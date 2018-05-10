Android P体验：更智能 也更像iPhone X了

几个月前，Android P开发者预览版就已经问世了。但由于它只是为了方便开发者进行适配，很多新版本的重要更新，特别是视觉和交互方面的改进，都没有包含在内。

昨天，在一年一度的Google开发者盛宴I/O 2018大会上，新系统的公众预览版终于正式发布了。

Google CEO的主演讲还没结束，PingWest品玩就已经将手上的这部Pixel 2从Android Oreo升级到P。

相对之前，新版本究竟有何更新呢？

直观改变：Android也正式用上手势操作

为了追求全面屏，现在的手机边框都越来越窄，正面无按键无疑是掌上智能设备的未来。为了尽可能地增大屏幕实际可用面积，不少采用全面屏又拒绝虚拟键导航栏的厂家选择了手势操作，比如iPhone X。

终于，从Android P开始，这个全球用户量最大的移动操作系统正式加入手势操作了——和前代版本相比，在视觉上最直观的改变。

首先，你会发现下方导航栏和iPhone X的横线有异曲同工之妙。不过在动图里，你会发现返回按钮被保留了下来。

也就是说，三大按钮里面留下了两个（返回，主页面按钮变成了短横），多任务按钮没了。这是因为和iPhone X一样：从短横的位置向上划动，进入多任务界面。

不过这个多任务操作跟iPhone X还是有区别的。首先，上划之后除了打开过的应用外，还有一个搜索框，以及一排五个应用图标。注意到这五个应用并不是主屏幕Dock上的应用，而是最近打开过，或者系统内置的人工智能认为你可能会使用的应用。

往右滑动短横可以进行多任务窗口快速切换。

这一套手势操作下来，Android P的操作逻辑是不是有了一丝iPhone X的意味？但Android P的短横操作方式比iPhone X的长条更多——这个短横仍旧是一个按钮。和以往的Home按钮一样，点按短横手机返回主页面；长按短横可呼出Google Assistant。

就我个人短暂的体验来推测，Android P这套“全新”手势操作不太可能被国产手机厂家们所采用。

首先，这套解决方案依然没有真正扩大屏幕的实际使用面积——这与手势操作取代按键，换取真正全面屏的初衷相悖。

再则，且更关键的是，这套“滑动+点按”的操作，和iPhone X刚问世时用户的困扰一样：逻辑不够自然连贯，上手成本很高。比起众多国产厂家全面屏手机早已用上的，演绎自iPhone X的全局手势，Android P的手势操作体验明显不如。

意想不到的异形屏适配

尽管Android P系统泄露出来的第一个新特性就是会适配日渐流行的异形屏，但看到Pixel 2升级P之后开启异形屏适配后的样子，我还是忍不住笑了起来。

原因直接看图：

齐刘海、偏分、大胡子，各种款式的发型和胡子任君挑选。

手势和“刘海”之外，Android P还增加了以下（并没有直观体验到的）功能：

- 免打扰功能升级，用户将手机直接屏幕向下放置，即可让用户免受各种通知的侵扰

- DashBoard & App Timer，可以给每个应用设置使用时长，比方说使用满一个小时提醒、不让用了……以此减少手机上瘾

- 晚上要睡觉了，还玩手机？屏幕会到时候自动变黑白，让你立刻不想用手机了……

更加智能的操作系统

新版Android P有三个目标：智能、简单，和美好数字生活。你刚才看到的交互更新让交互变得简单，App Timer等功能让用户的数字生活更加美好。现在还剩智能。

Google发现用户很喜欢过去版本的电池优化功能，比如Doze等等，认为在这方面还可以改进。在新版Android P里，新的基于人工智能的电池优化功能Adaptive Battery，能根据用户的使用习惯给不同的应用配以不同的计算资源。

新系统还可以使用人工智能预测用户接下来想要干什么，在Android启动器的各个地方出现，比如给某人打电话，或者听某个音乐人的歌。这个功能叫做App Actions，除了人工智能外还利用了深度链接技术(deep link)。

另一个类似的功能叫做Slices，同样利用深度链接，系统可以在用户搜索某个关键字时自动推荐一个可以操作的行为，比如搜索Lyft，推荐打车回家：

不是亲儿子，如何第一时间升级系统？

以上的Android P系统体验基于Google亲儿子Pixel 2，毕竟Pixel可以在第一时间OTA升级新系统。那么，没有亲儿子的用户怎么才能第一时间用上全新系统呢？

在I/O大会上，Google还宣布Essential Phone、OPPO R15梦境版、vivo X21、Nokia 7 Plus、小米MIX 2S、索尼Xperia XZ2，以及还没有正式发布的一加手机6都能迅速用上Android P开发者预览版。

我们PingWest品玩在第一时间将OPPO R15梦境版升级到了Android P开发者预览版。具体升级方式，ColorOS社区有详细介绍，本文不再赘述。

OPPO R15梦境版在升级Android P之后，UI和操作逻辑与Pixel 2基本一致，流畅程度十分不错，整体上，极客的气息还是浓厚的。

但毕竟是开发者预览版，尝鲜的OPPO R15梦境版也出现了一些Bug，比如指纹识别无法录入指纹、蓝牙能识别但不能传输文件、WiFi无法访问网络等。

此外，OPPO R15梦境版的拍照功能也被Android P“调校”到了基本不能“对焦”的地步。至于OPPO R15梦境版原本引以为豪的自拍美颜功能，呵呵，别想了。

不过OPPO R15梦境版升级后的情况还算不错的，至少还能用。

而不少vivo X21用户还在微博上吐槽，自己的手机因为升级新系统而变砖。这也给我们提了一个醒：各位在升级开发者预览版系统之前，一定要确保自己有备用机。如果不能保证这一点，那还升级个P啊？！

注：PingWest品玩记者陈冠璋对本文亦有贡献