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网友曝平安壹钱包下单京东发货买到假茅台：或多批次

网友曝平安壹钱包下单京东发货买到假茅台：或多批次
2018年05月10日 10:28 新浪科技综合
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　　来源微信公众号：黑奇士 作者 司马子羽

　　5月9日，有网友在“酱香白酒百度吧”爆出，通过平安旗下壹钱包App下单、京东发货的43度飞天茅台是假货。目前已有两人买到的酒确认是假货，从包装看来是2017年的酒，出问题的茅台酒集中在山东地区。

　　鉴定中心结果：网友收到的茅台为假货

　　有匿名网友在脉脉上爆料，京东内部已注意到此事件，已对德州仓进行内部调查。业内人士表示，该事件可能由于德州仓管理不善（或内部腐败）引发。

京东已注意”假茅台“事件京东已注意”假茅台“事件

　　网友持续爆料：京东单箱调包可能性去除，茅台五个批次或出现问题（附批次号）

网友爆料茅台多批次出现造假网友爆料茅台多批次出现造假

　　单箱调包的可能性去除，五个批次出现问题！

　　最近半年山东地区在某东自营下单43度茅，出现下面五个日期的，可以关注下真假！入帖登记下。

　　2017-9-2

　　2017-8-26

　　2017-3-1

　　2017-9-9

　　2017-8-12

　　京东发货买到假茅台 引来羊毛党狂下单

　　“43度假飞天茅台”事件在酱香白酒吧成为热门事件，已有爱薅羊毛的网友表示：既然买到的是假酒，那咱们大量撸。按照京东“假一赔十”的承诺，买到一箱假茅台就发了……多买几箱，发家致富不是梦。

　　按照每箱酒6500元计算，买到一箱假茅台，假一赔十可获利6万元。

　　除了茅台之外，洋河、五粮液等别的知名白酒也成为“撸羊毛”的对象，羊毛党的逻辑是：既然茅台出了问题，别的酒应该也会出问题，反正价格差不多，撸到一样能发财。

　　不过，也有网友表示，自己按照同样步骤下单购买，收到的是真茅台。

　　事实上，类似高档白酒、香烟、高档化妆品这样价格昂贵的商品，长久以来被假货所困扰，尤其是电商渠道表现更为突出。（香烟不许网络售卖，受到假货困扰较小）

　　2018年4月，贵州高级人民法院公布一起假冒商标案：林某指使黑客玉某入侵茅台集团服务器，在茅台真伪溯源系统中添加46万余条数据。林某利用这些数据，伪造了15.7万枚电子标签，出售这些标签获利78万元。

　　2016年12月，公安机关查获一批假冒茅台酒，假酒的电子防伪标签中使用了黑客玉某添加的数据。

　　2017年10月，贵州省遵义中级人民法院判决：被告人林某犯破坏计算机信息系统罪，判处有期徒刑七年；被告人玉鹏犯破坏计算机信息系统罪，判处有期徒刑六年。

　　法院公布的此项案例说明，单纯服务器数据库中的电子标签比对，并不能完全断定是真酒。（数据库中有这个标签，不一定是真酒；没这个标签，一定是假酒。这么说大家明白没？）

　　2017年10月，京东CEO刘强东带队到茅台公司进行交流，与茅台董事长袁仁国等领导见面会谈。在回答网友“京东出售的茅台是否是真酒”的时候，刘强东斩钉截铁的表示，“肯定是真酒”。

　　此次疑似茅台假酒事件，为京东的内部管理敲响了警钟。

　　爆料人：京东介入要求提供“假茅台鉴定报告” 没有对赔偿给出意见

　　酱香白酒吧贴吧中，有关”43假飞天维权进展“话题，该名爆料网友表示　”这两天收到不少私信，热心的吧友为打假出谋划策，提供各种帮助，足以看出酱吧的正义感和吧友情，在此一并表示感谢！

　　从内心来说不希望京东出问题，这毕竟是广大吧友的口粮硬渠道，渠道为王，大厂嫡系的吧训也为广大吧友买好酒买真酒做出来不可磨灭的贡献，希望这个事件最终圆满解决而不要动摇了广大吧友痛快撸酒，开心品酒的基础。

　　说下进展情况，从昨天开始，京东客服及部分管理部门已经介入，通过电话方式对假酒的来源进行了质询，并且提出了要鉴定报告等等，因为我们这里有完整的收货视频，可以应对其各种质疑，目前京东方面并没有对赔偿事宜给出意见。“

京东茅台假酒
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