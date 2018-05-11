新浪科技> 互联网 > 正文

社交电商逆袭 美丽联合或赴美IPO

社交电商逆袭 美丽联合或赴美IPO
2018年05月11日 03:02 21世纪经济报道
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　电商行业第二极正在焕发新的生机。

　　5月10日，继“什么值得买”之后，又一家专注服务女性的电商平台美丽联合集团传出寻求上市的消息，预计的时间或是在下半年赴美，筹集资金为5亿美元。

　　美丽联合集团于2016年由美丽说和蘑菇街合并成立，彼时的估值达到30亿美元。旗下包括蘑菇街、美丽说、uni引力、锐鲨、MOGU STATION等产品与服务。根据外媒报道，该公司委托摩根士丹利瑞士信贷和华兴资本，共同筹划此次上市事宜。但蘑菇街副总裁范懿铭在接受21世纪经济报道记者采访时表示，目前还没有得到这方面的相关消息。

　　与“什么值得买”的模式类似，蘑菇街与美丽说都是电商导购的模式，逐渐发展成购物的平台，并抢夺淘宝网原有的市场份额。一名美股投资人士称，美丽联合集团选择在美国上市，主要是因为其目前还没有盈利，纽交所和华尔街的投资人对这一模式也不陌生。“京东阿里巴巴唯品会寺库都已经上市了，美丽联合要讲清楚故事并不难。”

　　社交+流量

　　2011年，蘑菇街创始人开始创业的时候，只是搭建了一个消费讨论的社区。经过近7年的发展，公司逐渐演变成导购再到电商平台，其平台上内容的展示形态，也从图片展示，发展到直播、短视频和小程序，业务的形态随着互联网的变化发生了很多改变。

　　社交是蘑菇街瞄准的发力点。蘑菇街官方数据显示，在微信小程序上，蘑菇街注册用户在去年超过了2000万，2017年双11期间，小程序中的单件商品经微信分享后最高触达了109455人，而小程序中有44%的成交用户来自于微信好友分享。该平台上的直播总时长达到18309小时，用户观看总时长127.8万小时，总销售额比去年同期增长了2818%。

　　继小程序之后，美丽联合集团又与京东联手，在微信试水开店，这一模式与淘宝类似。今年3月16日，两家公司联手成立的“微选”正式上线。

　　蘑菇街小程序市场负责人王飞此前在接受21世纪经济报道记者采访时透露，蘑菇街女装特卖借助小程序强化拼团功能，带来高达70%的新客量；小程序社交立减金则充分发挥老用户作用，在12天活动内，带来50万小程序新装用户，付款转化率达到18%。

　　在他看来，小程序最重要的是带来了新的流量，并能与微信生态天然结合。“小程序的运营跟我们的APP不会有竞争，更多是补充的关系。小程序上会让种子用户拉新用户进来，商品单价会比APP低一些。”

　　不过，无论是京东还是唯品会，均未曾对外透露，到底有多少销售转化来自微信。 资深电商行业观察人士鲁振旺对21世纪经济报道记者表示，京东和美丽联合与腾讯的合作，不能局限于开设入口或开通小程序等较为浅显的层面，双方需要在后端进行整合，借助大数据挖掘消费属性，精准找到用户需求。

　　他指出，“用户的时间越来越碎片化，需要尽量剔除那些繁杂的信息，让他们在最短的时间内找到自己需求的商品，才能最大程度促成下单。”

　　去中心化

　　与天猫、京东等巨头相比，越来越多的电商第二极公司开始采用“去中心化”的方式进行突破。美丽联合官方认为，微选的商户可以通过平台的引导和助推，在卖完东西以后，将顾客沉淀在自己的小程序、公众号、个人微信号、微信群里，使之变成自己的老顾客和粉丝，再通过自主的营销和服务促进复购。换言之，其帮助商家彻底实现“去中心化”，降低获客成本、服务成本。

　　去年11月，浙商发展研究院发布的《2017共享社交电商行业白皮书》显示，2016年社交电商商户规模已经达到1380万户，预计2020年我国社交电商商户规模将达2400万户，市场规模将突破万亿。在此背景下，云集、拼多多都相继获得了新一轮的融资。4月23日，云集宣布完成1.2亿美金B轮融资，由鼎晖投资领投，华兴新经济基金等继续跟投。

　　这些新兴的电商模式，如何从巨头口中分得一杯羹？鼎晖创投合伙人应伟在接受包括21世纪经济报道在内的记者采访时认为，中国社会商品零售总额每年都在以10%到12%速度增长，其中电商新零售占比今年会到20%左右。与之相对的是，传统零售的占比却在不断下降，传统电商增速也在进一步下滑。“如果说前两大电商平台革了十万条商业街的命，那云集恰恰是一种反向革命。那些在十万条商业街失去机会和竞争力的普通导购员，通过云集这样的平台获得了新的职业机会，云集模式让他们感到耳目一新。”

　　不过，无论是美丽联合集团，还是云集和拼多多，想要冲刺资本市场，其自身的造血能力都备受考验。去年2月，美丽联合集团一度传出寻求收购的消息，尽管被官方否认，但是其背后正是盈利压力与持续投入带来的双重负担。如今，随着竞争对手的崛起，时间、资金都成为摆在美丽联合集团面前的最大问题。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有