爱奇艺与美国制片发行公司FilmNation达成独家合作

新浪科技讯 5月10日下午消息，在戛纳电影节期间，爱奇艺宣布与美国知名的独立制片发行公司FilmNation达成独家合作，未来三年，爱奇艺将优先获得FilmNation制作或代理影片在中国大陆的独家线上版权。

FilmNation是美国独立电影界规模最大的公司之一它之前发行了伍迪艾伦绝大部分影片，此次爱奇艺在戛纳电影节期间与FilmNation签署独家合作协议，也是FilmNation首次跟中国公司达成此类合作。

FilmNationEntertainment 成立于2008年，专注于发行、投资与制作独立电影，FilmNation几乎囊括导演伍迪艾伦绝大部分影片的制作和全球发行，未来由其制作发行的伍迪艾伦影片也将独家上线爱奇艺。

此外，其出品了如助凯特布兰切特拿下奥斯卡最佳女主大奖的《蓝色茉莉》；获得奥斯卡多项提名、并斩获最佳女主大奖的《房间》；去年的黑马喜剧《大病》；以及在国内上映且获得良好票房反响的《降临》、《环形使者》等。FilmNation即将推出的影片，包括阿尔莫多瓦的新作《痛苦与荣耀》、“蚁人”保罗路德主演的《接球手间谍》、《晚安，妈咪》导演执导的心理惊悚片《小屋》以及伍迪艾伦新片《纽约的一个雨天》，这些影片爱奇艺都将拥有中国地区优选获取权。

早前，爱奇艺与福斯、迪士尼、索尼、环球、华纳、派拉蒙、狮门、Netflix等影视、娱乐公司均达成内容版权战略性合作。