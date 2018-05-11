滴滴发出200万辆共享单车订单

来源：北京商报

北京商报讯（记者 李振兴）5月10日，记者从知情人士处获悉，滴滴正在追加单车投入，已向天津富士达和深圳喜德盛发出了共计200万辆新车的订单。这将为自行车企业带来可观的收入。回顾这两年来，众多自行车企业已经从共享单车的发展中获益得以续命。

滴滴此次分别向富士达和喜德盛订购了150万辆和50万辆自行车，加之已经在生产的数量，总量已经超过300万辆，能够为两家企业带来总计数千万元的利润。

就投入而言，2017年共享单车业的投入可谓惊人，仅单车的投放量就达2300万辆，是2016年200万辆的近11倍，投入金额估算也要超过百亿元。

共享单车的高速投放，也带动了自行车行业的发展。2017年，天津富士达从ofo获得了1000万辆的订单；主要负责摩拜单车生产的爱玛订单量也达500万辆；上海凤凰承接了ofo的500万辆订单。除了传统的自行车企业外，富士康也跨界生产共享单车，在参与摩拜的D+轮融资时，富士康承诺2017年提供560万辆摩拜单车。

订单为自行车企业带来源源的利润。在ofo仅购买了上海凤凰约178万辆自行车，不足订货量四成的前提下，上海凤凰的业绩实现了大幅增加。数据显示，2017年，上海凤凰的制造业板块增长了147.32%，其中自行车生产增长74.02%、销售增长73.67%、库存下降2.66%。

令人遗憾的是，有的企业并没有抓住共享单车带来的发展机遇，一直处在亏损状态中。中路股份作为“永久牌”自行车的生产制造商，2011-2017年，连续七年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为亏损，其中2016年和2017年分别亏损了2245万元和3558万元。

不过，共享单车的发展并没有想象中那么美好，共享单车企业的倒闭，也波及了上游的自行车生产企业。天津武清区王庆坨镇上就有企业曾经接到20万辆共享单车的订单，后来由于该品牌发生变动，导致了上述自行车企业70%的尾款未结算，损失几十万元。