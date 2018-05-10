喜马拉雅被曝或以40亿美元估值融资 重搭VIE赴港IPO

去年下半年以来，互联网音频行业成为了资本追逐的风口，继蜻蜓FM获10亿元融资后，喜马拉雅被曝再获融资。

5月10日，青岛城市传媒股份有限公司（以下称“城市传媒”）发布了《关于拟参与认购美元基金的公告》。

公告显示，城市传媒将以不超过4000万美元的公司自有资金认购Grand Everlasting Limited Partnership（以下称“美元基金”）。该美元基金将投资国内某移动互联网音频行业企业（以下称“标的公司 ”），预计间接占据标的公司1%左右的股权。

有业内人士向全天候科技透露，该标的公司确为喜马拉雅，此举是喜马拉雅想重新搭建VIE架构，把前海兴旺等国内老股东“翻出去”，然后在香港上市。

据此计算，喜马拉雅目前估值或将达到40亿美元（约合254.64亿元）。

全天候科技就此消息向喜马拉雅方面求证，公关人员表示：“不知情。”

重搭VIE架构，赴港IPO？

事实上，喜马拉雅最初是想通过VIE架构登陆美国资本市场，其VIE结构的设计也与众多中概股上市公司相似。

但在2015年，国务院出台了《外商投资产业指导目录》，喜马拉雅就属于该文件中禁止外资进入的企业，最终只能放弃美股上市的计划。

同年11月23日，喜马拉雅在上海召开小型的媒体见面会，公司创始人兼联席CEO余建军表示：“公司从（2015年）8月至今一直在拆VIE结构，现阶段已完成相关工作。之后即将进行C轮融资，并计划登陆战略新兴产业板。”这也就意味喜马拉雅完成VIE架构拆除，正式拥抱国内资本市场。

然而根据2016年“十三五”规划的要求，设立战略性新兴产业板基的表述被删除，近几年内计划登陆战略性新兴产业板也基本无望。

上述业内人士告诉全天候科技，喜马拉雅之前拆VIE架构，这次又重新搭建VIE架构，主要是受资本市场政策的影响。

2017年，痛失阿里巴巴的港交所展开了一系列大力度的改革活动。

2017年6月，港交所发布《创新板框架咨询文件》和《有关检讨创业板及修订〈创业板规则〉及〈主板规则〉的咨询文件》两份文件。文件指出，香港上市机制改革后，将开放接纳三类公司：尚未盈利的公司、采用非传统管治架构的公司，及拟在香港作第二上市的中国内地公司。这就为中国的互联网科技企业打开了一扇窗。

2017年12月，港交所又宣布了接受同股不同权企业上市，并允许未盈利或者没有收入的生物科技公司上市。这一举措进一步吸引了中国科技股赴港上市。

文件一出，兴起了一波港股“上市潮”，热度大有赶超美股的趋势。

其中，阅文集团上市时被香港市场热捧。经媒体测算，阅文未正式公开认购前，单就保证金计算就已超购71倍。富途证券甚至因为阅文集团融资认购场面过于火爆，一度暂停杠杆申购。另据香港经济日报统计14家券商的资料显示，计及孖展及现金的总认购额，阅文集团的认购资金暂共录得近1527亿元，相当于公开发售部分超购182倍。

随后，新一批科技公司快手、映客也都爆出拟赴港上市的消息，近期规模最为壮观的是小米。关于小米估值有多个版本，从600亿美元到2000亿美元，不同版本的估值相差甚远。

喜马拉雅现状、融资史、股权结构

公开资料显示，喜马拉雅是国内音频分享平台，2013年3月上线手机客户端。据喜马拉雅副总裁李海波透露，截止2017年9月，喜马拉雅FM的用户量已经突破4亿。它也成为国内发展最快、规模最大的在线移动音频分享平台。

易观千帆根据2017年7月统计的数据显示，在音频娱乐APP中，喜马拉雅以超3430万月活用户排名榜单第七。而在移动电台类APP排名中，喜马拉雅则以绝对优势排名第一。

2017年7月中国音乐娱乐类APP Top10排行

2017年7月中国移动电台类APP Top10排行

企查查信息显示，此前喜马拉雅已经完成了6轮融资。值得注意的是，2016年6月，喜马拉雅完成C轮6000万元融资，由城市传媒投资。

根据城市传媒发布的公告，该公司是与前海兴旺签订有限合伙协议，作为有限合伙人出资6000万元，通过投资基金的方式间接投资喜马拉雅。预计完成C轮融资后，城市传媒出资比例约占喜马拉雅1.45%的股权。

喜马拉雅融资历史（图片来源：企查查）

就上述业内人士提到的深圳前海兴旺投资管理有限公司（简称“前海兴旺”），全天候科技发现，该公司通过深圳兴旺红筹回归投资中心（有限合伙）、深圳兴旺财富二号投资中兴（有限合伙）、深圳兴旺红筹回归二号投资中兴（有限合伙）等公司间接持有喜马拉雅部分股权。

喜马拉雅前15大股东持股情况（图片来源：企查查）

前海兴旺间接持有喜马拉雅股权情况（据不完全统计）

公开资料显示，2015年，喜马拉雅完成B轮融资5000万美元后，预估市值超过30亿元人民币；截至2017年，其估值已超过百亿元。

高估值的背后离不开付费内容的支持。2016年，《奇葩说》一众辩手主创的全年订阅型口才培训节目《好好说话》在喜马拉雅上线，作为喜马拉雅FM付费音频首次试水，上线第一天销售额便突破500万元，10天突破1000万元。随着知识付费习惯的养成，知识变现的效应也将日渐明显。