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空姐乘顺风车遇害 郑州警方搜捕司机

空姐乘顺风车遇害 郑州警方搜捕司机
2018年05月11日 01:26 新京报
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　　昨晚11时许，郑州警方通报称，有重大作案嫌疑的网约车司机刘某华弃车跳河。 平安郑州微博截图

　　昨日，遇害空姐所供职的祥鹏航空发声明，哀悼遇害员工，呼吁公众提供线索助警方破案。祥鹏航空微博截图

　　新京报讯 （记者张彤 徐天鹤）昨晚11时许，郑州警方通报“空姐乘顺风车遇害事件”称，5月6日凌晨，21岁的李某珠在搭乘网约车途中被害，网约车司机刘某华（男，27岁，郑州航空港区人）有重大作案嫌疑。经专案组调取事发地附近多路监控，顺线追踪，显示嫌疑人作案后弃车跳河，现警方正在相关区域全力搜捕。

　　李某珠是祥鹏航空公司的员工，5月5日夜间，她从驻勤酒店搭乘顺风车前往郑州市区途中遇害。滴滴发布悬赏通报称，向全社会公开征集线索，寻找名为刘某华的顺风车司机。对提供线索者，将视重要程度给予最高100万人民币的奖励。

　　空姐失联前称“遇到变态”

　　5月5日晚上10点多，21岁的空姐李某珠执行完四川绵阳-河南郑州的航班后，回到与航空公司签约的酒店。

　　家属提供的一张已完成的订单截图显示，李某珠于5月5日晚11时55分，从酒店搭乘滴滴顺风车至郑州站。“她买的是夜里1点从郑州到济南的卧铺车票，要回老家参加亲戚的婚礼”。李某珠的亲友吴先生称。

　　李某珠父亲提供的微信聊天记录显示，6日凌晨0时2分，李某珠通过微信告诉同事，“遇到个变态，说我长得特别美，特别想亲我一口”，并表示幸亏自己没坐前面。

　　同事建议她假装给自己打电话，“假装说‘老公我马上到机场’，你到机场出发厅等我，我给你打。”

　　过后不久，这名同事给李某珠打电话，李某珠一直在电话那头重复“没事没事”，随后挂断，同事再次拨打已无人接听。

　　家属称死者身上多处伤口

　　根据车次信息，6日早上8点多，李某珠将抵达济南。但当天，李某珠的父亲多次给女儿打电话，“从早上8点打到中午12点”，但一直没有人接听。

　　5月7日早上，李某珠的父亲给祥鹏航空公司打电话询问，得到回复说也在寻找。李某珠父亲启程去郑州，当天下午4时到达郑州市航空港区报警。

　　5月8日早上8时许，警方通知家人称，在一个土坡上发现一具女尸。当天11时许，家属去医院认尸，发现正是李某珠。

　　“法医说，孩子颈部的两条动脉断了，胸前、心脏、肺部都有伤，都可以致命，两侧和背部也有很多刀口。全身有二三十刀，我当时蒙了。”李先生表示，女儿被警方发现时，下半身赤裸。

　　看到女儿的尸体后，李某珠的母亲深受打击，“快崩溃了，一直在胡言乱语。”吴先生说，因为担心她身体吃不消，已将其送回济南，剩李先生和几个朋友在郑州等待公安机关的消息。

　　警方相关区域展开搜捕

　　昨日，郑州市公安局航空港区分局一工作人员证实，案件发生在航空港区，具体情况由郑州市公安局统一通报。

　　10日晚，平安郑州发布通报称，5月6日凌晨，郑州航空港区发生一起命案，受害人李某珠在搭乘网约车途中被害，网约车司机刘某华（男，27岁）有重大作案嫌疑。经专案组调取事发地附近多路监控，顺线追踪，显示嫌疑人刘某华作案后弃车跳河，现警方正在相关区域全力展开搜捕。

　　■ 反应

　　祥鹏航空发声明悼员工

　　5月10日，祥鹏航空官方微博发布声明称，经郑州警方通报确认，员工李某珠于5月5日晚从驻勤酒店搭乘顺风车前往市区途中不幸遇害。“对年轻生命的陨落及失去一位亲爱的员工表示沉痛哀悼，对遇害员工家属致以深切慰问。感谢并呼吁公众向郑州警方提供线索，期望案件早日侦破、将凶手绳之以法。”

　　滴滴公司悬赏百万寻司机

　　滴滴方面同日表示，对郑州顺风车乘客遇害感到万分悲痛和愧疚，平台“负有不可推卸的责任”。滴滴已成立专项工作组，配合警方开展案件侦查工作，目前案件正在侦破过程中。同时全面彻查各项业务，避免类似事件的发生。

　　10日晚8时许，滴滴发悬赏通报称，向全社会公开征集线索，寻找一位名为刘某华的顺风车司机。对提供线索的热心人，将视线索重要程度给予最高100万人民币的奖励，线索征集电话：010-83041110。同时附有一张男子照片及身份信息。

　　根据公开资料，刘某华，27岁，河南郑州中牟县人。其支付宝信息显示，身高175cm，从事运动健身相关职业，探员尝试拨打其电话，显示已停机。

　　■ 追访

　　遇害空姐不满21岁系独生女

　　李先生回忆，上次见女儿是在4月初，当时孩子回家了一趟。他告诉记者，李某珠是家里的独生女，到今年9月才满21岁。她身高174cm，从山东济南航空学院毕业后，2016年7月15日到海航旗下的祥鹏公司工作。

　　“同事给她打电话，她一直说没事没事。我觉得那时司机已经在拿刀挟持她了。”李某珠的父亲说，根据这些天警方反馈的信息，女儿第一现场受害的时间就是6日凌晨，可能时间是凌晨0点半到两点间。

　　怕家里老人接受不了这个噩耗，李某珠的父亲至今还未告知老人。“我恨不得早点把孩子接回济南，但现在人没了，凶手还没抓到。”他说，希望法律能严惩凶手。

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