500彩票网第一季度营收3840万元 净亏损5860万元

新浪科技讯 北京时间5月11日早间消息，500彩票网（纽交所代码：WBAI）公布2018年第一季度未经审计财报。财报显示，500彩票网第一季度净收入为人民币3840万元（约合610万美元），2017年第四季度净收入为人民币3490万元，2017年第一季度净收入为人民币350万元；归属于500彩票网的净亏损为人民币5860万元（约合930万美元），2017年第四季度归属于500彩票网的净亏损为人民币1.299亿元，2017年第一季度归属于500彩票网的净亏损为人民币6230万元。

暂停互联网彩票销售

2015年1月15日，财政部、民政部、国家体育总局联合下发了《关于开展擅自利用互联网销售彩票行为自查自纠工作有关问题的通知》（下称自查通知），因此自2015年3月以来，公司彩票业务所涉及的省级体彩管理中心都已暂停接受彩票产品在线下单。

2015年2月24日公司接到通知，作为自查工作的一部分，部分省级体彩管理中心计划从2015年2月25日起暂停接受彩票产品在线下单。2015年3月2日，公司接到进一步通知，为响应自查通知，公司彩票业务所涉及的其余省级体彩管理中心也计划暂停接受彩票产品在线下单。

由于暂停销售彩票，公司2018年第一季度未从体育彩票销售中取得任何收入。

2018年第一季度业绩摘要

净收入为人民币3840万元（约合610万美元），2017年第四季度净收入为人民币3490万元，2017年第一季度净收入为人民币350万元。

营业亏损为人民币7670万元（约合1220万美元），2017年第四季度营业亏损为人民币1.432亿元，2017年第一季度营业亏损为人民币7140万元。

非美国通用会计准则下的营业亏损为人民币5530万元（约合880万美元），2017年第四季度非美国通用会计准则下的营业亏损为人民币1.2亿元，2017年第一季度非美国通用会计准则下的营业亏损为人民币4270万元。

归属于500彩票网的净亏损为人民币5860万元（约合930万美元），2017年第四季度归属于500彩票网的净亏损为人民币1.299亿元，2017年第一季度归属于500彩票网的净亏损为人民币6230万元。

非美国通用会计准则下归属于500彩票网的净亏损为人民币3720万元（约合590万美元），2017年第四季度非美国通用会计准则下归属于500彩票网的净利润为人民币1.068亿元，2017年第一季度非美国通用会计准则下归属于500彩票网的净亏损为人民币3360万元。

基本及稀释每股美国存托股份亏损均为人民币1.73元（约合0.33美元）。

非美国通用准则下的基本及稀释每股美国存托股份亏损均为人民币1.20元（约合0.15美元）。

2018年第一季度财务业绩

净收入

公司2018年第一季度净收入为人民币3840万元（约合610万美元），与2017年第一季度的净收入人民币350万元相比大幅增长人民币3490万元，增幅为997.1%；与2017年第四季度的净收入人民币3490万元相比增长人民币350万元，增幅为10.0%。净收入的同比增长，主要由于公司通过在2017年7月收购的TMG在欧洲进行的在线彩票投注和在线博彩业务贡献了人民币3260万元（约合420万欧元）的收入，来自该部门的收入在公司总净收入中所占比例为84.9%。公司第一季度来自于移动游戏以及体育资讯服务的收入为人民币580万元，在公司总净收入中所占比例为15.1%。公司净营收的环比增长，主要由于来自TMG的收入增长。

营业费用

一季度营业费用为人民币1.157亿元（约合1840万美元），同比2017年第一季度营业费用人民币7540万元增长了人民币4030万元，增幅为53.4%；环比2017年第四季度营业费用人民币1.501亿元下降了人民币3440万元，降幅为22.9%。营业费用同比增长主要是因为：合并了TMG的人民币3340万元（约合430万欧元）营业费用；无形资产摊销费用增长人民币790万元；与公司新办公室的租赁权益改良相关的折旧和摊销费用增长人民币380万元；新职场租赁费用增长人民币200万元，但被授予员工股票期权所产生的股权激励费用下降人民币740万元所部分抵消。营业费用环比下降主要是因为：公司于2017年第四季度计提长期股权投资减值损失人民币2880万元，2018年第一季度无减值损失的计提；员工薪酬下降人民币760万元；授予员工股票期权所产生的股权激励费用下降人民币180万元，但被TMG在线彩票投注的业务保险费用增长人民币350万元所部分抵消。

一季度服务成本为人民币2150万元（约合340万美元），同比2017年第一季度服务成本人民币250万元上升人民币1900万元，升幅为760.0%；环比2017年第四季度服务成本人民币1770万元上升人民币380万元，升幅为21.5%。服务成本同比上升主要是因为：无形资产摊销上升约人民币790万元；TMG在线彩票投注的业务保险费用上升人民币720万元；TMG在线博彩平台相关的平台服务费用上升人民币260万元；与TMG网站和移动分销渠道有关的账户处理费用上升人民币160万元。服务成本环比上升主要是因为：TMG在线彩票投注的业务保险费用上升人民币350万元。

一季度市场营销费用为人民币2150万元（约合340万美元），同比2017年第一季度市场营销费用人民币880万元上升人民币1270万元，升幅为144.3%，环比2017年第四季度市场营销费用人民币2370万元下降了人民币220万元，降幅为9.3%。市场营销费用同比上升主要是因为：与TMG在线彩票投注和在线博彩平台有关的市场营销费用上升人民币1220万元。市场营销费用环比下降主要是因为：员工薪酬下降约人民币170万元；与移动游戏相关的市场营销费用下降人民币50万元。

一季度管理费用为人民币5790万元（约合920万美元），同比2017年第一季度管理费用人民币5060万元上升了人民币730万元，升幅为14.4%；环比2017年第四季度管理费用人民币9070万元下降了人民币3280万元，降幅为36.2%。管理费用同比增长主要是因为：与公司新办公室的租赁权益改良相关的折旧和摊销费用上升人民币390万元；咨询费用上升人民币260万元，但被公司授予员工股票期权所产生的股权激励费用下降人民币620万元所部分抵消。管理费用环比下降主要是因为；公司于2017年第四季度计提长期股权投资减值损失人民币2880万元，2018年第一季度无减值损失的计提；差旅费用下降人民币220万元；员工薪酬下降人民币180万元。

一季度服务开发费用为人民币1470万元（约合230万美元），同比2017年第一季度服务开发费用人民币1350万元略微上升了人民币120万元，升幅为8.9%；环比2017年第四季度服务开发费用人民币1800万元下降了人民币330万元，降幅为18.3%。服务开发费用的同比上升主要是因为：新职场租赁费用上升人民币240万元，但被员工薪酬下降人民币90万元所部分抵消。服务开发费用的环比下降主要是因为：员工薪酬下降人民币410万元；公司授予员工股票期权所产生的股权激励费用下降人民币70万元；技术费用下降人民币30万元，但被新职场租赁费用上升人民币190万元所部分抵消。

营业亏损

2018年第一季度营业业亏损为人民币7670万元（约合1220万美元），2017年第一季度营业亏损为人民币7140万元，2017年第四季度营业亏损为人民币1.432亿元。

2018年第一季度非美国通用会计准则下的营业亏损为人民币5530万元（约合880万美元），2017年第一季度非美国通用会计准则下的营业亏损为人民币4270万元，2017年第四季度非美国通用会计准则下的营业亏损为人民币1.2亿元。

归属于500彩票网的净亏损

2018年第一季度归属于500彩票网的净亏损为人民币5860万元（约合930万美元），2017年第一季度归属于500彩票网的净亏损为人民币6230万元，2017年第四季度归属于500彩票网的净亏损为人民币1.299亿元。

2018年第一季度非美国通用会计准则下归属于500彩票网的净亏损为人民币3720万元（约合590万美元），2017年第一季度非美国通用会计准则下归属于500彩票网的净亏损为人民币3360万元，2017年第四季度非美国通用会计准则下归属于500彩票网的净利润为人民币1.068亿元。

现金及现金等价物， 受限制货币资金，定期存款及短期投资

截止至2018年3月31日，公司拥有现金及现金等价物人民币4.922亿元（约合7850万美元）；受限制货币资金人民币120万元（约合20万美元）；短期投资为人民币1.00亿元（约合1590万美元）。截止至2017年12月31日，公司拥有现金及现金等价物人民币5.291亿元；受限制货币资金人民币120万元；短期投资为人民币1.20亿元。

预付款及其他流动资产

截止至2018年3月31日，公司预付款及其他流动资产余额为人民币8950万元（约合1430万美元），2017年12月31日公司预付款及其他流动资产余额为人民币7400万元。

业务展望

在收到财政部有关恢复互联网彩票销售的正式通知前，公司不对盈利进行预测。

股价变动：

当日，500彩票网股价在纽约证券交易所的常规交易中下跌0.47美元，报收于18.76美元，跌幅为2.44%。在随后截至美国东部时间周四下午4：40（北京时间周五凌晨4：40）的盘后交易中，500彩票网股价再度下跌0.29美元，至18.47美元，跌幅为1.55%。过去52周，500彩票网的最高价为23.22美元，最低价为8.51美元。（唐风）