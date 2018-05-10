《后来的我们》退票乌龙：互联网思维强奸中国电影

今年五一档以超过12亿元的分账票房刷新了历年最高纪录，电影行业却因为一场事关1300万票房、38万退票的“事故”忧心忡忡。

处在旋涡中心的是刘若英执导的电影《后来的我们》（以下简称为《后来》）。根据《后来》发布的数据，该片预售票房进入中国影史前十。可就在首映日当晚，陆续有影院称该片退票远超平时退票比例和幅度。根据第三方票务平台猫眼发布的声明，截至 28 日 23 点，仅猫眼平台涉及的恶意刷票退票量达38万张，涉及票房约 1300 万。另一家第三方票务平台淘票票发布公告称，《后来》退票率为 9.16%，接近日常退票率的三倍。

随后，国家电影局介入，初步认定《后来》退票情况确有异常。这次退票事件的幕后玩家到底是哪个利益相关方尚不可知，但可以明确的是，异常退票已成既定事实，而这次疑似票房造假事件，涉及了出品方、发行方、网络售票平台、院线、影院等电影产业全系统，可以说是当红的“互联网思维”对脆弱的中国电影产业的第二次洗劫。

互联网思维对中国电影产业的第一次洗劫，打出的旗号是“ IP”。IP 电影由漫画、电视剧、游戏、歌曲改编而来，在中国兴起于2015年，一开始就瞄准塑造了整个网络文化的读者和观众。受众在作者创作之初就参与其中，在IP改编成影视作品的过程中也会不断关注——无论关注是正面还是负面，IP 电影都天然拥有了粉丝基础，也更容易引起观众的共鸣。

那段时间，电影产业几乎成了中国最好的生意。大批跨界者高喊“我们有 IP，我们有钱”涌入电影产业圈钱。个别电影爆红后，马上被大数据肢解、分析、归纳，故事模式、情节走向、主创都演化出一套固定模板。结果就是观众看到了大量同质化的产品：《致青春》拿下 7.19 亿高票房之后，《匆匆那年》、《栀子花开》等青春题材电影遍地开花，从怀旧歌曲到热门小说IP都被啃了个遍，青春片也因桥段俗套和鲜肉主创成为国产烂片代名词；《失恋 33 天》之后，低成本爱情轻喜剧又红极一时；《泰囧》登顶当年票房之后，《心花路放》等喜剧又接连打破了国产电影的票房纪录。

互联网思维傲慢地将 IP 点击量直接兑换为观众的观影兴趣，大数据控制了内容，主流电影的生产变成了“炮制”而非“创作”。这次洗劫造成的惨痛后果就是电影原创力匮乏，人们对国产电影的质量失去了信心。

2016 年，中国电影票房增长放缓，总票房同比微增3.73%。这未必是坏事——起码说明观众正在回归理性，这也促使业内放下对 IP 的迷信，重新回归内容为王。

随着《暴裂无声》等高评分电影的出现，人们对国产电影的期望在逐渐修复，但某些时刻，这种期望还是会摇摆——眼下就是一个让观众和电影产业都感到不安全的时刻。

这种不安全感来自于，行业原有的利益分配格局被新的技术手段打破，人们认识到原本用来了解观众真实观影需求、精准排片的数据是可以被人为用互联网思维操作的，这无异于互联网思维对本就脆弱的电影产业的第二次洗劫。

一位不愿具名的影视行业从业者告诉 PingWest 品玩，“票补”和“锁场”都是电影宣发“心照不宣的套路”，而此次《后来》退票事件的幕后操作者升级了套路。

“票补”是指向指定影片投放购票补贴，用户以低价购票，影院仍收到正常票价，中间差价由票务平台或片方负担；“锁场”是指影片放出排片后，粉丝第一时间购票“锁定”该场次。按照惯例，一场电影即使只卖出一张票，电影院也要放映。也就是说，在票补和锁场的模式之下，或多或少存在真实购票，发行、票务平台和影院都可以拿到自己的利益。

而此次《后来》退票事件的操作者使用了成本更低的方式。操作者先购入大量电影票，拉高影片预售票房，影院看到较好的预售数据就会增加排片，真实观众怕买不到票提前购票，再次拉高预售票房。影片上映当天，操作者利用在线票务平台的退改签机制退票，此时电影场次已经掺杂了正常售出的影票，排片无法取消，空出的座位很难再销售。这直接导致影院利益受损，也干扰了同档期其他电影的排片比例。

预售造假示意图

更大的伤害在于，电影产业链上各方的信任受损。一方面是中国用户越来越依赖线上购票，淘票票公布的数据显示，今年春节档中国用户的线上购票率约为90%；另一方面，几乎所有影院经理排片时都会参考票务平台专业版的数据，映前“想看”人数和预售票房是排片的重要参考。《后来》退票事件势必影响票务平台数据的客观性。

北京大学文化产业研究院副院长陈少峰表示：如果《后来的我们》退票事件经过调查显示为恶意退票，会导致院线此后不愿再进行票房预售等操作，最终伤害的还是电影市场。

中国电影的商业化积累不到15年，我们试图宽容地看待这个行业存在的问题，但也希望数据的积累和体系的完善能让信息自由流通，实现各方利益最大化，而不是用这种方式给本就脆弱的电影产业一击。

《后来》此情此景让人想起了《叶问3》的票房造假事件。2016年《叶问3》被曝光存在虚假排片、自购票房、票房造假拉高公司股价套现，经电影局调查后，8800万假票房作废，70多家影院和3家电商被警告，影片发行公司大银幕（北京）停业整顿，后来沉寂于中国电影行业 。

希望此时此刻，恰如彼时彼刻。