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共享单车违停将收费？摩拜:上海局部试点 未正式上线

共享单车违停将收费？摩拜:上海局部试点 未正式上线
2018年05月10日 17:49 澎湃新闻
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　　澎湃新闻记者 栾晓娜 何颖晗

　　上海治理共享单车违规停车有了新进展。

　　“您在禁停区内停车，再违规停车，将收取车辆管理费。请规范用车。”5月10日14时15分，市民张女士刚刚将自己所骑的一辆摩拜单车锁好，便立即收到了这条短信。而在张女士手机内的“摩拜单车”App上，也同时出现了一条内容类似的违停通知称，“你将车辆停在了禁停区内，本次免除管理费，再次违规停车将收取车辆管理费”。

市民张女士收到的信息。 张女士供图市民张女士收到的信息。 张女士供图
市民张女士的摩拜APP截图。 张女士供图市民张女士的摩拜App截图。 张女士供图

　　张女士停车的地方，位于静安区延安中路威海路附近一家馄饨店门口的人行道上，那里正停放着上百辆各种颜色的共享单车。这块区域虽然划有白色的非机动车停车线，但一直都有不少共享单车停放在白线之外。“这里一直停着很多共享单车，我就默认可以停了，之前也曾停在这里，但却从未收到过违停通知。”张女士说。

　　违规停车要收费？ 

　　澎湃新闻记者从企业（摩拜方面）了解到，为了规范停车，目前企业正在上海进行局部试点，用户违规停车在禁停区内，将会收到短信通知与相关提醒。该测试系统还未正式上线，有待进一步完善。

张女士停车的地方，上海延安中路威海路。 澎湃新闻记者 臧鸣 图张女士停车的地方，上海延安中路威海路。 澎湃新闻记者 臧鸣 图
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