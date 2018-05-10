深交所：乐视是否可能暂停上市？

继去年巨亏138亿元之后，乐视网昨天又公布了一份今年一季度亏损3亿多元的财报，财报提到随着乐视网现有债务到期将导致公司现金流进一步紧张的风险。据悉，目前乐视网因业务规模下降导致银行信贷额度收紧，如果公司业务规模无法重新回到较高水平，信贷额度无法恢复，公司不仅将面临相当大的偿债压力，而且将因现有债务到期导致现金流的进一步紧张。在这份财报中，乐视网还披露了当前面临的七大风险，其中再度提到公司实际控制人贾跃亭面临失去乐视控制权的风险。

乐视网一季度再亏3亿多元

乐视网此次发布的季报显示，今年一季度公司营业总收入为4.37亿元，同比大幅下滑接近九成；公司净利润为-3.07亿元，而去年同期盈利1.2亿元，算下来大幅下滑346.2%。季报披露，目前乐视网第一大股东仍为贾跃亭，其持股10.24亿股，持股比例为25.67%，其全部股份均被冻结，其中10.19亿股同时处于质押状态。孙宏斌持有的天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司目前为乐视网第二大股东，持股3.41亿股，持股比例为8.56%。

在这份财报中，乐视网发布了公司当前面临的七大风险，其中位列首位的就是公司实际控制人可能发生变更的风险。据悉，截至目前，贾跃亭持有的乐视网股票已经全部被北京市第三中级人民法院等司法机关冻结，同时绝大部分又被质押给了金融机构。其股权质押存在因无法及时追加担保而被相关机构处置的风险，从而可能导致公司实际控制人发生变更。

同时，乐视网还存在公司股东及关联方乐视控股因到期债务无法偿还，导致其持有上市体系公司股权被依法处置从而使标的公司股权结构发生变化的风险。据悉，此前乐视网已经发送邮件并提醒贾跃亭，按照相关规定，如若所持股份涉及司法强制执行和执行股权质押协议触发减持行为，需按照相关规定要求提前通知上市公司减持计划，上市公司向交易所备案并予以公告。

关联欠款余额达73.17亿元

财报还披露，乐视网自2016年以来通过向贾跃亭控制的关联方销售货物、提供服务等经营性业务及代垫费用等资金往来方式形成了大量关联应收和预付款项。截至今年3月31日，上述关联方对上市公司的关联欠款余额达到73.17亿元。虽然公司进行了催收工作，但仍存在回收风险。而且截至目前，公司部分关联方应收款项尚未收回已经导致公司出现对上游供应商形成大量欠款无法支付、大量债务违约和诉讼等问题，并导致了公司现金流极度紧张，危及公司信用体系，致使融资渠道不畅，对公司经营构成不利影响。“如果没有新的资金进入，公司将面临经营困难问题。”乐视网表示，基于上述情况，孙宏斌的天津嘉睿已通过借款方式向上市公司注入了资金，在一定程度上缓解了公司及子公司的资金需求压力。

另据了解，目前乐视网的主要现金来源为公司会员、电视销售、广告等业务收入及银行借款、外部借款等融资渠道。由于乐视网现有债务到期，导致公司现金流出现进一步紧张的风险。当前市场环境变化及乐视非上市业务的冲击导致公司业务规模相应进行调整，业务收入水平下降，同时业务规模下降又使银行信贷额度收紧，公司存在因债务到期导致现金流进一步紧张的风险。如果公司业务规模无法重新回到较高水平，信贷额度无法恢复，公司将因现金流进一步紧张导致公司存在偿债压力。

深交所就乐视网年报连发33问

昨天，乐视网还收到了深交所的年报问询函，主要针对乐视网2017年年报的一些经营情况进行问询，要求公司就年报补充回答33个问题，其中涉及乐视网是否面临暂停上市等敏感问题。深交所要求乐视网在5月18日之前进行答复。

乐视网的经营状况从去年第二季度以来大幅恶化，包括公司营业收入、净利润等出现大幅下滑。深交所要求乐视网逐项列式截至2017年度公司融资借款、经营性往来等各类负债情况，包括负债主体、负债金额、到期日、利率、利息负担、融资用途等。同时深交所要求结合公司当前生产经营情况和财务状况，说明乐视网是否可能触发净资产为负导致暂停上市的情形。另外针对去年乐视网广告业务收入较2016年大幅下滑，问询函不仅要求乐视网结合最近三年不同业务模式的广告主数量和广告收入变化趋势、市场竞争地位，说明广告业务收入大幅下滑的原因，同时还要求其以大客户案例详细说明对于广告置换业务、广告返利业务、广告投放后撤单、按照广告投放效果结算等特殊情形下的会计处理。文/本报记者 张钦