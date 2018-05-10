国内科技公司争相IPO 盈利能力有待考验

作者：周静

此前疯传的小米IPO终于尘埃落定。小米近日正式向港交所提交IPO申请文件，有望成为港交所“同股不同权”第一股，也将是2014年来全球最大IPO。2017年以来，中国互联网公司频频IPO，或是处于发展需要或是出于融资需要，越来越多公司走上了上市之路。然而，上市本身并不是万能灵药，即便上市成功也有很多挑战在等待着，能否真正盈利也有待市场的考验。

科技公司IPO数量大增

小米作为国内科技巨头，一举一动都能引起广泛关注，此前关于其IPO的传闻就已不断，现在这个消息终于得到证实。5月3日一大早，《华夏时报》获悉，小米已经向港交所递交上市申请，最快将于6月获批上市。据招股说明书显示，小米2017年的营收为1146亿元人民币，其中智能手机销售占比70.3%，至少融资100亿美元（785亿港元）。

除了小米外，国内不少科技公司也在筹备着自己的 IPO。其中，虎牙选择了纽交所。近日，虎牙在港开启赴美IPO路演，据悉，虎牙直播已于周二向SEC提交了招股说明书1号修订文件，并将于2018年5月11日在纽交所挂牌交易。而虎牙的竞争对手，斗鱼直播则有可能选择赴港上市。

自2017年以来，中国互联网和科技公司IPO数量急剧上升。2017年下半年，在中国香港及国外IPO的中国科技企业数量占到同期IPO总量的一半以上，这创下了新记录。今年一季度，包括哔哩哔哩、爱奇艺、华米科技在内的互联网公司已经成功在美上市，同时，据悉，蚂蚁金融、滴滴、美团等互联网公司都在酝酿上市。科技公司IPO的热情自2017年延续至今，不断刷新着人们的眼球。

上市的机遇与挑战

对于互联网公司而言，上市既能迎来新发展机遇，也会遭遇盈利挑战。

在发展机遇方面，首先是政策的放宽。港交所新制定的《新兴及创新产业公司上市制度咨询总结》4月30日正式生效，这对于国内互联网公司IPO也将起到一定的激励作用，互联网公司可以不必再远赴海外寻求上市。国内方面，证监会已明确将以CDR（中国版存托凭证）方式欢迎新经济独角兽企业，很多海外上市的独角兽也很可能回归。其次是新的融资机会。在去年之前，很多互联网公司并没有那么迫切地想要上市，充足的融资机会，让他们手中拥有足够的发展资金。而现在，这些新经济独角兽的融资选项变少，然而这些公司的估值都很高，就拿小米而言，有消息称其估值已超千亿。上市意味着更多的融资机会，在各轮融资过后，融资选项变得更加有限，上市能够满足互联网公司的发展需要。

与此同时，上市也意味着将面临盈利挑战，即上市不代表就能赚钱。对于资本市场和投资者来说，投入需要产生回报，他们的惯性思维是用盈利来衡量一家公司是否值得投资。但对于互联网市场来说，包括阿里、腾讯在内，没有哪家公司是一开始就能盈利的，是否投资取决于这家公司在未来是否有发展前景。根据数据提供商Dealogic的统计，截至2017年底，去年在纽约证券交易所或纳斯达克上市的16家中国公司当中，仍有10家公司股价低于发行价，其中一些股票上市后就开始大跌。很显然，上市对中国科技企业来说，并不见得都是发展的万能灵药。

立足市场仍要做好产品与服务

虽然市场挑战始终存在，但业绩是最好的证明，不管是面对质疑，还是盈利的压力，只要有良好业绩很多困难都会迎刃而解。而究其根本，想要拥有良好的业绩，继续立足于市场，对企业来说，做好自身产品和服务仍然是第一位。

随着市场竞争的日趋激烈，用户对企业的要求也在随之提升，尤其是对产品和服务的要求。在长期的优胜劣汰中，已经有很多企业在大浪中被淘汰，这在互联网不管哪个领域中都是如此，能够在市场中生存下来的，必然在产品与服务中，能够得到用户的认可。而未来的发展也是如此，企业必须始终坚持把良好的用户体验、高品质服务放在重要位置，不断创新突破，将用户牢牢抓在手中，才能为未来发展创造更多良好条件。