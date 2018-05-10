人工智能可否拯救手机市场？人工智能手机有何不同?

原标题：AI能否拯救手机市场？

来源：南方日报

在手机陷入同质化竞争的环境下，新品手机可以不是全面屏，但人工智能（AI）一定不可少。

今年上半年，包括荣耀、小米、vivo、OPPO、小米等品牌发布的新机，AI在拍照及个人助理等领域的表现已成为比拼的焦点。“AI可以缩短普通人与专家的差距。”在4月26日的GMIC（全球移动互联网大会）上，荣耀总裁赵明再次表示。

不过，对消费者来说，AI手机在体验上到底有怎样的不同？对手机厂商而言，扎堆AI手机，能否打开一条差异化竞争的道路？

现象： 国产手机扎堆AI技术

无AI不手机，稍微贵一点的新品手机，发布时言必称AI手机，这已经成为业内惯例。今年上半年，小米MIX2、小米6X以及华为P20系列、荣耀10、OPPO R15、vivo X21等新品手机纷纷都加入了AI技术。

3月27日发布的小米MIX 2S，内置小米AI音箱功能的实现智能家居远端操控，小米创始人雷军还现场演示通过AI便捷地找出特定时间、地点拍摄的照片。“出一张嘴”即可的背后，是小米通过机器学习数十万张自拍图片建立模型。

OPPO R15的AI智能场景识别可以根据不同的场景，进行针对性的拍照效果优化。当用户拍摄万里晴空，OPPO R15会拍出更沁人心脾的蓝。

同一天发布的vivo X21 则内置了Jovi 人工智能助手，它变革了传统App的服务形式，将vivo自身和各种行业垂直服务的能力整合一起，带给用户生活中个性化的智能服务。在今年博鳌亚洲论坛上，vivo CEO沈炜宣布了vivo的人工智能战略，将通过大力布局人工智能产业，发力5G智慧手机。4月25日，vivo在北京举办2018开发者大会，正式宣布对外开放AI能力，并且宣称要把AI能力嵌入到物联网终端，动起了AI+IoT的脑筋。

中国移动终端实验室去年质量报告，从综合性能、芯片、拍照和游戏性能等方面，对不同价位的手机进行了测评。就综合能力来看，三千元以上前几位分别是华为、三星和苹果；一千至两千元的前几位则是荣耀、三星和OPPO。芯片和手机的通信性能、增强现实和人工智能任务的处理速度和效果相关，在AI性能方面排名前三的芯片分别是麒麟970、高通骁龙835和苹果A11。

焦点： 能给手机带来哪些变化？

AI技术的引入，给手机带来了哪些改变？IT分析师孙永杰表示，首先是手机的运行速度将变得更快。

在5G商用时代来临前，手机运行速度的提升还有赖于AI。据介绍，苹果A11、华为麒麟970、高通骁龙845等AI算力的芯片，使手机在整体的运行速率、反应时间上更加快速，不会出现卡机这种尴尬的情况。去年底发布的荣耀V10运行基于安卓8.0打造的EMUI 8.0系统，引入了AI智慧引擎，官方宣称系统响应速度提升60%，操作流畅度提升50%，500天不卡顿。这一点对于用户来说，在手游体验上表现的较为明显。

同时，AI技术将给用户带来更加智能化的体验。比如，将更加智能的语音助手引入到手机中，使用户不必手动输入，仅通过简单的语音指令就能实现手机唤醒、调动应用程序或进行信息查询等多种操作。如三星的语音助手Bixby、苹果的语音助手Siri、小米的小爱同学，可进行熄屏唤醒、自定义四字唤醒词、翻译、完成定闹钟、导航打车等多项任务。

拍照方面，AI还可以自动完成取景框中各类物体的识别，在一张风景照中，AI可以识别出天空、植物、动物、人等不同要素，并对划分出来的每个部分进行单独优化。“在传统的手机产品中，需要手动设置人像模式、景物模式，手动调焦，现在用户可以切身感受AI带来的变化。”飞象网CEO、电信业观察员项立刚说。

在人机交互方面，AI技术使得手机从键入式向多元化演进。传统的手机与PC类似，采用的都是手动的键入式操作，AI技术还带来了指纹解锁、虹膜识别、人脸识别等，这些更具个性化的生物信息识别，使手机更加隐私、安全。如苹果就在iPhone X上添加了可进行人脸解锁的FaceID、华为的指纹识别、指关节手势操作，vivo的屏下指纹识别等。

AI并不只是在单个功能上对手机功能进行突破，赵明就表示，荣耀手机的AI有“三重境界”，第一个是硬件，在硬件上荣耀专门配备了神经元网络处理器，专门针对AI进行图象处理等等；第二个层面就是在应用，荣耀将AI处理能力和体验赋能出去，改善很多应用，如人工智能学习，对用户日常使用习惯进行分析，针对用户使用习惯量身定做、优化使用体验；第三个就是生态，如百度、今日头条、抖音、腾讯等各种应用，荣耀可以基于AI能力对现有App进行优化，使用户体验有大幅度提升。

“AI未来会成为人脑的协处理器，缩短与专家之间的差距。”赵明说，手机不再只是一个硬件状态，它拥有智慧引擎，变被动为自动感知，判断给用户提供主动的智能服务。

未来： 技术很难刺激用户需求

今年智能手机销量就像PC一样，走上了下滑之路。AI的出现，给手机厂商带来了一线机会，但这并不意味着能够成为“救命稻草”。

赵明就直言当前AI手机存在跟风炒作，当前AI手机存在三个“怪乱像”：包装式AI：AI算力无本质提升，如使用较老的芯片的架构等；炒作式AI：AI功能无实质落地，如在拍摄功能上冠以AI的名头，但是实际拍照效果很烂等；封闭式AI：AI系统无生态建设，很多商家在这一方面严重缺失，且无实质动作和进展。

“AI技术依然是未来手机突破的关键点，但很难形成差异化竞争。现在很难有一款独家的、你做了别人就做不了的技术。”项立刚说，但没有AI加持的手机必死无疑。

项立刚说，目前AI拍照功能已经可以识别出是花还是人、并对不同景物进行不同优化，但优化到什么程度，还需要大量数据的积累，因此，AI手机更加智能化，也需要更多用户使用并积累数据，智能化是在使用过程中形成的。

同样，AI技术作为一个渐进式发展的过程，也很难刺激用户更为强烈的换机需求。如同手机行业翘首以盼的5G，魅族科技高级副总裁杨柘就有一个类似的比喻：如果大家把所有的宝都押到5G，我不认为那个时候是很快爆发的增长。4G手机刚刚开始的时候，大家很高兴使用4G，但大部分人把自己的流量关了，直到数据资费有不限流量，才敢把它打开。同样的情况在5G，速度并不会有明显的快，因为你感受到的差异没有那么的大了，“如果我们把所有的期望都放到某一点，从商业战略或者说财务发展来看有欠考量”。

南方日报记者 郜小平