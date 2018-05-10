直击|被质疑优先给自营和租赁公司车辆派单 滴滴否认

新浪科技讯 5月10日凌晨消息，针对网络上对滴滴派单机制的质疑，滴滴方面向新浪科技回应称，不存在优先给自营和租赁公司车辆派单的状况。

微博认证为铅笔社成员、经济学者李子暘的微博用户@李子暘Lee 昨日在微博上称，“滴滴有一批自己的司机，并且优先给自己人派活。”他还提到，“昨天打车，又知道，已经有人买进一批车，和滴滴签约，然后去雇司机运营滴滴快车。问司机，说是完成工作量以后，保底5千，多干还有奖金。”他质疑称，滴滴是绕一圈又回到了出租车公司模式。

随后不久，他再次转发了另一名用户的评论。该用户写道：“滴滴已经开始逐步清退打酱油的、个人带车的司机，正在强推合作租赁公司租车服务，说白了就是滴滴先扒层皮，然后租赁公司扒，如果用了以租代购金融服务的银行再扒，再扣除油钱，司机以灵活用工的方式却干的是全职雇佣工作的活还没有社保，基本等于人肉干电池。”

对此，滴滴方面向新浪科技回应称，滴滴并不存在优先给自己的司机优先派单的情况。对于该经济学者提到的司机保底工资一事，滴滴方面称是针对司机端推出的保底计划。

据新浪科技了解，滴滴平台上的车辆分为三种：滴滴自有车辆、合作的租赁公司车辆和私家车辆。前两种车辆滴滴都是采用与租赁公司合作招募司机，司机直接与租赁公司签署劳务合同，租赁公司会从每单收取一定比例的佣金，滴滴平台也会收取20%左右的佣金。

实际上，新浪科技发现，网络上此前早就有一些对于滴滴派单机制的争议。一些司机在网络上发帖对滴滴的派单机制进行质疑，一名司机在滴滴快车贴吧里写道：“有些车是租车公司的， 而滴滴跟租车公司会有合作， 你是私家车，优先级肯定比他们低。 自营的车最高，然后是租车公司，最后老轮到你，明白吗？而且好单都优先派给他们的。”

针对滴滴的派单机制，滴滴此前曾专门发文进行了解释。

滴滴在文章中称，当乘客发出订单后，系统会自动在起点周围一定距离范围内筛选出符合条件的在线车主；然后，会根据路面接驾距离、服务分等因素，对每一个符合条件的在线司机计算出一个综合得分；最后，此笔订单会指派给综合分数最高的司机。

滴滴方面表示，在计算综合得分时，最重要的影响因素是路面距离，距离起点的行驶距离越近，综合得分越高；另外，服务分的高低也会对司机的综合得分产生较小的影响，在司机与其他司机距起点的实际行驶距离越接近时，高服务分的司机在综合得分上的加分优势就越明显，也越有可能获得此笔订单。

文章还称，派单全程由系统自动控制完成，每笔订单的派单计算都是在极短时间内完成，根本无法进行人工干预，当然也不可能产生人工派单的情况。在订单筛选出符合条件的司机，并进行派单综合分数的计算时，所有加盟类型的快车司机均会同等的进入派单系统计算综合得分。得分也仅受到路面距离远近、服务分高低的影响，司机加盟身份并不会影响综合得分的计算。（张俊）

以下为滴滴方面对派单机制解释文章摘录：

问：派单系统是如何运行的？

答：首先，当乘客发出订单后，系统会自动在起点周围一定距离范围内筛选出符合条件的在线车主；

然后，会根据路面接驾距离、服务分等因素，对每一个符合条件的在线车主计算出一个综合得；

最后，此笔订单会指派给综合分数最高的车主。

问：派单具体会受到哪些因素的影响？

答：在计算上面讲到的综合得分时，最重要的影响因素是：路面距离。您与订单起点当时的实际行驶距离对您的综合得分产生最为重要的影响，距离起点的行驶距离越近，综合得分越高；

另外，服务分的高低也会您的综合得分产生较小的影响，在你与其他车主距起点的实际行驶距离越接近时，高服务分的车主在综合得分上的加分优势就越明显，也越有可能获得此笔订单。

问：派单可以做到人工干预，人工派单吗？

答：正如前面所说，派单全程由系统自动控制完成，每笔订单的派单计算都是在极短时间内完成，根本无法进行人工干预，当然也不可能产生人工派单的情况。

问：系统会优先给对公车主派单么？

答：在订单筛选出符合条件的车主，并进行派单综合分数的计算时，所有加盟类型的快车车主均会同等的进入派单系统计算综合得分。得分也仅受到刚才所讲的路面距离远近、服务分高低的影响，车主加盟身份并不会影响综合得分的计算。

问：奖励任务的进度会影响系统派单吗？

答：奖励系统和派单系统是两套相互独立、各自运行的系统，彼此之间互不影响，派单系统只负责最为高效的将订单指派给综合得分最高的车主，而奖励系统也只负责奖励的计算和发放，所以完成奖励进度是一定不会影响到派单的。

问：当司机持续听不到单时，可能有哪些原因？？

答：当遇到听不到单的情况时，可能存在以下几种原因：

1、账号异常，有可能被封禁、限制接单等，此类问题可以通过车主端内容听单检测排查解决；

2、设置问题，如设置了顺路订单、区域订单，导致符合设置条件的订单较少，引起长时间无单，可以尝试取消顺路订单、区域订单设置；

3、短期内订单少、车主多引起的听单等待时间较长：当一个区域一段时间内订单较少但车主较多时，你在派单时就会面临更多车主的竞争，总有路面距离比你近或服务分较高的车主综合得分超你。此时你可以选择通过热力图指引离开。