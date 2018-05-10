河北保定约谈滴滴 要求立即停止违规经营行为

图为约谈会现场。 赵庆斌 摄

中新网保定5月10日电 (吕子豪 赵庆斌)依据《保定市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》相关规定，10日，河北省保定市政府组织交通、公安和网信等部门联合约谈滴滴出行科技有限公司(以下简称“滴滴公司”)代表方，要求其立即停止在该市范围内的违规经营行为。

据保定市交通运输局出租汽车管理处处长王鹏介绍，该市于2017年12月出台《保定市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，对网约车平台公司的准入标准及许可流程、网约车车辆准入标准和驾驶员准入标准和许可流程、网约车平台公司职责、网约车驾驶员日常运营行为等进行了明确规定，对网约车排量、轴距、保险等标准及网约车驾驶员年龄、户籍、从业资格等提出了明确要求。该办法出台后，滴滴公司未按规定及时清理平台不合格车辆和驾驶员，为此，市交通运输局多次单独对滴滴公司进行约谈。

据保定市政府副秘书长管志民透露，根据执法情况来看，滴滴公司存在以下几种违法事实：一是为没有道路运输证和网约车驾驶员证的车辆和人员办理注册手续；二是仍然为违规网约车派单；三是把关不严，外地车辆仍然能在保定注册。

保定市公安局调研员李栋梁指出，网约车非法运营，冲击了巡游车正常的市场经营，严重扰乱了该市客运市场，导致巡游车群体的社会不稳定。

管志民要求，滴滴公司应立即停止违规经营行为，协助政府管理部门加快对违规网约车的清理，尽快完善健全相关管理规定，为网约车合法合规运营提供必要保障。

出席约谈会的滴滴出行科技有限公司石家庄分公司负责人表示，将配合相关主管部门，积极稳妥推进保定网约车合规运营进程。目前，该公司已完成非保定号牌车辆清理，正有序替换存量车辆。下一步，将积极引导网约车司机尽快办理从业资格证，联合车企为司机提供高性价比达标车辆，降低司机换车成本。同时，大力推进与传统巡游车的合作，促进行业融合发展。(完)