直击|百度向阿里出售所持饿了么股权 套现4.88亿美元

新浪科技讯 5月10日下午消息，近日，百度向美国SEC递交文件，文件显示，百度与阿里巴巴签署正式协议，同意将百度（香港）有限公司持有的饿了么股权转让给阿里巴巴，总金额为4.88亿美元。

去年8月，百度外卖与饿了么合并，实则是饿了么收购百度外卖，当时的总收购价格是8亿美元，百度占饿了么股份5%，百度外卖品牌保留18个月，阿里是那次收购的融资支持和背后重要推手之一。所以表面看来是饿了么收购百度外卖，实则是阿里与美团战事升级。

而对百度来说，自从去年将AI定为公司战略主要方向，对分支业务进行了明显的梳理与剥离，其中就包括O2O业务。从去年8月至今，18个月期限未到，百度就将百度外卖全部出售给阿里。曾有媒体分析，阿里会将口碑与饿了么整合，与美团做长线作战的准备。（辛苓）

以下为百度SEC文件相关原文：

百度（香港）有限公司为百度旗下全资子公司，该公司与Ali Panini投资有限公司签署了一份股权购买协议，依照该协议，百度香港同意将其所持有的Rajax Holding之权益以488046804.93美元的价格转移给Ali。