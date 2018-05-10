顺为资本周航：小米的成功体现专注做产品的巨大威力

2018年5月3日，小米公司提交招股书，确认将在港交所上市。

新浪科技讯 5月10日晚间消息，顺为资本投资合伙人周航在其微信公众号发布文章，分享自己对可以从小米身上学些什么的思考。周航称，要做就专注做一件对未来市场依然需要的事情，或者说选择做好一件对你的公司而言最重要的事情。

周航认为，小米的成功让我们看到专注做好一个产品所产生的巨大威力。小米已经在质量、价格、设计上确立了行业的底线，小米的存在反而会极大促进各行各业的创新。

周航表示，小米树立了榜样，应该把用在营销上的精力、资源、金钱、时间都转移到产品上，如果没有足够卓越的产品，就不要再做营销了。

周航称，对一个企业来说，真正让你成功的永远不是你可以做什么，而是你必须做什么，你只能做什么，也永远不要忘记你的初心。因此，在考虑策略的时候，勇敢的放弃那些不重要的东西，然后在你所坚信的事情上坚持下去。

以下为周航文章全文：

学习小米好榜样

小米正式在香港提交了上市申请，这意味着小米离在香港上市不远了，这可能是近几年来全球最大的IPO。小米作为一家创业公司，从开始创业到上市仅仅8年时间就达到了千亿美金的估值，营业规模也即将逼近世界500强。这样的成就着实令人叹服。

在过去八年时间里，从MIUI到第一代小米手机横空出世，再到后来小米的生态模式以及在遭遇挫折后又及时扭转逆境的经历，这些都让中国商界注目。我不禁在想，小米的成功到底可以复制吗？作为创业者和企业经营者到底可以从小米身上学些什么？我想无数人特别是创业者都会关注和思考这些问题。今天就想和大家分享一下我在这个问题上的思考。

晨兴资本在差不多时间前后投资了小米和易到，基于这样的机缘，我比较早地了解了小米。记得晨兴在投资前最后一次约我洽谈，还是在小米银谷的办公室。尽管当时的小米只有几十个人，可隐约中我还是感受到了一种向上生长的张力，再后来因为融资还和小米有了一些接触，对比两家公司，一家如日中天，举世瞩目，一家尽管也有着巨大的开创性，但遭遇不小的波折，这种对比和差距激发了我想深度了解小米和向学习雷总的兴致。这也是后来我离开易到后选择到顺为资本学习做投资合伙人的一个重要原因。

身处在一个伟大的时代里，特别是这十几年来取得成功的科技企业一浪接一浪，一批又一批的企业用越来越短的时间取得越来越大的成功，这些都会让我们目不暇接。在这个过程中，我们想向这些成功的企业学习，可到底可以学些什么能启发我们更快地走向成功呢？令人沮丧的是，据我的观察，成功的商业绝大多数不仅不可复制，甚至是不可学习的。因为他们本质上首先是时代的产物。

不妨我们简单回头看看近二十年来科技商业的演化例子，这样历史脉络会更清晰。

20年前，如果你只看到了当时建站的需求和域名的机会，可能会小有所成，但如果你目光远大，看到了未来信息过载，人们获取信息的方式将很快从Yahoo黄页聚合到彻底来到以搜索为中心的新时代，就有可能加入这个列队成为 Google 的竞争对手。再比如10年前的移动通讯，从2G到3G的时候大家还在绞尽脑汁想3G有什么killer APP吗？我们怎么想象高速网络宽带的进化所带来的价值？这时你会发现正因为通讯需求从语音到数据，从窄带到了宽带，肯定会催生新的应用，手机计算机化也会成为一种必然。当然，我们还无法如天才般的像乔布斯一样去创造出一台iPhone那样的智能手机，但一定感受到了手机原有的键盘和屏幕过于单一，无法实现我们在移动中用手机电脑化操作的各种需求。如果你看到了移动互联网，自然会想到移动手机作为新一代的硬件平台将成为移动时代的最大风口。所以很多伟大企业首先顺应了它们所处的时代，做出了时代前方所需要的东西。

从这点来说，这种成功几乎无法复制，就好像PC时代成就了搜索的百度；阿里坚持做电商平台而一点点的完善基础设施和生态治理；而当我们越来越习惯在电脑和手机上进行沟通的时候，数据通讯和社交网络成就了腾讯。我想起在湖畔大学时彭蕾说过：“你想知道阿里的任何事情，我都可以告诉你，但千万别学习阿里，否则会死得很快。阿里的组织结构是为大生态所设计的，中国只有阿里适合这个生态体系，是不可复制和学习的。”

因为时代和机会，这些卓越公司你实际无法学习和复制。但是，在我看来，唯有小米的商业哲学最具普适性，适用于各行各业和所有的创业者以及那些想升级转型的企业家们学习。

首先，小米的成功让我们看到专注做好一个产品所产生的巨大威力。在小米之前的几十年里，中国企业在成长的过程中总是会迷信一些营销神话，觉得营销是决定一个企业成功的关键，甚至会认为产品都差不多，就看谁的营销做得好。我们看到越来越多的广告策划大师和各种层出不穷的概念，直到1999块的小米手机出世，一举打破了智能手机的定价策略，原来智能手机可以做到这么低价，性能还不错，陆续又有了几十块的智能手环，几十块的充电宝。我都不敢相信这样的价格会有这么好的产品，瞬间被折服。无一例外，这些产品都取得了规模上的巨大成功。

想起自己第一次拿到小米智能插座的时候，不禁感慨原来插线板可以做成这样，不用像传统插线板那么丑，也可以很自豪地放在桌面上。后来我才我才知道小米重视产品定位，更重视设计，消费者看到的“便宜”其实是基于规模效益的定价模式。宜家也是高性价比的代表，它的品类很集中，然后通过统一采购和规模化生产，不仅降低了价格，也保证了产品质量，品牌影响力也有了。

只是中国的消费者在谈性价比的时候，潜台词就是“这是个便宜的烂货”，再言重点就是“便宜没好货”。而对于小米，“性价比”这三个字代表了低价格和高性能，也就是追求极致的性价比。没有人不喜欢好的产品，更没有人不喜欢便宜的好产品。当你坚持做低价的好产品，品牌影响力自然会悄悄加持。这种加持来自消费者的信任，未来他们会毫不犹豫地选择你，你的产品也将拥有更高的转化率，然后通过规模化弥补成本。这让营销也很好做。因为营销的效率很高，做创意的挑战很小，自然就可以保证持续性的成功。

我在投资的过程中发现，那些学习小米并按照上述讲到的方法论做的公司都取得了不错的成绩。拿去年我们投资的铜师傅来讲，它虽然不是科技公司，但可以说是学习小米好榜样的典范。在铜工艺品这个市场上，要么动辄几万，要么就是街边粗糙廉价的地摊货，但铜师傅却在这样一个传统而小众的市场里实现了三年N亿的收入。这个团队首先就是专注做好产品，不管这件产品上万还是几十块，对工艺的要求都同等严苛，争取每件都做到被欣赏的艺术，而几十块的价格让消费者也很愿意买单。

也有人说追求极致性价比的小米会毁了整个中国的创新，我觉得恰恰相反，小米的存在反而会极大促进各行各业的创新。因为小米已经在质量、价格、设计上确立了行业的底线，什么是底线？就是只有比它做得更好更创新，才有生存的可能，如果做不到，可能连生存的余地都没有。在这种情况下，肯定会激发创业者去追求真正的创新，开创差异化的溢价和生存空间。所以，难道这样不会促使各行各业进行真正高水平高质量的创新吗？对此我非常乐观，认为如果有一天小米和学习小米哲学的公司成为行业底线的时候，中国将迎来极大的创新时期。

这一两年来我越来越相信，要做就专注做一件对未来市场依然需要的事情。或者说选择做好一件对你的公司而言最重要的事情。在这里我想敲黑板再强调一下，是只抓一件最重要的事情做到极致，在你能力范围之内，甚至超出你的能力范围之外，都要竭尽全力做到最好，这个“最好”是你目力所及，在你所处的行业环境中，超过所有竞争对手的“最好”。

我发现很多人不敢只做一件事情，是不知道如何选择，不知道哪件事情对他最重要。这是创业中常见的一个现象，也是很多人焦虑的原因。选择多了，诱惑多了，自然会焦虑。我的看法是当你不知道什么最重要的时候，你当然可以去做多种尝试，但要清楚，这些都只不过是你的试错行为，等试完所有以后，就必须学会放弃，只选一件你认为对公司发展和最有价值的的一件事情去做。只有专注做好一件事情，才有可能在这件事情上取得些许成功。我不相信一个人不专注做一件事情可以做到足够的优秀，相反我相信如果我们勇于追求真正的卓越，就会体会到这种卓越带来的巨大价值。当你用极致的心态去做一件事情的时候，会发现后面的产出会事半功倍，一切的关注度也会随之向你倾斜，成功也会纷至沓来。反之，如果做什么事情都做得一般般，或者只比别人好一点，那你依然还是平庸之力，结果事倍功半，出了问题又到处求爷爷告奶奶。你要想成为行业里的小米，那就专注好产品，哪怕提高0.1会很困难，也要坚持下去。你要忘掉营销，要知道马马虎虎做出个产品就企图走捷径用花俏的营销手段获取成功，这些都是妄念。

小米为我们树立了榜样，所以我们应该把用在营销上的精力、资源、金钱、时间都转移到产品上，如果没有足够卓越的产品，就不要再做营销了。当然很多人会反驳说：“小米当初的成功不就是靠营销吗？不也很会炒作吗？”其实你看到的小米发布会也好，热点话题也好，参与感也好，都建立在一个巨大的前提下，就是好的产品。小米也有一个活生生的教训，有一段时间，当小米的产品力没那么创新，质量也出现了一些瑕疵，产能跟不上，那个时候哪怕小米这样的营销高手也没办法让粉丝买单。所以心无旁骛地去抵御一切与战略无关的诱惑，专注做好最重要的事情吧。虽然我们知道当一个公司取得了一定成绩，掌控比较多资源的时候，就会有无数的诱惑扑来，会有无数多的人跟你谈合作，媒体会随时随地关注你，政府也会更关注你，给你更多的资源和优惠条件。这个时候你就会膨胀，觉得自己无所不能，可以做很多事情实现快速地扩张发展。可我想说，越到这个时候，越要极大小心。

对一个企业来说，真正让你成功的永远不是你可以做什么，而是你必须做什么，你只能做什么，也永远不要忘记你的初心。因此，在考虑策略的时候，勇敢的放弃那些不重要的东西，然后在你所坚信的事情上坚持下去。

那些未曾追求过极致的人，又怎敢说自己真正学习小米了呢？