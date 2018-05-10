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阿里巴巴举行集体婚礼 马云现场证婚“飙车”10分钟

阿里巴巴举行集体婚礼 马云现场证婚“飙车”10分钟
2018年05月10日 16:45 新浪科技
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　　新浪科技讯 5月10日下午消息，阿里巴巴今日在西溪园区举行了第13届阿里日集体婚礼，马云亲自证婚。

　　马云身穿中式长衫，戴了眼镜，牵着两个花童出场。今年阿里日集体婚礼共有1102对新人报名，为史上最多。1102对报名者中，有双职工212对，平均年龄28岁。最终入选集体婚礼的新人，有来自以色列、印度、澳大利亚、英国的12对海外员工，以及淘宝直播的主播、菜鸟驿站员工、阿里园区花店员工等。

　　马云向大家表示，和阿里人结婚可以很放心：“我们每一年考核，而且是360度考核，要看业绩、价值观，不仅要有能力，还有各种各样的考核。当然很重要的是，除了这些考核，我们身体的考核一定要过关，只有身体好，生活才会幸福。”

　　马云向新人们传授了婚姻保鲜经验：“爱是做出来的，幸福是奋斗出来的。但愿人长久、千里共婵娟，两情若是长久时，必须要做到朝朝暮暮。以前做不到朝朝暮暮是各种原因造成的，现在是可以做到朝朝暮暮的，用钉钉早上发一个问候，晚上发一个问候，中间发一个问候。”

　　阿里日集体婚礼已经进行了13届，马云已经为6500多对新人证婚。

　　马云讲话金句

　　有人也问，阿里巴巴有没有梦想？什么是梦想，梦想就是做梦都要想，我们的工作是做梦要想的，但是最重要的是边上那个人就是你做梦都要想的人。

　　最近流行AI，还有算法。但是真正的算法、婚姻的算法是什么，婚姻是算不清楚的，我对你爱多一点，你对我爱多一点，婚姻的算法，最后就是算了吧就是最好的算法。

　　我认为认真生活的人必须要有新生活的梦想，就像我们盒马鲜生要日日生、日日鲜。结了婚的人要记住，要天天像新娘、天天像新郎，要有这种心态，你的生活才开心。

　　内部人结婚是否一定会生出很漂亮的人、很聪明的人，我没法论证，但是有一点是肯定的，阿里巴巴内部和内部的结婚，家庭和谐，一般都会很好，因为两个人都要加班，不用请假。

　　我听说蚂蚁金服有一个工程师，他写了一个求婚简历，里面的工作写了一个“码农”，结果很久没有人点开来看，后来他把自己的工作经历改为“区块链”，一下子收到了381封求爱信。

　　阿里巴巴的第一条价值观是什么，客户第一。恭喜大家找到了人生最重要的客户，阿里巴巴的价值观就是我们的服务必须让客户尖叫！

　　两情若是长久时，必须要做到朝朝暮暮。至少用钉钉早上发一个问候，晚上发一个问候，中间发一个问候，哪怕你加班都靠谱。婚姻要幸福，dingding最重要！

　　我很久没有买衣服，上次一件羽绒衣穿了好几年被批评了。今天我一口气做了好几套新衣服，而且都特别费布（马云穿了长衫），但是消费升级我们还是要支持一下的！

　　我演讲可以讲一天。但是他们跟我说，有两个场合讲话不要长，一个是宴席要开饭，一个是洞房花烛夜。

　　去年我们提出五新战略，新零售，新制造，新金融，新技术，新能源。有人说其实更重要的是新生活战略，新郎，新娘，新房，新车，新床，但是我没有机会享受了，所以我是肯定不会出去提这个战略的！

　　什么是AI，alibaba inside。AI，阿里巴巴就是爱！机器有芯片，但人类有心，机器不会有爱，只有人才有爱！

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