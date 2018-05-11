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软银计划转让所持Uber滴滴股权

软银计划转让所持Uber滴滴股权
2018年05月11日 00:33 新浪科技综合
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　　来源：北京商报

　　北京商报讯（记者 魏蔚）5月10日凌晨，路透社消息，日本软银集团（以下简称“软银”）于5月9日表示，计划将软银在Uber和滴滴等网约车公司的股权转让给软银旗下的愿景基金，如果该交易获得批准，愿景基金将成为这一新兴行业中全球最大的投资者之一。目前，软银已对全球多家网约车公司投资了200多亿美元，软银计划将其中估值129亿美元的股权转让给愿景基金。

　　据了解，愿景基金的投资人除了软银外，还包括沙特主权财富基金、阿联酋Mubadala投资基金财富基金、苹果高通和富士康等。软银希望通过这一交易，使愿景基金的投资人能间接进入快速变革的网约车市场。不过业界认为，此举不会对网约车行业产生影响。

　　公开信息显示，印度Ola、中国滴滴、美国Uber、东南亚Grab和巴西公司99都曾获得软银的投资。但据外媒最新消息，软银和Ola的联合创始人兼CEO安格瓦（Bhavish Aggarwal）陷入了董事会内斗中，原因是后者反对软银扩大控制权，反对软银掌握自身的发展道路。软银CEO孙正义则在一次新闻中表示计划转手Grab和Ola的股权。

　　软银持股的其他网约车公司也在暗中较劲。上月滴滴进入墨西哥，在墨西哥州首府托卢卡（Toluca）推出滴滴快车服务，并计划在年内将网约车服务逐步拓展到墨西哥其他主要城市。

　　滴滴进入之前，墨西哥城是Uber在全球排名第三大的市场，仅次于巴西的圣保罗和里约热内卢。Uber已经在墨西哥建立一座大本营，用户数量已经达到700万。为此，业内人士认为，滴滴登陆墨西哥旨在强化对Uber的竞争。

软银Uber滴滴
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