余额宝酝酿再开放 第二批货基接入在即

本报记者 李洁雪 深圳报道

货基中场战事

以货币基金为代表的稳定收益型产品，已经来到了战事的中场，一方面，资管新规以及监管新趋势的大背景下，过去一些操作模式已经开始告别，原有的格局也出现了变化，比如余额宝这个庞然大物在去年主动做出的一系列变化；另一方面，新的竞争者与产品也在入场，比如最新出现的余额宝对接基金公司，还有银行资管的“类货基”产品。赛事已经过半，下半场，谁能拔得头筹？

5月4日，余额宝宣布升级，新接入博时、中欧基金公司旗下的“博时现金收益货币A”、“中欧滚钱宝货币A”两只货币基金产品，余额宝对接天弘一家基金公司的历史就此终结，余额宝自去年以来不断演绎的分流传闻终于靴子落地。

不过，据21世纪经济报道记者获悉，这仅仅是第一步。来自多个渠道人士的消息称，余额宝正考虑进一步开放，未来或将引入第二批货币基金。

对此，21世纪经济报道向蚂蚁金服进行了求证。蚂蚁金服方面表示：“如有必要，后续余额宝也将进一步引入更多优质的合作伙伴，蚂蚁将和合作伙伴一起，共同为用户带去更多、更好的普惠金融服务。”

在货基严监管的背景下，余额宝的进一步开放，除了为用户提供更优质的体验外，亦是在系统层面降低单一基金集中度风险必须做出的选择。

引入更多货基

5月4日起，部分支付宝用户的余额宝页面出现了“余额宝服务升级邀请”，一旦选择“立即升级”，用户的余额宝资产将会从天弘基金全部转入到新接入的“中欧滚钱宝货币A”或“博时现金收益货币A”之中。

蚂蚁金服表示，为便于用户管理和使用，目前余额宝暂不支持同时持有多个基金。这意味着，余额宝用户选择升级后，将彻底从此前的天弘基金转向另外两家新接入的基金公司之一，并只能对接一家基金公司。

有渠道人士透露，自去年天弘因风险准备金及余额宝配置分散性问题而对余额宝实施限额动作起，蚂蚁金服就开始与新的基金公司进行沟通，讨论与余额宝对接问题。

此次能成为首批新接入余额宝的基金公司，对中欧和博时而言是极为有利的发展机会。一位资深渠道人士赵铭（化名）向记者透露，除中欧、博时外，余额宝正考虑接入第二批货基，谁先争取到客户谁就更有优势。

赵铭称，这次蚂蚁金服开放的是余额宝底层，与上次开放货基T+1是一个升级的概念。“去年蚂蚁聚宝引入了一批新的货基，然而T+1开放了很久，也没有转移多少余额宝的量，所有公司加起来大致才1000亿左右，并没有起到分流作用，余额宝的规模还在持续扩张。为了控制余额宝规模，蚂蚁这次直接选择开放底层，效果将完全不一样，尤其首批接入的基金公司，运营好的话一家公司获能获得不错的增量。”

另一位公募人士也向记者表示，余额宝接下来确实还会引入新的基金公司。一方面，基金公司都想抢夺这块肥肉；另一方面，受风险准备金的约束，每个基金公司能承担的最大货币额度有限，而余额宝一季末的最新规模已经达到1.69万亿，从这个角度而言蚂蚁金服也会考虑向更多基金公司开放余额宝。

第二梯队的机会

对于余额宝是否考虑向第二批货基开放合作事宜，21世纪经济报道记者向蚂蚁金服方面进行了求证，对方表示：蚂蚁金服秉持着开放的态度，如有必要，后续余额宝也将进一步引入更多优质的合作伙伴，蚂蚁将和合作伙伴一起，共同为用户带去更多、更好的普惠金融服务。

据华南一位公募电商人士透露，上海有两家基金公司有望成为第二批接入者。该人士表示，事实上多家基金公司都参与了余额宝首批测试，只不过暂时只新接入了中欧和博时两家，其它入围者或也将上线。值得注意的是，这些公司的货币基金都没有挂靠在理财通上。

这种说法也得到了前述赵铭的作证。赵铭称，与理财通建立合作关系的基金公司大概率不会成为余额宝进一步开放的对象。对于股基，理财通和蚂蚁金服都是开放的，因为权益产品差异大，而货基几乎没有太大差别。

在合作公司大小方面，理财通的选择标准与蚂蚁金服也存在一定差异。

赵铭向记者表示，“理财通当年是直销货币，技术好不好影响非常大，所以理财通选择合作的都是大基金公司，而蚂蚁是自己搭建系统与基金公司对接，他们的系统本身已经很好了，因此对基金公司的要求没有那么高。”

前述华南电商人士亦提到，除博时、中欧外，入围余额宝的其它基金公司以第二梯队居多。

值得一提的是，虽然蚂蚁金服自建了一套平台系统向基金公司开放，但在与拳头产品余额宝的对接方面，还是非常谨慎。

在接入余额宝之前，博时和中欧两家公司就进行了大量准备工作。据蚂蚁金服透露，在投资方面，两家公司成立了专门的投资策略小组，统一协调货币基金投资相关事宜；风险控制措施方面，基金公司从市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险四方面制定了详细的风险控制措施；技术层面，为了支持“余额宝”项目，两家公司分别成立了专项技术开发运维团队。目前，系统具备每天千万笔的交易处理能力。

针对这次余额宝与中欧和博时的对接项目，蚂蚁金服方面也定制了专门的大数据服务团队，该团队包括产品经理、开发及数据分析师，对接余额宝项目，通过数据分析，预测客户操作行为，应对大额申购赎回的可能，为两只基金的收益率的平稳运行做好保障。

此外，更多货币基金接入，对天弘而言意味着分流作用也会加大。而余额宝管理费作为天弘营收的重要来源，遭遇分流势必会对天弘利润构成影响。

对此，天弘基金向记者回应称，自2016年底以来天弘不断对非货基业务加大布局，尤其重点发展了指数产品。天弘未来将利用金融科技，提升自身投研能力、风控管理能力，提供持续稳健的投资回报，同时利用天弘既有的客群优势，为客户提供更多元化的理财产品及服务。（编辑：杨颖桦）