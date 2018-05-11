“老大哥”联众涉赌被查 棋牌类游戏亟待转型

少年成名的的联众游戏，如今却因涉赌再次成为焦点。

5月9日，据公安部通报，今年4月，公安部指挥河南、北京、广西等地公安机关联合行动，成功侦破北京联众公司棋牌事业部利用网游平台开设赌场案，抓获联众公司执行副总裁秦某、棋牌事业部负责人徐某、大客户部负责人周某及“银商”张某等36名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金6500余万元。

当日，联众宣布公司股票从5月9日开始停牌。

艾媒咨询CEO张毅在接受21世纪经济报道记者采访时表示，这不是单一事件，行业整体都存在乱象。此次整治将会对以德州扑克为主体收入的游戏平台影响较大，更深层次的影响在于棋牌休闲游戏的生存和发展。在当前严厉整顿背景下，游戏企业要双管齐下，首先，棋牌类游戏打擦边球的运营模式一定要调整，尽管这短期会带来营收的降低。其次，游戏企业不能单一依靠棋牌类游戏生存。

踩红线的“老大哥”

德州扑克类APP涉赌并非新鲜事。对部分行业人士来说，联众此次被查并非意外，只是“传闻终于得证”。

1998年，联众游戏由鲍岳桥创办，创立之初专注在线棋牌休闲游戏。到2003年年底，联众的注册用户超过2亿，每月活跃用户数高达1500万，一度占据棋牌游戏市场约80%的市场份额。彼时，腾讯、网易等如今的游戏界大佬尚在业务培育阶段。

在联众经历了股东变换和战略分歧后，腾讯、网易都已经壮大，联众只能继续在自己最擅长的休闲棋牌市场继续深耕。2014年6月，其于香港联交所主板公开上市。

根据公司财报，2013年到2016年，联众的业绩仍处于增长状态。其间，其收入分别为2.36亿元、4.76亿元、7.7亿元和8.71亿元；净利润也稳步上升，分别为4046万元、9764万元、1.12亿元及1.39亿元。但进入2017年，公司业绩出现拐点，收入较2016年同比下滑29.2%，降至6.17亿元，净利润也从此前四年的逐步上升变为亏损4296万元。

联众在公告中指出：“2017年是本公司近年来最具挑战性的一年。在国内棋牌游戏行业，我们遭遇激烈的竞争和挑战，一方面是来自提供线上开房卡功能的新游戏应用的激烈竞争，另一方面是本公司主要移动运营商支付合作伙伴的支付政策发生了不利的变化，对我们的PC和国内移动棋牌游戏业务产生了负面的影响。”

从联众2017年半年报披露的业务详细数据来看，游戏收入主要来自德州扑克、麻将、斗地主等几大门类，其中德州扑克和斗地主的半年营收都超过8000万人民币，是其主要收入来源。

据报道，经初步审查，2010年以来，联众公司棋牌事业部下属“德州扑克”项目涉赌资金收入累计达3.35亿元。

业内普遍认为，主管部门的做法类似于此前对扎金花、梭哈等棋牌游戏的处置方式，这意味着德扑经过这么多年的运营后，其产生的社会问题大于其对产业和消费者创造的价值。

悬崖边跳舞

棋牌游戏玩法简单，在中国拥有广泛的用户基础。目前市场中，由腾讯、博雅互动、联众、途游等公司领头。

相关数据显示，2016年中国棋牌类游戏市场规模是58.6亿元。2017年，中国棋牌游戏市场的实际销售收入达到145.1亿，同比增长107%；其中，地方性棋牌游戏市场更是实现了近3倍的增长率。

棋牌游戏受到游戏公司青睐，从A股游戏公司对棋牌类业务收购也可见一斑。粗略统计，近两年来，就有昆仑万维20亿收购闲徕互娱，天神互动收购一花科技、金利科技收购微屏软件、深圳泰悦投资口袋科技等诸多案例。

随之而来的，是市场不规范和难监管。

根据通报，近期，公安部督办指导各地连续侦破一大批利用网游平台开设赌场重大案件，包括涉及7省30市的利用“德友圈”APP开设赌场案，“797”网游平台开设赌场案等，涉及资金上亿元。

北京冠领律师事务所律师周旭亮认为，联众“德州扑克”在线网络游戏构成开设赌场罪。

业内人士指出，联众事件绝非让很多游戏企业隔岸关火，相反，他们可能会因此不得不调整经营策略，在棋牌类游戏中加紧排查涉赌风险。

这或与即将实施的“棋牌类网络游戏管理”政策不无关系。此前有消息称，即将出台的“棋牌类网络游戏管理”政策要求各平台立即停止德州类游戏的下载，并于6月1日前全面终止德州类游戏的运营。但目前还没有相关政策出台。

眼下，不少棋牌游戏厂商也开始纷纷靠拢电竞和棋牌赛事，或通过流量体的运营模式寻求更多的出路。

途游游戏总裁郭子文表示，途游游戏致力于打造完备的赛事品牌体系，棋牌游戏未来将会朝休闲娱乐化、竞技化以及公益化方向发展。

事实上，联众也在转型，其2016年年报称，2016年是其从中国棋牌游戏供应商向全球智力运动及娱乐公司持续转型的一年。联众致力于建立及优化由线上游戏、电子体育、智力运动、全球性扑克娱乐及体育电子商务五大主要业务模块组成的智力运动生态系统，未来将于国内和国际上继续沿着五个生态系统元素的主轴扩展及加快增长。

那么，此次被查，联众还能否翻身？张毅认为，如果联众能够双管齐下改善当前的经营，其作为一个老品牌，有比较好的用户基础和知名度，在休闲类游戏上依然有机会。