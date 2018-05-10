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空姐深夜坐滴滴遇害尸体下半身光着 父亲推测是奸杀

空姐深夜坐滴滴遇害尸体下半身光着 父亲推测是奸杀
2018年05月10日 19:44 新浪科技
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　　原标题：空姐深夜打滴滴遇害，父亲推测是奸杀：仅背部就挨十多刀

　　来源：红星新闻 记者：叶雯 王春 潘俊文

　　李某珠父亲李先生告诉红星新闻，李某珠5日晚打滴滴顺风车去火车站，准备回家。6日凌晨0点02分，在滴滴顺风车上，李某珠给同事发来微信，“遇到一个变态。说我长得特别美，特别想亲我一口。幸亏没坐前面。”

　　李先生说，5月8日早上8点多，警方在一个土坡上找到了李某珠的尸体，“女儿下半身是光着的。”同时，案发现场还留下一把刀。8日下午1点多，李先生在朋友的陪同下去医院看了尸体，“医生称，李某珠的心脏、肺部以及背部均有刀伤，而且这些刀伤刀刀命伤，仅背部就有十多刀。”

　　今天，21岁空姐李某珠遇害的消息引发广泛关注。

　　祥鹏航空向红星新闻证实，据郑州警方通报，2018年5月5日晚，祥鹏航空员工李某珠从驻勤酒店搭乘网约车前往市区途中遇害，疑凶在逃。

遇害空姐。图片来自河南电视台都市频道秒拍截图遇害空姐。图片来自河南电视台都市频道秒拍截图

　　今早，据河南电视台都市频道消息，李某珠系山东济南人，是家中独女。其父亲李先生称，办案民警告诉自己，疑凶是一名滴滴司机，身上携带凶器。

　　郑州警方向红星新闻证实了此事，“办案民警正在全力侦办。有结果会及时通报。”

　　定了凌晨的火车赶回家

　　在河南电视台都市频道的视频中，李先生多次抽泣，难掩悲痛。“6日早上8点多，电话还能打通，但是中午十二点多就关机了。6号晚上，感觉出事了。

李先生。图片来自河南电视台都市频道秒拍截图李先生。图片来自河南电视台都市频道秒拍截图

　　实名认证微博 @民航招聘 工作人员告诉红星新闻，祥鹏航空空乘李某珠是在执行完郑州—连云港—郑州—绵阳—郑州的航班后，在郑州航空港区通过滴滴叫了一辆网约车赶往市里，不幸在途中遇害。

　　李某珠到达驻勤酒店时，已是5月5日晚。她为何下机后不久即打车前往郑州市中心?

　　祥鹏航空品牌传播与市场开发中心一位工作人员向红星新闻表示，按照公司规定，到达郑州后，乘务长会进行点名之类的，“我们的管理是没有任何问题的。”这位工作人员称，李某珠是“个人前往市区”。

　　正常情况下，航班到达每个城市后，李某珠都会下榻航空公司固定的驻勤酒店。李某珠的父亲李先生说,因为她5月6日要赶回家，所以定了凌晨一点的火车，从郑州到济南。

　　“遇到变态,对方想亲一口”

　　李某珠的亲属吴先生告诉红星新闻，5月5日晚上11点左右，李某珠用滴滴叫了一个车往火车站走。在车上，她和同事聊微信，微信中她称遇到一个变态，对方说她长得特别美，想亲她一口。李某珠还在微信中庆幸幸好没有坐前面（前座）。她同事也在微信中给她支招，让她打电话称自己的男朋友在机场等她。

李某珠遇害前和同事的微信对话截图。家属供图李某珠遇害前和同事的微信对话截图。家属供图

　　同事觉得事情不对，立刻给她打了电话，电话接通了几十秒，李某珠还安慰同事说没事儿，随后挂断了电话。挂掉电话后，同事觉得没事，也就没有再打电话。

　　5月6日早上8点多，李某珠的父亲李先生没有等到女儿出现，打她电话也打不通。吴先生说，他陪同李先生5月7日下午四点赶到郑州报了案。

　　父亲:发现时背部十多刀,刀刀致命

　　5月8日早上八点多，警方在一个土坡上找到了李某珠的尸体。李先生说医生告诉他，李某珠的动脉、心脏、肺部、背部均有刀伤，颈部两边的大动脉全部被割破。李先生说，发现尸体时，女儿下半身是光着的，案发现场还留下一把刀，他推测是强奸杀人。“这些刀伤刀刀致命，仅背部就有十多刀。”李先生说。

　　李先生说自己的女儿还不满21岁，刚从山东济南航空学院毕业一年。在家人和同事眼中，她性格开朗，英语口语特别好，各方面都很优秀。李先生称，自己家庭条件不错，但是她上大学的时候依然会主动提出去外面勤工俭学。

　　今日(5月10日)，在微博上，一位自称李某珠好友的人发帖纪念她，并配了一张她过生日时的照片。照片中，李某珠正为她制作生日蛋糕。这位朋友在微博上写道，“林深时见鹿，海蓝时见鲸。美好便是梦里想念的人，真的出现。可惜人们大多缘浅情深，林深时雾起，海蓝时浪涌。梦醒了，不见鹿，不见鲸。朝着黎明的方向，对你说 我想念你。”

　　自称李某珠好友的人发帖纪念她。图据微博

　　李某珠的微信背景只有简单的几个字“我本人更可爱”。几天前她还发了一条换手机号码的消息。

　　滴滴: 平台辜负了用户信任

　　对于这一事件，滴滴方面公开回应称，对顺风车乘客李女士的遇害负有不可推卸的责任。同时，他们“感到万分悲痛和愧疚，在这样的悲剧面前，任何言语都无法表达滴滴沉痛的自责。滴滴真诚地向李女士的家人道歉，作为平台辜负了用户的信任。

滴滴回应滴滴回应

　　目前，滴滴已经成立了专项工作组，密切配合警方开展案件侦查工作，案件正在进一步侦破过程中。

　　祥鹏航空也通过实名认证微博发表了声明。其中称，“每一位员工都是我们的家人，我们会坚决保护家人的人身安全、维护家人的合法权益。在这样一个悲痛万分的时刻，我们始终坚定地陪伴着家属，不遗余力地为家属提供法务咨询、心理援助等帮助和支持。”

祥鹏航空微博声明祥鹏航空微博声明

　　同时，他们呼吁，广大民众向郑州警方提供线索，期望案件早日侦破。

　　如果没有这场意外，李某珠会在5月6日早上回到济南家中。

　　但21岁的生命却在黑夜中戛然而止。

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