空姐乘滴滴顺风车遇害 平台要承担责任吗？

滴滴顺风车车主杀害空姐事件成为今日焦点。

据媒体报道，5月5日晚间，一名21岁的空姐从郑州航空港区搭乘一辆顺风车前往市区，随后失联。警方在5月8日早间发现该名空姐的尸体。

这并不是网约车行业发生的首次乘客遇害事件，一名21岁空姐的离去再次拷问网约车的安全准则。

空姐搭乘滴滴顺风车遇害

被害人李某在5月5日晚间23：55分从郑州航空港区搭乘一辆顺风车前往市区。

李某的一位同事在接受媒体采访时表示，李某曾在上车后不久在微信上发消息称“碰到个变态司机”，“说我长的特别美，特别想亲我一口”。同事建议她打电话谎称自己的男朋友在机场等她。

李某珠遇害前和同事的微信对话截图 / 红星新闻

之后同事向李某打电话，电话还可以接通，李某在电话中说没事儿。

种种迹象表明，这似乎是空姐李某接到的最后一通电话。第二天早上，其父多次拨打女儿电话未能接通。5月7日下午，其父到达郑州向警方报案。

5月8日早上，被害人遗体被找到，身上存在多处刀伤。

滴滴官方在今日（10日）发表声明致歉，称“对于郑州顺风车乘客李女士遇害一事，我们感到万分悲痛和愧疚”。遇害空姐所属公司祥鹏航空于今日发表声明，确认员工遇害消息。据报道，目前郑州警方已锁定“空姐乘坐滴滴顺风车遇害”案嫌疑人，正全力抓捕。

今日晚间，滴滴悬赏100万元“寻找顺风车司机刘某”，并公布了该司机的照片、身份证号和手机号码。

记者多次尝试拨打上述电话，电话一直处于未能接通状态，号码归属地显示为郑州。之后有网友在网上扒出该司机的生活照片。

郑州警方晚间通报称，2018年5月6日凌晨，我市航空港区发生一起命案，受害人李某珠（女，21岁，山东济南人）在搭乘网约车途中被害，网约车司机刘某华（男，27岁，郑州航空港区人）有重大作案嫌疑。经专案组调取事发地附近多路监控，顺线追踪，显示嫌疑人刘某华作案后弃车跳河，现警方正在相关区域全力展开搜捕。

平台是否需要承担责任？

空姐搭乘滴滴顺风车遇害，滴滴平台在其中是否需要承担责任？

江苏东恒律师事务所蓝天彬律师表示，滴滴司机杀害乘客，与滴滴公司没有刑法上的因果关系，滴滴公司及相关负责人无需承担刑事责任。

北京市康达律师事务所律师韩骁指出，本案的刑事责任应当由行为人，即顺风车司机承担。滴滴作为网约车平台而非故意杀人罪的行为人，不承担刑事责任。

在民事责任方面，蓝天彬律师认为，滴滴是否应承担民事赔偿责任，要看滴滴公司作为平台，是否履行了必要的审核义务，是否对入驻平台的司机尽到了法定和约定的审查义务。从司法实践来看，比较难以追究滴滴平台的法律责任。从社会责任角度出发，滴滴公司应该加强和完善管理，努力避免悲剧再度发生。

韩骁则表示，依据《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》及《中华人民共和国合同法》相关规定，滴滴作为承运人，没有将乘客安全送至目的地，对乘客构成违约，且在运输途中乘客发生了伤亡，滴滴应当承担违约损害赔偿责任。

顺风车司机申请条件相对宽松

这并不是滴滴平台上首次出现乘客被杀害事件。2016年，深圳一名女教师搭乘一辆滴滴顺风车返回学校，司机潘某持刀逼迫被害人交出身上财物，之后将其杀害。随后滴滴公司通报称，涉案司机在平台上的注册信息均为真实信息，但涉案车辆的牌照系司机临时伪造。

之后的媒体报道中，警方透露，嫌疑人潘某没有案底，此次作案并非临时起意，而是有预谋的实施。

目前，尚未得知杀害空姐李某的司机是否属于“冒牌车”，但这一切无疑都指向了平台方滴滴对司机的审核力度问题。此前，美团打车上线上海，双方不断加大补贴力度，导致不少司机铤而走险，“冒牌车”、虚假信息注册等问题频发。

寻找中国创客（ID：xjbmaker）记者了解到，北京地区滴滴快车司机注册要求无犯罪、吸毒记录，同时驾龄3年以上，准驾车型C2及以上，无酒驾、毒驾等眼中交通违法事故。

图 / 视觉中国

而顺风车要求则要宽松许多。滴滴平台上的信息显示，对车主仅有驾龄及身份信息上的要求，司机在线注册，认证时效为48小时。如果司机是新买的车或是刚刚考取的驾驶证，认证时效是7-14天。

5月10日晚间，滴滴有关人士对媒体称，滴滴顺风车平台在审核车主注册信息时，会严格要求三证验真，即身份证、行驶证、驾驶证均真实有效，且驾龄需在一年以上。此外，滴滴与公安部门展开了紧密合作，对车主进行背景筛查，排除犯罪记录人员、在逃人员、吸毒、重性精神病人员等人员进入平台。只有通过审核，才能在平台进行接单。

在互联网日益方便大众的当下，平台类公司对相关信息的审核力度直接关乎公众的安全与否。

记者 / 薛星星

编辑 / 赵力

编辑：赵力 刘喆