社交电商逆袭 美丽联合或赴美IPO

电商行业第二极正在焕发新的生机。

5月10日，继“什么值得买”之后，又一家专注服务女性的电商平台美丽联合集团传出寻求上市的消息，预计的时间或是在下半年赴美，筹集资金为5亿美元。

美丽联合集团于2016年由美丽说和蘑菇街合并成立，彼时的估值达到30亿美元。旗下包括蘑菇街、美丽说、uni引力、锐鲨、MOGU STATION等产品与服务。根据外媒报道，该公司委托摩根士丹利、瑞士信贷和华兴资本，共同筹划此次上市事宜。但蘑菇街副总裁范懿铭在接受21世纪经济报道记者采访时表示，目前还没有得到这方面的相关消息。

与“什么值得买”的模式类似，蘑菇街与美丽说都是电商导购的模式，逐渐发展成购物的平台，并抢夺淘宝网原有的市场份额。一名美股投资人士称，美丽联合集团选择在美国上市，主要是因为其目前还没有盈利，纽交所和华尔街的投资人对这一模式也不陌生。“京东、阿里巴巴、唯品会、寺库都已经上市了，美丽联合要讲清楚故事并不难。”

社交+流量

2011年，蘑菇街创始人开始创业的时候，只是搭建了一个消费讨论的社区。经过近7年的发展，公司逐渐演变成导购再到电商平台，其平台上内容的展示形态，也从图片展示，发展到直播、短视频和小程序，业务的形态随着互联网的变化发生了很多改变。

社交是蘑菇街瞄准的发力点。蘑菇街官方数据显示，在微信小程序上，蘑菇街注册用户在去年超过了2000万，2017年双11期间，小程序中的单件商品经微信分享后最高触达了109455人，而小程序中有44%的成交用户来自于微信好友分享。该平台上的直播总时长达到18309小时，用户观看总时长127.8万小时，总销售额比去年同期增长了2818%。

继小程序之后，美丽联合集团又与京东联手，在微信试水开店，这一模式与淘宝类似。今年3月16日，两家公司联手成立的“微选”正式上线。

蘑菇街小程序市场负责人王飞此前在接受21世纪经济报道记者采访时透露，蘑菇街女装特卖借助小程序强化拼团功能，带来高达70%的新客量；小程序社交立减金则充分发挥老用户作用，在12天活动内，带来50万小程序新装用户，付款转化率达到18%。

在他看来，小程序最重要的是带来了新的流量，并能与微信生态天然结合。“小程序的运营跟我们的APP不会有竞争，更多是补充的关系。小程序上会让种子用户拉新用户进来，商品单价会比APP低一些。”

不过，无论是京东还是唯品会，均未曾对外透露，到底有多少销售转化来自微信。 资深电商行业观察人士鲁振旺对21世纪经济报道记者表示，京东和美丽联合与腾讯的合作，不能局限于开设入口或开通小程序等较为浅显的层面，双方需要在后端进行整合，借助大数据挖掘消费属性，精准找到用户需求。

他指出，“用户的时间越来越碎片化，需要尽量剔除那些繁杂的信息，让他们在最短的时间内找到自己需求的商品，才能最大程度促成下单。”

去中心化

与天猫、京东等巨头相比，越来越多的电商第二极公司开始采用“去中心化”的方式进行突破。美丽联合官方认为，微选的商户可以通过平台的引导和助推，在卖完东西以后，将顾客沉淀在自己的小程序、公众号、个人微信号、微信群里，使之变成自己的老顾客和粉丝，再通过自主的营销和服务促进复购。换言之，其帮助商家彻底实现“去中心化”，降低获客成本、服务成本。

去年11月，浙商发展研究院发布的《2017共享社交电商行业白皮书》显示，2016年社交电商商户规模已经达到1380万户，预计2020年我国社交电商商户规模将达2400万户，市场规模将突破万亿。在此背景下，云集、拼多多都相继获得了新一轮的融资。4月23日，云集宣布完成1.2亿美金B轮融资，由鼎晖投资领投，华兴新经济基金等继续跟投。

这些新兴的电商模式，如何从巨头口中分得一杯羹？鼎晖创投合伙人应伟在接受包括21世纪经济报道在内的记者采访时认为，中国社会商品零售总额每年都在以10%到12%速度增长，其中电商新零售占比今年会到20%左右。与之相对的是，传统零售的占比却在不断下降，传统电商增速也在进一步下滑。“如果说前两大电商平台革了十万条商业街的命，那云集恰恰是一种反向革命。那些在十万条商业街失去机会和竞争力的普通导购员，通过云集这样的平台获得了新的职业机会，云集模式让他们感到耳目一新。”

不过，无论是美丽联合集团，还是云集和拼多多，想要冲刺资本市场，其自身的造血能力都备受考验。去年2月，美丽联合集团一度传出寻求收购的消息，尽管被官方否认，但是其背后正是盈利压力与持续投入带来的双重负担。如今，随着竞争对手的崛起，时间、资金都成为摆在美丽联合集团面前的最大问题。