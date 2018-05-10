虎牙更新招股书：第一季度净利润500万美元 同比扭亏

新浪科技讯 北京时间5月10日晚间消息，虎牙直播(以下简称“虎牙”)今日再次更新了IPO(首次公开招股)招股书，公布了截至3月31日的2018年第一季度财报。

文件显示，虎牙今年第一季度总营收为人民币8.463亿元(约合1.345亿美元)，其中直播服务营收为人民币7.928亿元(约合1.264亿美元)，广告和其他服务营收为人民币5080万元(约合810万美元)。

相比之下，虎牙去年第一季度总营收为人民币3.989亿元，其中直播服务营收为人民币3.826亿元，广告和其他服务营收为人民币1630万元。

直播服务营收同比增长107.2%，主要得益于付费用户数量的增长，以及每用户平均开支的增加。广告和其他服务营收同比增长212.4%，主要因为继续强化广告业务所致。

营收成本为人民币7.125亿元，与上年同期的人民币3.828亿元相比增长86.2%，主要因为营收共享费用、内容成本、带宽成本、薪水和福利待遇提高所致。

研发开支为人民币5150万元(约合820万美元)，与上年同期的人民币4240万元相比增长21.4%，主要因为研发人员的薪水和福利待遇提高所致。

销售及营销开支为人民币2590万元(约合410万美元)，与上年同期的人民币1520万元相比增长70.3%，主要因为业务拓展所导致的营销和推广费用的增长。

总务及行政开支为人民币3500万元(约合570万美元)，与上年同期的人民币1020万元相比增长251.2%，主要因为股权奖励开支的增加，以及管理人员薪水和福利待遇的提高。

运营利润为人民币2820万元(约合450万美元)，而上年同期运营亏损人民币4220万元。

净利润为人民币3140万元(约合500万美元)，而上年同期净亏损人民币4170万元。

第一季度，虎牙平均月活跃用户(MAU)数量为9290万，与上年同期的7800万相比增长19.2%。平均移动MAU数量约为4150万，与上年同期的3320万相比增长25.0%。

付费用户数量为340万，与上年同期的250万相比增长34.9%。平均月活跃主播数量为66.6万，而上年同期为47.7万。

虎牙预计于5月11日在纽交所挂牌交易，股票代码为“HUYA”。虎牙计划发行1500万股美国存托股(ADS)，发行价在每股10美元至12美元之间，承销商为瑞信、瑞银和高盛。(李明)