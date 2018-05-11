FCC：网络中立性法规将于6月11日正式废除

新浪科技讯 北京时间5月11日凌晨消息，本周四，美国联邦通信委员会在一份公告中表示，于2015年生效的开放互联网法规将于今年6月11日正式废除，而互联网服务提供商决定消费者能获取到何种内容的新法规将开始生效。

去年12月份，美国联邦通信委员会（Federal Communications Commission，FCC）宣布将废除奥巴马政府制定的“网络中立性”法规，新的法规允许互联网服务提供商在提前告知消费者的情况下屏蔽某些网站，或降低访问这些网站的速度。FCC表示新的法规将于今年6月11日正式生效。

美国部分州政府和企业曾尝试通过起诉来阻止该新法规生效。该修订后的新法规是包括AT&T和Comcast在内的互联网服务提供商们的一次胜利，而像Facebook和谷歌这种科技互联网公司则对此新法规持反对态度。

本周四，FCC委员、民主党人杰西卡·罗森沃尔（Jessica Rosenworcel）表示：“FCC没有倾听来自美国公众的声音，该机构曾坚定地相信互联网开放性是应该被写入法规中的，而现在对该信念漠不关心。FCC的做法是在与历史作对、与法律作对、与美国民众作对。”

美国国会参议院将最快于下周对是否拒绝FCC关于废除网络中立性法规的决定进行投票，就目前情况来看，这又将是一次激烈的斗争。

反对FCC废除网络中立性法规的参议员包括47名民主党人、两名亲民主党的无党派人士、和共和党人苏珊·柯林斯（Susan Collins）。由于共和党参议员约翰·麦凯恩因病长期缺席投票，FCC反对者认为他们将以50比49赢得此次投票。

国会参议员艾德·马尔基（Ed Markey）表示该投票“很可能”将在下周三左右进行。本周三，参议院议员们提交了一份网络中立性法规投票请愿书，请求在国会审议法案的规定下进行一场10小时的公开辩论。

在FCC宣布新法规将于下月生效的消息后，马尔基在其Twitter动态中写道：“参议院必须马上行动起来，并投票通过这个拯救开放互联网的提议。”

FCC曾以3比2的投票结果决定废除奥巴马政府制定的网络中立性法规，该法规禁止互联网服务提供商屏蔽某些网络、降低这些网站的访问速度、或向访问某些在线内容的消费者额外收费。

一旦该FCC的新法规正式生效，将给互联网服务提供商巨大的权力，即改变消费者访问互联网的方式。不过，这些互联网服务提供商必须告知消费者都对哪些网站的访问方式做了什么变化。

如果国会参议院通过了反对FCC新法规的请求，由共和党人控制的国会众议院也不太可能通过该反对请求。如果众议院也通过了此反对请求，总统特朗普也被认为会否决它。

今年二月份，由22名州检察院检察长都重新修订了有关法律，旨在反对特朗普政府关于废除网络中立性法规的决定。

FCC主席阿吉特·帕伊（Ajit Pai）一直以来都表示，自己对该机构成功执行废除网络中立性法规的决定很有信心。

民主党人曾表示，他们认为该问题将成为今年11月即将到来的中期国会选举的热点话题，特别是对于那些对互联网依赖度很高的年轻投票人来说。

共和党人曾称，该FCC废除网络中立性法规的决定将降低政府监管成本、鼓励投资。（小宝）