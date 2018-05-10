彭博推出首个加密货币基准指数 追踪市场表现

新浪美股讯 北京时间10日早间消息，彭博周三宣布，与对冲基金大佬、亿万富翁迈克尔-诺沃格拉茨旗下的银河数字资本管理公司（Galaxy Digital Capital Management）联手，推出首个加密货币基准指数——彭博银河加密货币指数（Bloomberg Galaxy Crypto Index ，简称BGCI）。

该指数旨在追踪最大、最具流动性的加密货币市场的表现。BGCI是市值加权和衡量十种交易的加密货币的性能，包括比特币、Ethereum、Monero、Ripple和Zcash。指数成分在不同类别的数字资产上是多样化的，包括价值储存、交换媒介、智能合同协议和隐私资产。该指数的创建标志着数字资产空间发展的重要一步，为投资者提供了多样化的投资机会，同时也为投资者提供了独立的基准。

银河数字资本是著名的华尔街前对冲基金经理、亿万富翁迈克尔-诺沃格拉茨（Michael Novogratz）成立的全球首家加密货币商业银行，专注于加密货币和区块链领域。诺沃格拉茨表示，彭博联合银河数字资本管理公司，给加密市场带来了前所未有的透明度，我们很高兴能够通过BGCI的创建推动一场变革。

目前BGCI在初始阶段包含10种加密货币：比特币、以太币、瑞波币、比特币现金、EOS、莱特币（Litecoin）、达世币（Dash）、门罗币（Monero ）、以太坊经典（Ethereum Classic）、Zcash。