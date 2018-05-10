法国现多起比特币诈骗案 一受害者被骗高达70万欧元

【环球网综合报道】据《法兰西西部报》5月9日报道，法国波尔多地区出现比特币诈骗案，受害者人数多达15人，且还在不断增加，其中一位受害者被骗高达70万欧元(约合人民币528.72万元)。

据报道，比特币是一种当下热门的虚拟电子货币，受害者希望通过一家投资平台投资比特币获利。事实上，位于境外的这家投机平台对他们实施了诈骗。法国新阿基坦地区已接到约15位被害者报警，每位的被骗金额都高达几万欧元。

其中一位受害者者甚至为了投资比特币，卖出两套房子，总计被骗达70万欧元。这笔钱被转到保加利亚的账户，经转以色列，随后转入亚洲的账户。

波尔多地方司法警察局的经济金融事务负责人表示报警人数还在增加，并提醒道，天上掉馅饼的事并不存在，这些受害者开始都以为这是一笔赚钱的好买卖。

波尔多警局局长也强调，一旦发现被骗，要迅速报警。在非常短的时间内，钱款仍有被追回的可能。为消除人们的疑虑，法国证券监管机构已将投机平台的黑名单发布到网上。

报道称，这些诈骗者非常专业，掌握金融领域的语言，而且营造出信任的氛围，通过非常有吸引力的利润引诱投资者。(实习编译：庞美华 审稿：赵怡蓁)