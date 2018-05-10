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揭开BEC美链与蔡文胜关系链 美图是项目创办人投资方

揭开BEC美链与蔡文胜关系链 美图是项目创办人投资方
2018年05月10日 12:29 Bianews
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　　在美链BEC出现合约漏洞且下架、美图终止合作后，蔡文胜再次强调：BEC美链不是美图公司做的，也不是我个人做的。

　　近日，BEC又重新上线OKEx交易，与此同时，美链BEC的官网beauty.io更新了白皮书。

　　白皮书的更改主要体现在两点：美图海外产品BeautyPlus不再作为美链的种子应用，从白皮书中消失；公布了项目团队及顾问。

白皮书截图白皮书截图

　　原先的BeautyPlus变成了官方的解决方案Alpha，预计11月才会正式推出产品。

　　美链也终于公布了项目团队人员， 包括两位PressLogic公司的创始人，CEO和CTO。四位创办人有三位毕业于香港大学。

美链项目团队人员美链项目团队人员
美链项目团队人员美链项目团队人员

　　三名顾问也都是香港背景。

美链项目顾问美链项目顾问
美链项目顾问美链项目顾问
美链项目顾问美链项目顾问

　　表面似乎跟蔡文胜和美图没什么关系，那就从项目发起人Ryan Cheung查起吧。

　　我们在Linkedin找到了他——PressLogic的CEO。

项目发起人简历项目发起人简历
项目发起人工作经历项目发起人工作经历

　　工作经历如Leonteq也与白皮书相符。

项目发起人教育背景项目发起人教育背景

　　教育背景是香港大学，与白皮书相符，还在北大念过书，在Hang seng school of conmerce上的中学，它是恒生商学书院，是一家兼办高中预科课程的专上教育院校，位于香港沙田区小沥源。

　　看来Ryan Cheung是一位来自香港的捧油。

　　辣么PressLogic是一家什么公司呢？

PressLogic公司PressLogic公司

　　领英上是这么介绍的，它是一家总部位于香港，创办于2016年的私人控股公司，专注领域还挺广泛。

　　我们去官网看了看。

　　内容还挺全面，有商业、女性、宠物、母婴等频道。在“about us”里也没看到美图的影子。

PressLogic官网截图PressLogic官网截图

　　如果在百度搜索“PressLogic 美图”呢？出现了如下结果：

蛛丝马迹蛛丝马迹

　　一篇[校 庆]文章，《青年企事家：打破固势，不走寻常路》，打开来看：

　　是某实验小学的优秀毕业生，校友廖某洋，现在走上了人生巅峰。

文章截图文章截图

　　大学时考入了香港城市大学，现在在PressLogic公司工作，文章里说PressLogic是美图公司香港海外控股互联网公司？！

文章截图文章截图

　　文章称，这位优秀校友25岁出任PressLogic的产品经理，入职一个月破格晋升为副总裁。看了令吾辈心潮澎湃，奋发图强。但是，这是一篇自媒体发布的文章，靠谱吗？

自媒体文章自媒体文章

　　接着搜，PressLogic+meitu，出现了linkedin的链接。

　　Bianews发现在PressLogic的主页上是这么介绍自己的：PressLogic已经完成了A轮融资，由美图（1357 HK）领投，我们正在全球化扩张。

百度截图百度截图
PressLogicA轮融资由美图（1357 HK）领投PressLogicA轮融资由美图（1357 HK）领投

　　带着股票代码的，就是在香港上市的美图。

美图美图

　　Bianews又在多家招聘网站看到了相同的介绍，都说是完成了美图领投的A轮融资。

　　在美链的白皮书里，也介绍PressLogic完成了A轮融资。

美图领投的PressLogicA轮融资美图领投的PressLogicA轮融资
美图领投的PressLogicA轮融资美图领投的PressLogicA轮融资
美图领投的PressLogicA轮融资美图领投的PressLogicA轮融资
在美链的白皮书截图在美链的白皮书截图

　　美图是否投资了Presslogic，还是不敢下肯定结论。

　　Bianews发现，在去年的12月7号，南华早报报道，美图收购了总部位于香港的PressLogic公司的股份，以拓展本土广告业务。

截图截图

　　报道称，HMV数字中国集团（HMV Digital China Group）联席主席、PressLogic的股东斯蒂芬-绍尔（Stephen Shiu Jnr）表示，这家总部位于福建省厦门市的应用程序生产商已购买了PressLogic的股份，但拒绝提供财务细节。

美图发言人证实美图发言人证实

　　报道称，美图发言人证实，该公司已收购了这家香港传媒公司的少数股权。

日本经济新闻也作了报道。日本经济新闻也作了报道。

　　日本经济新闻也作了报道。

　　可以说，美图就是BEC美链主要创办人公司的投资方。

　　那作为美图公司董事长的蔡文胜，跟项目方是什么关系呢？得感谢美拍。

蔡文胜在美拍上发布了presslogic两位创始人的照片。蔡文胜在美拍上发布了presslogic两位创始人的照片。

　　Bianews发现，2017年4月27日，蔡文胜在美拍上发布了presslogic两位创始人的照片。

　　可以跟白皮书对比下，相同的两个创始人。

白皮书截图白皮书截图

　　今年1月21日蔡文胜发布在美拍的头脑风暴里，presslogic的创始人又出现了。关键这次是区块链的头脑风暴。

今年1月21日蔡文胜发布在美拍的头脑风暴里，presslogic的创始人又出现了。今年1月21日蔡文胜发布在美拍的头脑风暴里，presslogic的创始人又出现了。

　　再看下面的时间点：

　　1月22日，美图公司正式发布了区块链方案白皮书；

　　2月13日，美图公司上线了一款区块链钱包产品BEC钱包；

　　2月22日，美图公告称任命张首晟（“区块链专家”）为独立非执行董事；

　　2月23日，美链的代币BEC上线OKex平台进行交易。

　　再看下美图和蔡文胜的声明：

　　美链是由第三方独立机构开发的区块链产品；

　　美图重申没有、也不会发行任何数字货币；

　　蔡文胜：BEC美链不是美图公司做的，也不是他个人做的；

　　蔡文胜：美图与发行代币BEC的美链没有任何关系，它不属于美图上市公司资产。

　　我们不下结论，看官自辩。

美图蔡文胜美链
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