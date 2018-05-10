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交通部：网约车企业不要把约谈当“耳旁风”

交通部：网约车企业不要把约谈当“耳旁风”
2018年05月10日 08:43 交通运输部网站
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　　交通部：网约车等互联网交通企业不要把约谈当“耳旁风”

　　交通运输部

　　今年以来，互联网交通运输企业被“约谈”的消息频频见诸报端。目前已有北京、上海、江苏、浙江等地的省级或市级交通运输部门，就网约车企业非法营运、扰乱市场秩序、运营安全、信息安全等突出问题约谈了有关企业，通报发现的问题，提出整改要求。

　　然而，部分网约车平台公司在被约谈时，态度很诚恳，承诺很到位，但约谈后，就将承诺抛之耳后，继续我行我素，视约谈为“耳旁风”。甚至有的企业被多次约谈，却仍置若罔闻，违规变本加厉，毫无诚信可言。这种“说一套、做一套”的做法，折射的是公司对依法经营的漠视和侥幸心态，损伤的是公司的信誉和投资人的信赖，损害的是人民群众的利益。

　　约谈是管理部门指导企业规范经营、改善服务、守住底线的重要举措。约谈的目的是希望通过沟通提醒，督促企业自觉承担起企业主体责任和必要的社会责任，规范自身发展，维护市场秩序，提升服务质量。被约谈的企业要正视约谈、重视约谈，不要把约谈当“耳旁风”，不要把法规规定当成“稻草人”。要从自身问题着眼，积极配合政府部门工作，守住乘客安全和合法权益的底线，共同营造良好的市场环境。

　　管理部门要继续坚持约谈制度，探索由交通运输部门单独约谈向多部门联合约谈、由一地单独约谈向多个城市联合约谈转变，提升约谈的威慑力和执行力。针对“屡谈不改”的网约车平台公司，严格依法加大加重处罚力度，公开曝光企业违法违规事实、企业承诺及处罚情况，引入社会力量共同监督，确保约谈成果落地，保证行业的健康稳定发展，保障人民群众的满意出行。

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