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巨资整合直播生态 斗鱼目标不仅是制造下一个冯提莫

巨资整合直播生态 斗鱼目标不仅是制造下一个冯提莫
2018年05月11日 00:25 每日经济新闻
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　　每经编辑 祝裕

　　直播有多火？相关数据显示，每100个中国移动网民就有接近22个人是移动直播APP的用户，而更为直观的感受来自4月底5月初的国际武汉斗鱼直播节上的人头涌动，无数斗鱼粉丝从全国各地蜂拥而来，为了一睹心目中的主播风采，挤在人堆里汗流成河也甘之如饴。官方数据显示，直播节三天入园人次共52.18万，累计全网线上观看人次约2.3亿。

　　“直播造星”已经崭露头角，冯提莫、陈一发儿等一众主播早已走出直播间，现场粉丝呐喊助威的人气丝毫不亚于当红小花。“千播大战”之后，直播行业乱象丛生的生态早已改变，头部公司在资本和内容上也迈入了新阶段：映客、虎牙争先IPO，资本市场2018年将迎来直播平台的大范围收割；而内容上，“直播+”亦成为各大直播平台转型的突破口。

　　作为“游戏直播”的龙头，不断传出上市消息的斗鱼，也正处于IPO前夜。造出冯提莫、50亿打造斗鱼小镇、10亿元投入产业基金、投资几十家武汉公司……一系列大手笔动作让人感受到了斗鱼整合直播产业链上下游的野心。

　　直播节2.3亿人次观看斗鱼将大力扶持主播

　　国际武汉斗鱼直播节上，只要有陈一发儿、冯提莫出场的舞台，一定是最热闹的地方。“天南地北，TIMO最美”、“冯提莫71017（冯提莫直播间id）”、“发”，或主播的卡通头像，翘首以待的粉丝早早排队，在第一天的红毯仪式上，陈一发儿出场之后，一群人瞬间沸腾，数次喊出“主播业界一枝花，人美歌甜陈一发”的口号。

　　在抖音的加持下，一首“佛系少女”让斗鱼主播冯提莫走进大众视野，发单曲、上综艺、和张韶涵同台，从网络主播到明星，冯提莫只用了不到4年时间。事实上，冯提莫、陈一发儿等都是从主播到明星的转变，而这背后的主要推手是斗鱼。

　　在粉丝眼里，喜欢的主播=明星，但并不是所有主播都是如此高人气，共计千余位主播到场参与，大多数主播依然是大众眼里的生面孔。而他们当中，是否会诞生下一个冯提莫、陈一发儿？这或许取决于直播平台对主播的培养机制。

　　公开信息显示，今年初斗鱼的鱼乐盛典上，斗鱼宣布将在2018年投入大量资金实施“主播星计划”，将对有潜力的主播进行系统搜索，形成主播人才库并且给予经济上的支持。直播节上，斗鱼创始人兼CEO陈少杰也表示，斗鱼今年会投入大量的财力和物力去培养和扶持主播，除了站内资源倾斜和帮扶，成型的大主播还有优秀的站外曝光机会。

　　除了主播的人气与表演，更为外界所关注的是直播平台通过“直播+主题乐园”的形式去打通线上与线下。斗鱼直播节覆盖了电竞赛事、音乐表演、体育极限、影视动漫等泛娱乐行业内容。在陈少杰眼里，将线上的关注度转移到线下，为线下带来了高人气和高客流，牵引出包括门票、交通、酒店、饮食和周边衍生零售及旅游休闲等，可以为“互联网+实体经济”提供了新的视角和样本。

　　直播IPO迎来井喷期斗鱼稳居行业龙头地位

　　伴随着争议、荷尔蒙和资本，直播行业眨眼间席卷中国互联网行业。

　　极光大数据显示，直播APP整体渗透率在过去一年处于在波动中上升的状态。随着“千播大战”的落幕，行业格局初定，斗鱼、虎牙、映客、花椒等直播平台也在用户增长放缓的压力下寻找各自的突围之道。

　　寻求上市似乎成为行业一个共同的“小目标”。虎牙、映客即将上市，而斗鱼也频频被传IPO的消息，不过斗鱼官方一再对此讳莫如深。有业内人士分析认为，秀场直播平台的内容相对容易同质化，很难形成沉淀，除非能形成固定的消费习惯，否则很难有持续的生命力。深耕游戏的平台由于有着各具特色的主播IP和层出不穷的游戏，在内容上容易形成高度的黏性，在行业发展方面拥有更高的成长度。

　　坚持游戏直播也让斗鱼尝到了甜头，极光大数据显示，今年2月直播APP市场渗透率领先的直播APP是斗鱼直播、虎牙直播和YY，其市场渗透率分别为4.25%、3.61%和3.33%。斗鱼直播、YY和虎牙直播过去半年的DAU均值分别为670.8万、580.6万和474.6万。

　　相关数据显示，目前斗鱼直播注册用户接近2亿，主播数约400万，斗鱼直播每天有90000~100000主播开播，日活跃用户量接近3000万，月活跃用户量近2亿。

　　深耕游戏直播让斗鱼一开始就在融资路上颇为顺畅。公开资料显示，2014年至今，斗鱼已经走到了E轮融资。从历次融资情况来看，深耕游戏直播的斗鱼已经和游戏老大腾讯深度绑定，未来在行业资源上也将更占优势。

　　对于是否是游戏直播率先上市的，斗鱼似乎并不介意，一位斗鱼员工直言斗鱼更在意的是自己的步调。

　　值得注意的是，在商业价值之外，斗鱼也在追求更多的社会价值。陈少杰介绍，斗鱼已开设正能量版块，并且正能量版块的直播内容在平台已经颇具规模，斗鱼和多方合作，在环保、公益等领域开创先河，推广正能量机构和主播，传播正能量的直播内容，打造正能量的直播集群，在各个年龄段的用户群体中树立健康、向上的生活方式。

　　60亿整合直播生态产业链“直播+”边界不断拓宽

　　明星吸引眼球，资本和流量裹挟，而影响流量的关键因素，在与直播平台的内容。毫无疑问各大平台都在自身的“游戏直播”、“秀场直播”之外探索更多的可能性，斗鱼的法宝则是“直播+”战略，简言之，就是内容的外延式增长。

　　斗鱼是业内首提并推进“直播+”战略的直播平台，“直播+”最基础的表现形式就是直播形式和内容的多元化和精致化。据了解，目前斗鱼直播覆盖了游戏、科技、财经、体育、公益、户外、娱乐、综艺、电商等多个领域，并融入了短视频、社交等综合性功能，成功转型为泛娱乐综合网络直播平台。陈少杰认为，“直播+”战略主要强调直播不仅仅限于直播间，而在于直播和多方场景的结合和衍生拓展。

　　内容上“直播+”对斗鱼来说并不是全部，斗鱼更大的目标在产业链的整合，为此，斗鱼小镇、产业基金纷纷迎头赶上。2017年，斗鱼小镇签约，用地面积约20万平方米，总投资50亿元，一期将于2018年建成。斗鱼小镇将打通直播生态全产业链，建设网红学院、电竞学院、电竞赛事直播中心、直播经纪产业区等，可容纳1万人办公。

　　同年，斗鱼宣布将以自身为主导成立一个规模在10亿左右的扶植文创产业的基金，打造一个整合直播生态产业链。值得注意的是，斗鱼在武汉本地已投资成立30家左右公司，在光谷成立的各类业务子公司超过15家，并计划未来再成立20家以上的全资或合资子公司。

　　《2017中国独角兽企业发展报告》报告显示，除已上市的9家外，2017年的中国独角兽企业从2016年的102家增加到了164家，总估值6284亿美元，其中，斗鱼直播在2017年以15亿美元的估值登上榜单。但实际上，在完成E轮融资后，外界对斗鱼的估值已经提高到了55亿美元左右。对斗鱼这只独角兽来说，“以斗鱼小镇为核心，在武汉打造一个全国网络视频直播平台的生态基地”的目标正在逼近，整个直播行业的生态或将因此被重塑。文/何亦

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