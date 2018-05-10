直击|京东金融财务数据曝光:金融业务是主要收入来源

新浪科技讯 5月10日下午消息，今天有自媒体曝光了京东金融融资推介材料。资料显示，京东金融的收入组成中，消费金融（京东白条、金条）的收入占比持续上升，京东金融的供应链金融目前已是第二大收入来源。对于此份材料，京东金融暂未予以置评。

最近，媒体称京东金融正在进行B轮融资，之前，有消息称，京东金融已经完成20亿美金融资。而今日，自媒体人八姐获得的一份融资推介材料显示，京东金融仍在进行中，同时，该材料了披露了京东金融的部分财务数据。

根据曝光资料显示，京东金融2017年四个季度的收入分别为，18.1亿元、24.2亿元、27.7亿元以及33.3亿元，总收入为103.3亿元。2017年的收入较2016年的44.5亿元增长了132%。

在京东金融的收入组成中，消费金融（京东白条、金条）的收入占比持续上升，到2017年第四季度，已经占到了总收入的55%。

推介材料中显示，与蚂蚁金服和微众银行相比，京东金融的消费贷和现金贷不良率都较高。然而，该份资料并未披露京东金融的盈利状况。而在今年1月，京东集团董事局主席兼CEO刘强东在一封致京东全员的内部信中指出，已独立运营的京东金融在2017年实现了单季盈利。

资料还显示，京东金融的供应链金融目前已是第二大收入来源，其中京保贝的平均利息为9%，京小贷的平均利息为12%-18%。

此外，资料显示，京东金融的支付业务收入有85%来自于京东体系内的交易，而这一数字在2016年Q1时为73%，支付业务对京东体系的依赖度有所上升。

根据八姐报道称，京东金融的估值约为1000-1500亿元人民币，合理估值为1200亿元。2020年时，估值可以预计达到1800亿元，2022年时达到3200亿元。

根据资料介绍，截止2017年底，京东金融的活跃用户为1800万用户，发放贷款余额为711亿元，消费金融贷款余额为485亿元，供应链金融贷款余额为226亿元。

根据所曝光的资料显示，京东金融的四大核心业务板块为消费金融、供应链金融、支付业务、财富管理。值得注意的是，今年以来京东金融全面淡化“金融”属性， 定位于金融服务机构，强调用技术手段为金融机构赋能，即全部业务转为ToB，做科技型产品服务。京东金融CEO陈生强曾在多个公开场合表示：“京东金融未来的定位将不再做金融。”