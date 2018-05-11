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苏宁两度出售阿里股权套现超24.4亿美元

苏宁两度出售阿里股权套现超24.4亿美元
2018年05月11日 00:33 新浪科技综合
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　　来源：北京商报

　　北京商报讯（记者 陈克远 赵述评）苏宁手中持有的阿里股权如今已然成为苏宁获取资源资金的池子。近日，苏宁发布《2017年年度股东大会决议公告》（以下简称“公告”）称，拟出售不超过766万股阿里股权。苏宁或将借此套现超过15亿美元。而5个月前，苏宁刚刚完成通过减持阿里股份套现9.4亿美元的计划。通过两次出售阿里股权，苏宁将共计从阿里套现24.4亿美元。实际上苏宁首次出售阿里股权时已经获得了明显的收益。短期内苏宁将无法再度出售阿里股权，苏宁需要依托自身的资源进行造血。

　　持续扩大线下投资的苏宁，选择通过出售持有的阿里股份获取充裕现金。5月9日晚，苏宁易购发布公告称，公司在股东大会上通过了《关于授权公司经营层择机处置部分可供出售金融资产的议案》。而根据此前苏宁在3月31日发布的《第六届股东会第十七次会议决议公告》中提出的内容，公司董事会提请股东大会授权公司经营层，对公司持有的可供出售金融资产即阿里巴巴集团股份择机进行出售，出售股份总规模预计不超过766万股，占阿里巴巴集团股份比例仅为0.3%，并按照投资协议约定执行具体出售安排。按照阿里当日收盘价196.31美元计算，苏宁将套现超过15亿美元。

　　值得注意的是，这并不是苏宁首次出售阿里股份。2017年12月，苏宁历时一个多月完成对阿里股份不超过550万股的减持计划，苏宁收到股票出售价款合计约9.4亿美元，持股比例降至0.81%。占当时苏宁持有阿里股份的20.89%，占阿里股份比例的0.22%。本次拟择机出售766万股的工作完成后，苏宁持有的阿里股份对后者的股份比重将下降至0.52%。

　　苏宁出售阿里股票所得的成效已经在苏宁易购2017年年度报告中有所体现。根据财报显示，2017年苏宁归属于上市公司股东的净利润42.13亿元，同比增长498.02%。实际上，当苏宁出售阿里股权后，苏宁随即公布2017年度业绩预告修正公告，预计公司2017年实现归母净利润41.22亿-42.22亿元，比上年同期上升485%-499%。根据苏宁财报显示，在2015年和2016年，归属于上市公司股东的净利润分别为8.72亿元、7.04亿元，2015年归属于上市公司股东的净利润同比增长0.6%，2016年则同比下降19.27%。可见，通过出售阿里股权，苏宁实现了快速注血。

　　根据《投资协议》约定，公司在认购满18个月后、满36个月当日及之前，累计减持比例不得高于公司认购股份比例的50%。2015年8月时，苏宁与阿里达成战略合作，苏宁则通过旗下境外子公司战略投资阿里巴巴集团新发行股份，投资认购阿里巴巴集团股份2632.47万股，占阿里巴巴集团股份比例为1.04%。本次苏宁拟择机出售阿里股权后对后者的股份比重将下降至0.52%，在此期间内，苏宁出售阿里的股份已经高达50%。这也意味着苏宁在3个月内不能再通过出售阿里股份增加净利润。如今，苏宁正在频繁开店拓展线下市场，此举或将为苏宁带来新的获利空间。

　　对于出售阿里股份的原因，苏宁方面称，公司与阿里巴巴集团开展战略合作以来，双方在零售、物流服务等方面的合作日益深化，合作效果显著。公司本次出售阿里巴巴集团股票所获得资金，将用于支持公司在渠道拓展、商品丰富以及科技研发等领域的投资和业务发展，能够有效增强公司市场竞争力，有助于公司经营效益的提升。

　　此外，苏宁此前也曾在公告中表示，2018年公司快速推进大开发战略，积极拓展丰富渠道资源，并进一步丰富商品、提升服务体验，在物流、技术等领域加大投入，更好地推动公司新十年的发展。基于此，结合证券市场状况并考虑公司资产配置、投资活动资金需求等，提请股东大会授权公司经营层，对公司持有的可供出售金融资产即阿里巴巴集团股份择机进行出售。

　　实际上，出售阿里股份并不意味着苏宁与阿里关系的疏远。苏宁控股集团董事长张近东曾表示，未来行业竞争将逐步从企业间竞争转向产业生态圈竞争。因此，苏宁一方面打造大生态体系，输出能力帮助更多企业，另一方面整合和嫁接阿里巴巴、恒大、万达等各类社会资源。李烝/制表

苏宁阿里股权
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