直击|喜马拉雅回应将赴香港上市：暂时无明确计划

新浪科技讯 5月10日下午消息，今日有媒体报道称音频公司喜马拉雅FM将重新搭建VIE架构在香港上市，对此喜马拉雅方面向新浪科技表示，暂时没有明确的上市计划。

据全天候科技报道，青岛城市传媒股份有限公司今日发布《关于拟参与认购美元基金的公告》，该公告称公司将以不超过4000万美元的公司自有资金认购Grand Everlasting Limited Partnership，该美元基金将投资国内某移动互联网音频行业企业预计间接占据标的公司1%左右的股权。

有知情人士称，该音频企业为喜马拉雅。按此投资价格计算，喜马拉雅估值为40亿美元。喜马拉雅方面向新浪科技表示，关于这笔投资目前不知情，没有确定的信息。

2015年底，喜马拉雅FM联席CEO陈小雨曾表示，喜马拉雅FM已经完成VIE分拆，正在筹划C轮融资以及在内地主板上市。

而本次发布公告的城市传媒，曾经参与过喜马拉雅的C轮融资，2016年6月13日，青岛城市传媒发布公告显示，公司通过深圳前海兴旺投资管理有限公司间接参与喜马拉雅融资，投资金额为6000万元，投资完成后城市传媒约占喜马拉雅1.45%的股权。此前，2014年，喜马拉雅FM就先后完成了A轮1150万美元、B轮5000万美元的融资。（宵寒）