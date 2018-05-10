中国区块链技术国家标准最快将于明年底完成

Bianews 5月10日消息，据《经济参考报》报道，我国已着手建立区块链国家标准，以从顶层设计推动区块链标准体系建设，预计最快将于2019年底完成。

工信部电子工业标准化研究院区块链研究室主任李鸣表示，目前有关区块链国家标准计划已经公布，相关部门也将组建全国区块链和分布式记账技术标准化委员会。李鸣透露，区块链国家标准包括基础标准、业务和应用标准、过程和方法标准、可信和互操作标准、信息安全标准等方面，并将进一步扩大标准的适用性。

李鸣也表示，标准中重要一块是信息安全的标准，也可以看出安全对于区块链技术的重要性。他同时指出，区块链标准的制定不意味着会快速推进行业发展，而是给行业一定指引。

同时，国家信息技术安全研究中心主任俞克群指出，区块链应用安全问题存诸多挑战。自主可控的区块链网络，意在技术上不能受制于人，同时也可以促进区块链健康发展。安全是区块链未来的生命，只有本身的安全才能使得区块链技术落地。这就要求我们在区块链技术发展的同时，必须并重发展其安全属性，甚至是超前发展。

白帽汇安全研究院发布的《区块链产业安全分析报告》显示，2011年到2018年4月，全球范围内因区块链安全事件造成的损失多达28.64亿美元。近两年相关损失金额呈指数上升之势，仅2018年以来，损失金额就高达19亿美元。

白帽汇安全研究院负责人邓焕表示，随着信息经济价值不断上升，促使攻击者利用各种攻击手段获取更多敏感数据。“目前区块链技术应用最为广泛的虚拟货币，被黑客频繁利用漏洞攻击，造成巨额损失。”