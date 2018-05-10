人民网：“网红饮品”靠什么才能“长红”？

原标题：健康时评:"网红饮品"靠什么才能"长红"?

作者：杨迪 董童

夏季悄悄来临，大街小巷各种鲜榨果汁、自制茶类饮品的生意越来越好。然而，伴随销量不断上升的，是近期关于“网红饮品”卫生问题的舆论持续升温——徒手挤茶包、变质芒果榨汁、陈旧冻苹果泡茶、现切水果杯隔夜再卖……各种知名网红饮品店制作“新鲜”饮品的报道充塞视野，令观者担心、喝者后怕。

这两年，一些网红产品借助微博、微信、抖音等各类新媒体平台，八仙过海、各显神通，吸引了大量消费者的好奇与关注。凭借这种低成本的宣传策略，许多本来默默无闻的网红饮品店成功打开了市场。但是，随之而来的，则是被曝出各种食品卫生和安全问题，这着实令人惊诧，难道被消费者一手捧红的网红店就是这样“回馈”顾客的？

众所周知，腐烂变质的水果会滋生大量细菌，特别是在炎炎夏季，极易引起肠道疾病。某媒体在对一家网红饮品店的暗访中发现，其店员对于使用变质的水果榨汁、卖隔夜的水果切盘、水果未清洗就榨汁等行为毫无顾忌，而类似的乱象也不只第一次被媒体曝光，说明此类行为并非个例，甚至可能已经成为行业“潜规则”。

近年来，餐饮界中涌现出的网红店可谓不少，有些网红店的营销模式甚至已经成为行业范例。然而，好的营销手段只能做到锦上添花，并不能保证长期留住顾客。特别是在餐饮领域，提供安全、卫生的食品，应该是餐饮经营单位的立身之本和生命之源，绝不能轻易忽视。

此外，现今流行的“加盟模式”也是造成一些饮品店食品卫生问题的客观因素。在“加盟模式”下，母公司的管理作用至关重要。如果母公司只顾完成“销售任务”，拿到不菲的加盟费，却对旗下的加盟店缺乏强力的内部质量监管，就很容易使其沦为“一个营销团队+上百家小作坊”的结构，从而引发一系列食品卫生和安全问题。这样一种扭曲的“加盟模式”，将会不断削弱母公司辛苦营造出来的口碑和影响力，必然如昙花一现，难以实现长远发展。因此，作为商家，只有用更优质的产品来打动顾客，严把食品安全关，才能让产品具有可持续发展的源动力。

从社会层面上看，食品安全也一直是消费者的关注重点。从2008年中国奶制品污染事件到现在的网红饮品店，尽管事件有大有小，但本质都是商家盲目逐利，对食品安全和消费者的健康视如无物。那些被消费者投票捧红的饮品店，其罔顾消费者利益的行为早晚会曝光于天下，被万民唾弃。

站在消费者角度看，每一位消费者都希望相关监管部门能主动出击，杜绝此类食品安全隐患。对此，一些地区的监管部门正在积极采取行动，抓早抓小、防微杜渐。例如，北京市食药监局已启动全市夏季食品安全专项整治，第一轮重点就是对全市自制饮品开展专项监督检查。截至目前已检查1700余家店铺，包含景区展会和“网红”门店，对其中132家经营单位责令限期整改，79家被当场处罚或立案查处；上海市食药监局正在探索对“网红餐饮店”进行针对性监管。主要思路是通过相关平台的大数据对“网红”餐饮店的差评情况进行甄别并开展专项检查。探索运用人工智能中的图像识别技术，自动识别餐厅监控拍摄到的“未洗手、未戴口罩、操作间有异物”等违规行为。

在相关部门加大监管力度的同时，餐饮店也应切实加强自律。网红饮品店不能只在网上名声“红”，更要把好食品生产安全关。商家只有从根本上改变营销思路，从保证产品质量做起，努力提升顾客的满意度，不断推出符合顾客需求的新产品，才能受到消费者的持续钟爱；只有让“网红饮品”从各种角度都“红”起来，才能使网红店铺真正实现“长红”。