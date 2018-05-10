Uber又一高管离职：加盟近5年 传言对公司不满

新浪科技讯 北京时间5月10日下午消息，据消息人士透露，Uber业务与公司发展全球主管大卫·里克特（David Richter）在加入公司4年多之后，因为个人原因辞职。

消息人士称，里克特离职前对公司内多名高管离职曾表达过不满，而且Uber没有挽留这些人，让他感到非常沮丧，但是目前尚不清楚这是否是里克特选择离职的原因。

大卫·里克特

里克特在发给团队的一封邮件中表示，Uber收并购交易总监卡梅隆·波兹索（Cameron Poetzscher）将会接任他的职位，并且向公司CEO达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）直接汇报工作。另外，Uber北美运营总监安德鲁·麦克唐纳（Andrew Macdonald）也将会接过的一部分工作，负责Uber的商业合作。

现在还不清楚科斯罗萨西是否将会寻找其他继任者。在接替特拉维斯·卡兰尼克（Travis Kalanick）之后，科斯罗萨西一直在将自己所熟悉的高管带到Uber公司中，目前已经有4个直接向他汇报工作的高管离开了Uber，其中有一人是被解雇而离开的。

科斯罗萨西在给员工发送的一个说明中表示：“大卫为我们的业务作出了卓越的贡献，帮助企业达成了多个重要的合作，从Uber Visa信用卡到自动驾驶方面与沃尔沃的合作，再到我们的Mission Bay地产等等。”(月恒)