监管33问下的乐视网困局：上市命运遭遇终极拷问

21世纪经济报道 饶守春 北京报道

继4月底披露2017年年报正式坐实“亏损王”称号后，已陷入风雨飘摇之际的乐视网（300104.SZ）再度因这份年报，被监管层所关注和问询。

5月9日早间，深交所于官网披露针对乐视网的年报问询函。这份多达15页，共计33个问题的问询函，直指乐视网去年年报中最核心的业绩持续性、实控人变更以及资产减值计提等方面的问题。

乐视网相关负责人回应21世纪经济报道记者表示，有关类似问题，近期会有统一回复，但至截稿仍没有收到该回复。

也许是受问询函的影响，当天乐视网低开后，股价一度逼近跌停，至收盘仍大跌3.29%，收报4.41元/股，公司最新市值仅176亿元。

关注是否暂停上市

在深交所最新下发的年报问询函中，对乐视网关注最首要的问题，仍是其经营情况，并由此而引发的是否会出现资不抵债，乃至暂停上市的问题。

根据乐视网4月底披露的年报显示，公司去年营收70.25亿元，同比下降68%；归属于母公司股东净利润亏损138.78亿元，较上一年同期下降2601.63%。

同时，乐视网2018年一季报显示，今年前三个月，公司营业收入4.37亿元，较上年同期减少89.41%；归属于上市公司股东净利润为亏损3.07亿元，较上一年度同期下降346.2%。

业绩的巨额亏损，也引发外界对乐视网资产负债情况的关注。财务数据显示，2017年年底，公司归属于公司股东的净资产为6.63亿元，今年一季度末，这一数据再度下滑至3.04亿元。

实际上，21世纪经济报道记者注意到，尽管乐视网整体未出现资不抵债，但其旗下的多家子公司却出现了这一情况。

其中，乐融致新（原“乐视致新”、“新乐视智家”）2017年底的净资产为-18.18亿元，与去年三季度末的31.63亿元（数据未经审计）相比下降明显。此外，子公司乐视云计算有限公司、乐视网（天津）信息技术有限公司2017年度净资产分别为-1.77亿元，-10.58亿元，而2016年末该项数据也均为正值。

这一点显然也为深交所所关注。在其问询函的第一个问题中，即要求乐视网结合公司当前生产经营情况和财务状况，说明公司是否可能触发净资产为负，导致暂停上市的情形。

同时，深交所还就乐视网去年年报中采取的多个会计手段，要求其核实说明在报告期内计提减值准备、坏账准备和预计负债等，是否存在调节利润、规避公司净资产为负的情形，并结合后续各项资产减值损失计提的计划及安排，核实说明2018年公司是否可能触发净资产为负的情形。

值得注意的是，对资产、坏账等进行巨额计提，也成为审计机构给乐视网年报出具“无法表示意见”的主要原因。

北京一家私募高管对此表示，虽然目前来看乐视网没有出现资不抵债，但如果今年经营情况再无法得到改善，那这一情况的出现也许将不可避免。

“对乐视网来说，2018年是公司生死存亡的一年。如果经营业绩持续无法得到改善，即使业绩经过‘大洗澡’，公司还是将不可避免走向暂停上市。”上述私募高管说。

关联交易痼疾难除

除去会否出现暂停上市情形外，深交所对乐视网目前仍存在的关联交易行为表达了关注。

根据乐视网去年年报显示，报告期内公司对乐视控股（北京）有限公司等关联方，仍有高达36.99亿元的销售金额，占年度销售总额的52.65%。同时，关联方应收账款期末余额约为47.57亿元，主要是公司向非上市体系关联公司销售大屏等硬件产品，提供广告、会员及云等服务产生。

对此，深交所希望乐视网说明是否存在贾跃亭利用关联交易侵占上市公司利益、是否存在虚构交易等情形。

除应收账款外，关联方与乐视网还存在其他应收款余额12.03亿元、预付账款期末余额5.6亿元、发放贷款及垫款2.95亿元和其他非流动资产 4.7亿元，由此合计关联应收款项越合计约73亿元。

今年初，贾跃亭曾公开发文，表示有关与乐视网间的关联欠款问题，已全权交由妻子甘薇与弟兄贾跃民负责，甘薇也确实在此前有过一次说明，但此后便寂静无声。

对于这一问题，深交所不仅要求乐视网给出对于关联账款回收情况及拟采取的措施，也要求其说明目前实控人是否已经从贾跃亭变更为甘薇等人。

虽然乐视网如今面临“内忧外患”，但仍有一些投资者对其前景有所期待，并决定押宝在乐融致新的复苏上。

数据显示，乐融致新2017年营业收入为41.17亿元，净利润亏损57.64亿元，较2016年双双大幅下滑。

此前，乐视网一位华南的私募机构投资者曾对21世纪经济报道记者表示，随着乐融致新先后与腾讯、京东等互联网巨头企业达成战略合作协议，前景将是值得期待的。

“乐融致新是乐视网业绩的晴雨表，如果今年乐融致新业绩得到改善，乐视网的业绩也很大可能出现反弹。”上述乐视网机构投资者说，“总体来说，现在乐融致新得到增资，还和腾讯、京东签署合作协议，对两家公司的未来我还是谨慎看好的。”

投资者的看好也一定程度建立在乐视网目前整体战略的转移上。

“乐视网在战略方向上，坚持提升产品用户体验为核心，发挥过往平台优势，包括终端、用户等，整合用户资源，将聚焦家庭互联网用户，减少对资源依赖度，收缩不良资产等板块，这样可以解决相关资金问题。”乐视网相关负责人表示。