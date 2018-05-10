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收款小程序上线次日就叫停 到底是搞什么名堂

收款小程序上线次日就叫停 到底是搞什么名堂
2018年05月10日 04:05 证券日报
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　　原标题：收款小程序上线次日就叫停到底是搞什么名堂

　　区块链前沿

　　■本报见习记者 邢 萌 

　　号称第一款区块链微信小程序于5月8日上线，然而这款名叫“小协议”的小程序昨日就因违规被腾讯紧急叫停。

　　这款打着第一款区块链名号的小程序到底有何名堂？到底是故作弄虚还是“真材实料”？《证券日报》记者带着疑惑和好奇第一时间体验了该程序。

　　官方介绍中，“小协议”被描述为“利用唯一ID和区块链技术，在小程序里签署一份不可篡改，和直接责任人相关，可以成为电子证据的小协议”。“小协议”声称，只需使用3分钟，你就能创建一份不可篡改的协议，微信唯一ID和区块链技术，保证内容真实可信，双方身份可靠。资深律师合作，随时提供电子证据保全。

　　单就记者真实体验而言，该小程序界面友好、操作也颇为简单：作为甲方只需输入协议名称和内容，可以选择是否加密存储协议内容，记者在不加密情况下支付了3.36元的服务费，这份电子协议就显示创建成功，然后发给乙方，待乙方同意后，这份协议将写入区块链中，永久生效。

　　最后一步中，将协议写入区块链中根据区块链网络情况不同，耗时约10分钟-60分钟，记者正是在等待此步骤中被微信提示小协议因违规被腾讯暂停服务。

　　“小协议”因何违规被暂停？已经付费的用户利益如何保障？《证券日报》记者作为第一批用户，抱着维权的心态采访了“小协议”程序的研发者—北京毛线球科技有限公司创始人王登科。

　　针对坊间流传的“小协议”被封杀一说，王登科并不认同，他对本报记者独家回应称，“小协议”并没有被下架，而是被暂停服务，是由于“（微信）小程序不允许含有加密的功能”。

　　“我们要调整一下代码，不出意外的话过两天就会再上线”，他表示用户不用过于担心，基本不会对用户造成实质损失。“已经生效的协议即使小协议停止服务了，也会继续生效，因为区块链是永久存在的，这也是小协议的特征，就是一旦协议生效，有没有小协议，都不重要”，他进一步补充道。

　　为了进一步打消记者的疑虑，王登科解释了“小协议”的工作原理。“我们采用了微信的ID和会话密钥来作为身份的认证，免去了传统的签字，使用起来很方便”，他对本报记者介绍道，区块链有不可篡改的特性，帮助签订双方更容易信任协议本身。

　　话语间，王登科也不时透露出对“小协议”前景的自信。他认为，“小协议”的目标人群是普通C端用户，主打生活里面的小场景，例如借钱和一些会有信用关系的行为，它没有写合同那么麻烦，但比口头约定更可靠，“希望小协议能够在帮助人与人之间，更容易建立信任这件事上，起一点小作用”。

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