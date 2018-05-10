微信小游戏犹如一个打开的潘多拉魔盒，众多游戏开发者、投资人将之视为“千载难逢的机会，无论如何也得杀进去”，但最终，腾讯一定最大的赢家。

来源：全天候科技

作者： 董洁 编辑：安心

“微信小游戏就像打开了一个潘多拉魔盒，真的是太惊讶了”，当得知微信小游戏正式对第三方游戏厂商开放后，前飞鱼游戏的负责人张志斌高兴地差点跳起来。

4月4日，在“跳一跳”小游戏诞生3个月后，微信向第三方小游戏正式开放，一时间各路游戏厂商以及小程序游戏创业者纷纷涌入。

4月26日，在2018微信朋友圈小游戏专场活动的现场，微信小游戏团队首次公布了开放后的最新成绩单：已发布小游戏达300多款，数款小游戏实现总用户规模过亿，多款小游戏单月安卓端流水超千万。

所有这些数字都在刺激着行业精英们，当然“嗅觉”最敏感的投资人们早在几个月前就已经杀入了这场“争夺”。

过去的几个月，“风口论”鼓吹者，金沙江创投董事总经理朱啸虎几乎在其出席的每一场峰会上都要谈到他对“小程序”的看好。

朱啸虎最近一次鼓吹小程序是在4月26日阿拉丁小程序创新大会上。他说，“小程序的红利期就在今年，错过了就彻底失去了这个风口，而小游戏正是其中最有潜力的领域之一”。据朱啸虎透露，“去年小程序披露的投资是7亿，而今年到4月份，这个数字可能已经加了个零，达到了 70亿人民币。”

小游戏火爆带来的“狂欢”不只限于创业者和投资人，在普通玩家心中，小游戏也早已挤占了他们的微信群聊。

在微博上，有人说，“自从小游戏出现，我们的友谊就已经结束了”；也有人表示“无论是吃饭、逛街还是工作间隙，这个世界只有一件事情，那就是玩小游戏”。

用乐逗游戏CEO陈湘宇的话来说，“这是一场空前地调动了国民情绪的社会事件”，虽然有点夸张，但小游戏在当下的确炙手可热。

“飞起来”的微信小游戏

“自从微信小游戏开放以来，团队几乎每天都在加班加点，休息的时候都在想游戏该怎么做，该怎么去适应小游戏的规则”，身为前飞鱼游戏的负责人，现在张志斌正带领着一家小型游戏创业公司all in小游戏，用他的话来说“这是千载难逢的巨大机会，怎么着也得杀进去”。

除了手头已经开发了接近半年的休闲动作类小游戏，目前张志斌的团队还在同时进行着多款小游戏的研发，虽然仅仅只有2-3个团队成员参与，预算跟大游戏厂商也没法比，但张志斌说“等不起”。

在微信小游戏对外开放的第一时间，除了张志斌这样的小厂商选择all in小游戏的，不少大型传统手游厂商也对此欢呼雀跃，并积极拥抱，完全没有此前人们猜测的诚惶诚恐的状态。

全天候科技获悉，目前包括腾讯互娱的自研工作室、飞鱼科技、第七大道、掌趣、电魂、三七互娱等众多大型游戏厂商都已经上线了自己的微信小游戏，还有多款游戏处于马上上线和正在研发中的状态。

以电魂目前已经上线的《野蛮人大作战》以及飞鱼游戏《保卫萝卜迅玩版》为例，其日活都已经到了百万甚至千万级别。

对于很多游戏厂商尤其是中小游戏厂商来说，目前不需要付出太多成本就可以在一个日活10亿的平台上上线新游戏，并且占据比较好的流量位置，这在之前是“想都不敢想的事”，而微信小游戏对第三方的开放给了他们这样一个机会。

根据QuestMobile 4月24日发布的《微信小程序洞察报告》，截至今年3月份，微信小程序的月活跃用户规模已经突破了 4亿，2018年3月在微信中的渗透率也达到了43.9%，而在top100的小程序中，手机游戏的占比最高，达到了28%。

得益于微信先天的流量优势，微信小游戏在短短3个月的时间内就呈现出爆发之势。

根据微信官方给出的数据，目前微信平台上的小游戏数量已经达到了300多款，DAU超过1000万的游戏有三款。全天候科技获悉，头脑王者团队的《海盗来了》、腾讯的《欢乐斗地主》和《全民大乐斗》三款游戏月流水已经过千万。

“制作成本低，流量成本低，虽然单款游戏收入预期没有原生那么高，但是试错成本也低，而且游戏DAU的确上得飞快，有很大的想象空间”，Cocos负责人王哲这样解释现在小游戏的火爆。

作为一家游戏引擎提供商，目前微信精选小游戏中，接近50%的小游戏都在使用Cocos做技术支持。而据王哲介绍，在过去的这两个多月，几乎每天都会有游戏厂商找到他们，要求其帮助做引擎服务支持，“这几乎赶上了以往一年的数量”。

游戏数量和流量的爆发也带来了市场规模的急剧扩张。

在2017年，H5游戏的市场规模还仅仅只有30亿元，“今年国内这一数字可能会达到100亿，而海外FB可能达到150亿，全球加起来就是200亿~250亿左右的规模”，王哲预测。

而据全天候科技了解，在微信小游戏正式对外开放后，包括各家超级app、手机厂商在内的竞争对手们都已经打算推出自己的小游戏平台，来争夺这一日益火热的市场。

微信的扶持

腾讯的大力扶持给了这些开发者们一剂强心剂。

在4月4日宣布微信小游戏向第三方开放后，4月19日，微信再次放出大招，在新一期的小游戏开发者扶持计划中宣布：在2018年内，每款小游戏每月安卓内购流水在50万元以下（包含50万元）部分，腾讯收取的40%渠道技术服务费将反哺给小游戏开发者，即腾讯不收取此部分的渠道技术服务费。此前，微信对所有小游戏的渠道技术费统一按40%比例收取。

不过，由于微信与苹果在游戏付费支付方面的条款还没谈妥，很多iOS版本小游戏还没有内购付费功能，所以截止目前，微信的扶持计划大部分集中在安卓端。

对于这一扶持计划，微信小游戏产品总监李卿表示，“微信小游戏目前还是一个新生事物，作为平台，还是希望能更多地激发开发者去创造，而不是想着去盈利。”

与此同时，小游戏的广告能力也将逐步被开发。目前，小游戏激励视频广告与Banner广告均已开始内测，预计下一步将对开发者开放申请。李卿透露，DAU达到1000的小游戏，未来可以申请接入腾讯的广告系统，充当流量主了。

微信对小游戏的扶持还可能有更多。一位接近微信小游戏的人士称，“微信的下一个版本将支持非微信外部流量导入启动微信小游戏，这意味着买量模式将在未来更进一步地助力微信小游戏。”

李卿还称，微信希望通过提供更易用的开发者工具，降低创意落地门槛，帮助开发者打造更多优秀的小游戏，使小游戏成为用户与用户的连接器。

在小游戏推广方面，4月，小游戏朋友圈广告落地页已开始内测。之后，公众号广告、小程序广告等也将逐步支持小游戏推广，帮助开发者用好生态流量实现用户积累。据李卿介绍，在未来小游戏的推广方式将以“社交传播+公众号导量”为主，当然也不排除付费推荐位的模式。

此外，针对抄袭、盗版等问题，微信官方已正式发布小游戏原创保护措施，将从名称保护，侵权投诉，技术以及运营等多方面来保护游戏开发者的权益。

微信小游戏的“突破”

在微信小游戏这波风潮起来之前，在过去几年，H5小游戏一直被开发者寄予厚望，期待其成为“新风口”。

但几年过去了，H5游戏的状态一直不温不火，虽然偶尔也有刷屏朋友圈的表现，但终究撑不起游戏开发者的野心，直到这一次微信小游戏的出现。

“微信小游戏最大的创新就是突破了以往H5游戏的种种限制”，张志斌说，以往H5游戏从微信或者QQ打开时，都会带一个导航条，很大程度上像是在浏览器里玩游戏，这非常影响游戏的体验，网络不好时，光加载就要几十秒。

以《萌鸡快跑》这个H5游戏为例，横屏模式下，游戏页面会被导航条盖住50%。这也是很多H5游戏都选择做竖屏的原因， 但是小程序的出现改变了这一局面。

在社交功能上，微信小游戏也比H5游戏有更多优势。现在风靡微信的《欢乐球球》和《最强弹一弹》等小游戏，都在其游戏设计中加入了“对战”环节，用户可以邀请好友一起玩，既增加了趣味性，又保留了竞争感。

据微信游戏产品总监孙春光透露，“和 H5 游戏行业 20% 左右的留存相比，同样品质的 H5 游戏，做成微信小游戏，（用户）留存率有 10% 的提升。”而这绝大部分原因要归因于微信社交平台给予的支持。

“它根本不能从手机里删掉，它的长期留存率是远高于普通形态，今天玩儿，明天不玩儿了，过两天，一个朋友又分享，又把你拉入进来，而且不用安装”，H5游戏引擎公司白鹭时代董事长陈书艺说。

而让各大游戏厂商更为欣喜的一点是，微信小游戏对于新增用户群的拉动。

在2018年的微信公开课上，孙春光曾披露这样一组数据：目前，小游戏的用户来源中，37% 的用户是 App 游戏的活跃用户，41% 是 APP 游戏的流失用户，有 22% 是以前从来没有玩过游戏的用户。

有意思的是，据阿拉丁小程序平台前不久发布的《小程序游戏TOP50榜单及研究报告》显示，微信小游戏的女性用户群体几乎占据了半壁江山，与男性用户平分秋色。

“其实很多女性用户的需求一直都有，只是一直没有被激发，相比较传统比较重的手游，小游戏轻松、简单易上手的属性确实让女性用户更喜欢”，李卿称。

腾讯最新一季度的财报显示，腾讯手游玩家的数量正在逐渐减少，只有ARPU在增加，这被很多人认为是腾讯股价下跌的一个原因。

“大家都在涸泽而渔，没人养鱼，没人给整个游戏市场带来新增用户，很快就走到增长瓶颈”， Cocos负责人王哲说，“微信小游戏目前很好地解决了这个问题，30%多的非游戏用户进入小游戏，30%多已经从原生游戏流失的玩家又回到了小游戏，这是个好事”。

正在曝出的问题

当得知《海盗来了》安卓端日流水已达到100万元左右时，乐逗游戏CEO陈翔宇被惊到了，因为乐逗开发并已经在微信小游戏平台上线的《2048》和一款消除游戏加起来每天在安卓端的流水都没这么多。“有点焦虑，但是他们能做到，我们也可以做到”，陈翔宇说。

作为一家大型游戏代理和开发商，相比较起众多小游戏创业公司来说，乐逗游戏在人员和资金上有巨大的优势，但是，各种小游戏的凶猛来袭依然让乐逗感受到了竞争的压力。而对于大量中小游戏厂商来说，这种压力和焦虑更是有过之而无不及。

深圳一家小游戏的开发者胡歌告诉全天候科技，他们整个办公楼层从事小游戏开发的就有近20家，很多时候自家的小游戏刚在微信平台审核通过，几天后就能在平台上看到很多类似的游戏，这让他很苦恼。“山寨和复制正在让这种竞争变得不透明起来”，胡歌抱怨说。

Cocos的负责人王哲称，目前微信平台多数的小游戏都是从原生游戏移植过来的，不需要在游戏设计上纠结，所以开发速度都很快。而在微信开放平台提交的游戏，多数都很简单，类似早年iOS/Android上的休闲游戏，“两三个人开发，一周时间就绰绰有余了”，这给很多山寨行为提供了可乘之机。

由于小程序开发门槛低，从事过软件开发的企业都能向这个方向转型，或兼着开拓这项业务。“做的团队多了，市场价格自然就低，利润也逐渐被压缩。” 胡歌说，“现在1000元的成本可以做出一款小游戏，10000元的成本也可以做出一款小游戏，价格根本抬不起来”，极度压缩的市场价格让胡歌有点手足无措。

小程序游戏火爆之后，网上已经出现很多可购买的经典游戏开发源代码，购买者在此基础上套上交互设计，成本想做多低都可以。

激烈的竞争，同质化，甚至抄袭和山寨现象让微信小游戏平台变的鱼目混杂，也让微信小游戏的后续进场者们感到“彷徨”，但他们又担心错失良机。

“错过了可能就错过了，进去了又很担心成本捞不回来”，胡歌说，尽管如此，他们还是决定赌一把，万一成功了呢？。

在用户端，微信小游戏带来的也不都是愉悦。部分小游戏“复活分享”在微信群或微信好友间的狂轰滥炸让用户备受困扰。

为了借助小游戏的社交能力实现爆发，大多数小游戏会设置分享微信群可复活一次的环节，用户就会把小程序分享给各种微信群或微信好友，得到一次继续玩的机会。这一诱导传播的“复活”功能让小游戏的社交分享异常疯狂，尤其是今年五一假期期间，复活分享一度在众多微信群刷屏。对于很多微信用户来说，这已经到了不堪其扰的程度。

5月9日，微信官方发布公告，提醒小游戏拒绝“分享滥用”行为，违规情形将会受到处理。

对于小游戏目前出现的问题，微信小游戏产品总监李卿认为，“微信小游戏才刚刚诞生，发展的过程中难免会遇到问题，我们不去逃避。”

微信小游戏的野望

在微信小游戏正式对第三方开放之后，所有人的关注点都是微信这一举动会给游戏开发者带来多少的希望，但对于微信甚至腾讯来说，这又何尝不是一种自我价值的挖掘。

在前飞鱼游戏负责人张志斌看来，微信小游戏的爆发最后的赢家毫无疑问是腾讯，可能给腾讯带来巨大的经济利益。除了对游戏开发者抽成，开发者猜测，微信最终走向其它收费模式（诸如竞价排名）的可能性是很大的。

目前在微信游戏的页面已经出现了“精选游戏”一栏，在这之前这一精选栏只对腾讯自己代理和开发的游戏开放，而在最近其已经开始向第三方游戏开放。

虽然在采访中微信小游戏产品总监李卿表示，“这一栏目只是在审核标准上比其它小游戏严格，目前也采用合作的模式”，但是对于未来是否收费，李卿并没有给出明确的回复。

可以肯定的是，微信小游戏置身于游戏盛世。Newzoo在去年发布的全球游戏市场报告中预测，2018年中国市场单独占据全球游戏1/4以上的份额，规模将达到379亿美元，其中，手游占比将达到61%的份额，到2021年，这个占比有望提高到70%。

今年1月，应用分析公司Sensor Tower发布的一份最新报告显示，全球应用收入在2017年攀升了35%，达到近600亿美元。这份报告囊括了苹果应用店和Google Play应用店中付费应用、订阅以及应用内购买等收入。其中，手游应用比2016年增长了30%，达到483亿美元，占全部应用收入的82%。

微信小游戏未来是否会分食APP手游的蛋糕？李卿更愿意将小游戏与APP手游比喻成“共生的关系”，“就像手游时代，PC游戏依然有非常大的市场份额一样”，他说。

2016年，微信推出小程序时，外界就有分析认为，小程序未来的野心不是干掉App Store，而是连接所有落地场景的 app，在未来的智能手机上，用户只要安装一个微信就够了。这是小程序引发苹果以及整个业态高度关注的根源。

果真如此的话，微信小游戏未来的想象空间同样巨大。在硬币的另一面，小游戏爆发的过程中，微信始终需要平衡一个问题——游戏是否会影响微信作为“即时通讯工具”的定位？

“即时通讯工具是微信的根基，小游戏的出现，我感觉会影响微信的这个功能”，张志斌说， “如果微信失去了沟通的用途，那么就可能有新的替代品出现，届时用户从手机上删除微信就没那么困难了。”