比特币击鼓传花何时休：机构入场深套 散户心存侥幸

本报记者 陈植 上海报道

“新韭菜又来了。”看着上周末比特币一度重回1万美元关口，一家国内数字货币投资基金负责人赵刚（化名）有点幸灾乐祸地感慨起来。

令他颇感意外的是，随着4月以来比特币价格回升逾40%，真正入场的“韭菜”不是散户投资者，而是机构投资者。

“听说5-6家创投基金在过去一个月重仓买入比特币以太币，原因是基金管理人发现加密数字货币短期投资收益远高于股权投资，令他们在LP面前承受较大业绩压力。”赵刚直言。

不过，随着过去一个月比特币价格回升逾40%，唱空声音如约接踵而至。

股神巴菲特在上周举行的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）股东大会上直言：“比特币本身没有创造任何东西，当你购买这类非生产性资产时，主要指望下一个投资者能支付你更多报酬，这不是投资，而是赌博。”

微软联合创始人比尔·盖茨（Bill Gates）则强调，作为一种资产类别，比特币没有生产任何东西，所以不应该指望它价格会上涨，当前比特币更像是一种纯粹的“博傻投资”。

“如果可以简单操作，我会做空这些加密货币。”比尔·盖茨指出。

“所幸的是，投资大佬们的唱空声音并没有抹杀加密数字货币的赚钱效应，只要比特币以太币等价格上涨，总有新的韭菜入场。”赵刚直言。但是，以往金融机构的从业经历，却让他预感到机构投资者的入场，令加密数字货币击鼓传花式的财富转移游戏规则正悄然发生变化。

“相比散户投资者，机构投资者对加密数字货币价格异动与监管压力的敏感度更高。”Blockchain Capital的合伙人Spencer Bogart向记者表示，比如美国证监会（SEC）与商品期货投资委员会（CFTC）正在讨论证券法是否适用于加密数字货币，很可能令机构投资者“闻风而撤”，相应“割韭菜”操作难度增加不少。

美国科技投行GP Bullhound发布最新报告预测，随着比特币市场参与者结构发生变化，以及监管压力骤增，加密货币未来一年将经历一次“重大回调”，跌幅甚至高达90%，导致“大众市场被消灭”。

“到时整个数字加密货币市场将变成机构投资者主导，所谓的割韭菜好日子可能也接近终点。”Spencer Bogart直言。

机构投资者入场深套

“如果你买了比特币，你只是在赌博，赌有没有人愿意花更多钱从你的手里买走这些比特币，这是一种赌博，不是投资。”股神巴菲特强调说。

然而，随着加密数字货币赚钱效应突现，愿意参与赌博的机构投资者却日益增多。

“最初是华尔街对冲基金出身的交易员纷纷设立基金产品炒作比特币，如今不少创投基金也加入其中。”赵刚直言。近期他听说去年底一家创投基金甚至动用1/3资产，按850美元附近成本价买入以太币。至今他都想不明白，在数字货币投入如此多的资金，这家基金有没有通过多数LP的许可。

近期，市场传闻高盛正计划开展加密货币交易，成为美国首家使用自有资金参与加密货币或加密货币衍生品交易的主要投行。不过，高盛这项业务能否落地，还需要获得美联储与美国相关部门的监管许可。

在BitBull Capital基金经理Joe DiPasquale看来，当前参与加密数字货币投资的机构投资者，主要分成两大派别：一是纯粹追逐短期高回报，以满足出资人对高收益的诉求，尤其是美国金融监管部门要求ICO募资必须针对合规投资者（即个人可投资资产超过50万美元且拥有较高风险承受力），不少美国基金管理人先向散户募资，再以基金身份参与加密数字货币投资，从而规避监管限制；二是价值挖掘型，这类机构投资者先买入一定额度加密数字货币“储备”，择机参与一些具备底层技术优势与实际应用场景的区块链创新项目融资（需用加密数字货币付款），通过项目孵化成长获得加密数字货币估值上涨收益。

目前，不同投资策略带来的收益风险截然不同。相比后者尚在“价值挖掘孵化”阶段，追逐短期高回报的机构投资者却遭遇业绩惨淡窘境，比如今年以来以太币价格回落逾100美元，上述动用1/3资金投资以太币的创投基金浮亏一度超过15%，不得不四处抢购ICO项目（有一定实际应用场景与技术含金量）募资份额，指望这些项目孵化成长实现业绩翻身。

“显然，这家创投基金被割了韭菜，但遭遇类似困局的机构投资者并不少。”赵刚直言。今年以来，加密数字市场呈现“机构投资者入场越多，韭菜割起来越快”的局面。

4月18日，两个神秘“大户”几乎在同一时间分别抛售6500个比特币（价值逾5000万美元）与6600个比特币（价值逾5200万美元），导致当天比特币在短短20分钟内大跌逾200美元，一度失守8000美元整数关口。

“毕竟，这些大户相信机构投资者入场能带来更大额度的接盘资金，因此他们抛售套现力度相应水涨船高。”他直言。这些“大户”心里也清楚，尽管区块链拥护者频频“创造”各类经济理论为加密数字货币广阔发展前景“背书”，但当前加密数字货币缺乏应用场景却是不争的事实，因此比特币等加密货币更多扮演“光环之下的财富转移工具”——只要能吸引更多资金炒作接盘，他们就有大把机会高位套现收割“韭菜”。

散户打起割机构“韭菜”算盘

随着机构投资者蜂拥入场，此前“被割韭菜”的散户投资者也不再“淡定”。

“原先打算趁着近期比特币价格回升就保本离场，但听说近期高盛等机构投资者也打算入场，我打算再持币一段时间，说不定能收获意外的财富。”一位去年度投资以太币的散户投资者告诉记者。加之近期高收益金融投资品种匮乏，他宁愿“赌一把”——要么眼看比特币等加密数字货币再度回调导致浮亏增加，要么割一把机构投资者的“韭菜”，说不定能实现短期收益翻倍的梦想。

记者多方了解到，拥有类似想法的散户投资者并不少，原因是他们也意识到加密数字货币的投资获利奥秘，就是尽可能延续击鼓传花式的财富转移游戏——只要新资金持续入场，他们就不怕找不到高价接盘者。

“其实，今年以来入场的新机构投资者，大多使用散户的钱。”一位ICO投行人士告诉记者。为了延续加密数字货币的赚钱效应，不少ICO投行纷纷涉足市值管理业务——即在开曼群岛、马耳他、塞舌尔等离岸金融中心发行基金产品向散户募集资金，再携手数字货币交易所通过虚假报价下单、联合坐庄等方式“操纵”加密数字货币价格，从而吸引不知情的新散户投资者入场淘金，进而割新一批“韭菜”。

赵刚直言，这也是近期参与加密数字货币的机构投资者日益“增多”的主要原因之一，但是，这类机构投资者时常会被“更大的庄家”割韭菜——比如ICO项目发起者突然跑路，迫使这些机构投资者不得不四处追查项目发起者索赔，然而，一旦他们讨回赔偿款，相应资金却落到基金管理人自己口袋，出资者却很可能因此血本无归。