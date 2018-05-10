阿里CEO张勇：数字化将让中国创造换道超车

阿里巴巴 集团CEO张勇 集团CEO张勇

新浪科技讯 5月10日晚间消息，第一届“中国品牌日”今日在上海举行。作为互联网企业唯一代表，阿里巴巴集团CEO张勇发表演讲称，无论打造公司品牌还是消费品品牌，不可缺乏的就是企业文化。

张勇表示，阿里的使命是不断成就品牌，在平台上发展诞生一代又一代的中国品牌。希望能够通过成就他人的品牌，最终成就自己。某种意义上，阿里巴巴品牌的命运，跟所有的客户、卖家、品牌商和零售商连在一起。

张勇称，阿里的独特优势是生态和数字化。经过三四十年的发展，中国产品的制造、创造、设计和市场运营能力已经全球领先。我们能用换道超车的思维，让中国制造和中国创造走向全球，这才是真正的中国方案。

以下为张勇发言实录：

主持人：阿里巴巴相对来讲是一家比较年轻的品牌，1999年建立到现在差不多二十年发展的时间，但是已经做到了世界知名的品牌，而且可以说是改变了一代人甚至数代人的生活方式的一家企业，所以在这也想请阿里巴巴集团CEO张勇先生跟我们分享一下阿里巴巴的品牌发展理念是什么？

张勇：各位来宾好，今天是中国品牌日，已是中国品牌最大的节日。从阿里巴巴的发展来讲，可能跟前面很多位品牌负责人讲的视角不一样，阿里巴巴不是商品品牌。当我们来说品牌的时候，有的指消费者品牌，有的指工业品品牌，有的指渠道品牌，零售品牌，阿里巴巴是一个平台品牌，我们是通过19年的发展逐步建立起的公司品牌，平台生态品牌。我总结阿里巴巴过去19年发展非常重要的有几点：第一点，阿里巴巴的发展跟中国这个时代赋予的大机遇是分不开的。这个机遇既包括了整个中国的改革开放以后的带来了大的经济发展的机遇，人民生活水平不断提升的机遇，同时也是互联网技术、数字技术大发展的机遇，阿里跟所有品牌的发展一样，都是处于一个大时代当中，这个大时代所带来的大机遇，才造就了阿里巴巴过去19年的大发展，让阿里今天成为今天不仅能代表中国，也代表中国走向全球舞台，特别是在数字经济这个全球舞台上，发展成为全球代表性的品牌。阿里巴巴在第一天创业之初就定了一个重要使命：让天下没有难做的生意。过去19年的发展，阿里也是一直是围绕着“让天下没有难做的生意”这个使命来推进，我们的使命是不断在阿里生态平台上孵化、诞生和成长出的一代又一代的消费品品牌，他们能够符合消费者的对美好生活的向往，不但满足现有的需求，同时更能创造新的消费需求，我们就是这么一步一步走过来。在过去19年当中，我们曾帮助过完全基于互联网创业诞生的品牌，也是完全基于消费品需求而诞生的第一代互联网品牌。大概十年前，曾经在阿里生态体系孵化而广受欢迎的淘品牌，就是在互联网上诞生的一批全新消费品品牌。现在这个提法已经很少了，为什么呢，因为今天所有的企业，所有品牌都已经触网，在天猫上，和阿里合作，如今这些品牌对互联网的理解和应用已经远远超过了销售渠道这一狭义维度，而变成了利用互联网、利用信息技术，完全走向数字化经营，在推动基于人货场的数字化转型之中。在这个过程当中，阿里希望能够继续成就他人，成就更多品牌，最终也成就我们自己。只有让消费者满意了，我们平台上才能不断的有生命力的新品牌产生，我们的用户才能满意，对我们也会满意。从某种意义来讲，阿里巴巴平台上所有品牌，也就是我们所有的客户，所有的卖家，所有的品牌商，所有的零售商，我们所有人的命运都是连在一起的，没有他们，就没有阿里巴巴，没有他们就不可能有客户对我们的信赖。

同时有很多服务的品牌也是和我们连在一起的，比如说大家最容易想到的今天中国整个的快递行业的发展，因整个数字经济的发展而发展起来。大家耳熟能详的快递公司品牌，背后是数亿万计的小件员、配送员、仓储管理员，大家每个人的命运是和阿里生态体系一起成长建立起来，同时命运也是连接在一起的。

随着这个时代的发展，阿里巴巴本身作为一家在数字经济时代诞生在中国的中国品牌，一方面我们自己在走向世界，阿里的业务也不断走向全球市场，在不断向前发展。同时我们也在创新性的做一件很重要的事情，希望能够利用过去十几年的生态体系和敬仰，帮助更多新的中国品牌产生，同时帮助更多中国知名品牌，包括老字号等有历史的品牌，包括农村农产品的品牌化，还有有志于拓展全球市场的中国品牌，我们一起共同走向全球市场。前不久，我刚刚和近30位中国品牌负责人一起去了趟澳洲考察，希望利用阿里数字化的平台生态，怎么样能帮助中国品牌迅速开拓一个全新的海外市场，我们看到了巨大的机会，因为经过三四十年的发展，中国制造的能力，中国创造的能力，中国设计的能力，面向消费市场的运营能力已经是全球领先的。在这样的情况下，阿里和所有中国品牌一起思考和探索，我们如何能够不仅在中国做得更好，同时能够让中国制造，中国创造，中国方案能够走向全球，这也是阿里和我们所有的一起合作伙伴包括品牌合作伙伴一起要共同打造的，只有这样才能在整个数字经济时代，我们能够代表中国走在世界最前列。

对品牌来讲，前面嘉宾谈到了一个重要话题就是品质。我想还有一个非常重要部分，就是无论打造公司品牌，还是消费品品牌，还是其他品牌，不可或缺的就是文化。今天是个好日子，有个非常有意思非常巧合，5月10号是我们中国品牌的大日子，同时也是阿里人的大日子，因为今天是阿里巴巴的生日。阿里日，也是我们所有阿里人按照多年习惯，开放整个阿里巴巴园区，欢迎所有阿里的小二，阿里员工家属到园区参观，一起度过。包括每年阿里日的传统节目集体婚礼，我们每年有102对小二，只要有一方是阿里的小二就可以报名参加集体婚礼，会在阿里各个园区举办。我想说的是，打造一个品牌或一家公司，除了硬实力的打造，还需要打造软实力，那什么是软实力，我想就是文化，就是企业文化。阿里在2003年遭遇非典以后，当时一位阿里员工被疑似非典要求整个公司隔离，从那时候起，阿里所有员工互帮互助，相互鼓励，大家都在家里上班继续服务客户自那以后，我们提出了“客户第一，员工第二，股东第三”这一广为大家所知的口号，我们并开始践行在在实际工作当中。每年5月10号，这也是一种冥冥之中的巧合，我们在这一天也迎来了中国品牌日，这是阿里的荣幸，我们也非常愿意在这样的特殊的日子里跟所有的品牌的合作伙伴一起共同为中国品牌的崛起，为中国的创造，为中国的品牌站在世界的最顶峰我们一起去努力。