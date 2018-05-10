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海澜之家获得支付牌照 逾5亿元收购上海瀚银64%股份

海澜之家获得支付牌照 逾5亿元收购上海瀚银64%股份
2018年05月10日 09:13 新浪科技综合
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　　中国支付网独家获悉，海澜之家并购上海瀚银已于近日正式落定，以64.1623%股份的绝对优势成为瀚银的第一大股东，其他小股东的股份均在10%以下。

　　此项收购始于去年底，上海瀚银的原股东西藏云百投资管理有限公司在2017年12月转让了其占有的6.9238%股权，获得了近5600万元。

　　据此推算，海澜之家拿下上海瀚银64%股份耗费超过了5亿元。

　　操盘这次并购的是江阴海澜投资管理有限公司，是海澜集团专门负责私募股权投资的公司。海澜集团至今对外投资了30多个项目，知名的有江苏银行、江阴银行、暴风科技等。

　　业内人士分析，海澜之家虽运营有海澜之家电子商务网站，但基本为自营，不像唯品会京东、有赞等电商有第三方卖家入驻，对支付合规的诉求没有那么强烈，除非是为后期扩展网站商品品类和商家做准备，因此目前来看，海澜之家此次并购瀚银更像是财务投资。

　　就在并购前夕，中国人民银行上海分行发布“上海银罚字〔2017〕47号”处罚决定书，上海瀚银信息技术有限公司（简称“瀚银科技”）因违反支付业务规定被罚没近57万元。

　　处罚决定书显示，“瀚银科技”违反支付业务规定，被央行没收违法所得人民币66375.24元，并处以罚款人民币50万元，共计人民币566375.24元。作出处罚决定的日期是2017年8月29日。

　　瀚银官网描述，上海瀚银信息技术有限公司成立于2006年1月，公司总部位于上海，业务范围覆盖全国，公司一直致力于移动电子商务及移动支付领域的开发，为银行、金融企业、电信运营商和电子商务企业提供解决方案。

　　上海瀚银的支付牌照范围为互联网支付和移动电话支付，公司法定代表人是施伟锋。

 

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