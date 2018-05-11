被曝光后途牛、飞猪等网站违规穿越罗布泊产品仍在卖

来源：中国之声

据中国之声《新闻纵横》报道：近日，有多名来自四川的户外爱好者驾驶10辆越野车，历经4天4夜穿越新疆罗布泊地区，并把相关图文和视频资料整理成游记发到了网络上。但实际上，这一行为涉嫌违法。记者调查发现，还有在线旅游网站公然兜售类似旅游产品，被曝光后仍未下架。

罗布泊探险，合法吗？

这些四川户外爱好者在发车之前，录制了视频发在网上。此次穿越活动还被一些媒体官方微博发布，标题为《乐山5名越野爱好者成功穿越罗布泊》。

视频显示，此次活动参与者共驾驶了10辆越野车，一位参与者在接受媒体采访时说，他们于4月24号上午从库姆塔格沙漠进入罗布泊，穿越过程中，车队成员曾遭遇过一次翻车事故，后半段，车队还遭遇了油料濒临耗尽、导航无法辨别方向等情况。

最终该组织在4月28号，从米兰古城附近上了315国道，完成了对罗布泊地区的穿越，参与者们承认这次的穿越没有向当地管理部门报备。但事实上，根据相关管理规定，新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区核心区严禁一切社会团体、单位或个人进入，开展旅游、探险活动。既然早有规定，为何探险穿越活动仍然屡禁不止呢？管理部门表示，罗布泊地区地域广阔，地形平坦，监管工作存在一定困难。针对此次四川户外爱好者的穿越行为，将展开调查，可能涉嫌违法。

罗布泊湖心位置：任何手续都不让进

罗布泊，中国四大无人区之一，它既是一片“死亡之海”——生命的禁区，又是著名的丝绸之路古道、保留着神秘的楼兰遗迹，成为无数越野爱好者最为向往之地。

户外爱好者韩路曾在2013年穿越罗布泊，发在网上的游记、视频被相关部门要求删除：“2013年，我去的时候，管理比较模糊，很多人会这么做，当时觉得个人行为进罗布泊拍个小纪录片，应该没啥问题，抱着侥幸心理，所以后来就去罗布泊的核心区拍了，回来节目就被下架，进行了批评教育。”

按照我国《自然保护区条例》的规定：自然保护区可以分为核心区、缓冲区和实验区。其中，核心区禁止任何单位和个人进入；缓冲区，只准进入从事科学研究观测活动。缓冲区外围划为实验区，可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。

“罗布泊分为两块，哈罗公路以东是野骆驼保护区，有科考的活动可以进入。”韩路介绍，“但是以西也就是余纯顺老师的遇难地、楼兰古城，罗布泊的湖心，是核心位置，任何手续都进不去的。”

部分旅游预订平台被曝光后，仍有产品未下架

2017年，汽车品牌路虎曾有品牌活动组织49人、16辆车，经敦煌、三垄沙至彭加木纪念碑，因擅自进入新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区，共计被罚款25万元。但直至今日，除了一些汽车俱乐部、户外俱乐部成员等“圈内人”自己能组织穿越活动外，飞猪、途牛等很多旅游预定平台上还有不少打着“越野自驾，不一样的户外探险”等口号的“罗布泊穿越游”产品。

这些产品不仅提供越野车辆和领队，行程安排中还包括罗中镇、罗布泊湖心以及余纯顺之墓等按理说任何手续都不允许进入的地区。既然明令禁止，旅游平台为何还明目张胆的推出相关产品呢？

在途牛网上，中国之声记者找到了一个名为《敦煌罗布泊-古楼兰9日游》的旅游产品，售价24100元每人，5月15号就有团出发，线路中包括彭加木遇难地、余纯顺墓、楼兰古城等系列核心区内位置。

客服在推荐产品时保证，提供门票和领队等“配套服务”：“司机、车、向导这些都包含在内的，我们到当地之后，有一些门票、做饭，都包含在内，都有后勤人员、专业的领队，包括向导医护人员都包含在内的，还是做得比较全面的。”

当中国之声记者询问路线是否安全、得到审批时，对方回复：“路线就是页面上的行程，他们家主做就是这条线路，比较经典一点。这个没有问题您放心。正常售卖都有证。地接社必须有证才能售卖这条线路的。”

新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局今年4月23号发布《关于禁止在新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区内开展旅游探险等人类活动的通告》，再次强调，自然保护区内禁止一切社会团体、单位或个人进入罗布泊野骆驼国家级自然保护区，特别是库姆塔格沙漠、阿奇克谷地、八一泉等野骆驼的水源地和栖息地，开展旅游、探险等人类活动。

管理局工作人员接受媒体采访时表示：“罗布泊根本不存在‘门票’一说”，也从来没有收取过相关费用。

已下架产品

部分仍在售卖的产品

截至目前，途牛网站上罗布泊穿越游产品仍旧能够预定，而飞猪平台上除了一款高端罗布泊定制游已下架外，其他罗布泊穿越游也还在正常销售，非法旅游产品何时才能下架？后续进展，中国之声将持续关注。

记者：周益帆