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去豆瓣刷分一条长评40元起？豆瓣：反刷分是日常工作

去豆瓣刷分一条长评40元起？豆瓣：反刷分是日常工作
2018年05月10日 01:06 北京青年报
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　　电影《后来的我们》近期备受关注，从82万人“想看”，到首映当日大量异常退票，再到水军豆瓣刷分传闻。目前，该电影在豆瓣评分5.8分，并不算高。不过对于刷分的问题，一位水军公司老总明确告诉北京青年报记者，类似电影刷分难度“相当大”，价格可能要几十万元；而一些较为小众的电影则价格较低，报价5000到2万元，不过“最终效果都要看给出的价格”。

　　释疑

　　为什么要去豆瓣上刷分

　　任何观众看完一部电影或电视剧，都可以在“豆瓣电影”上对该片进行评价。不论是上映前“想看”还是上映后“看过”，用户都可以对该片或剧进行评价，最高5星，最低1星，还可以撰写相关长短影评。据豆瓣电影透露，所有观众评分（“非正常打分”除外）的平均数就是该影片的豆瓣评分。目前，一部热门电影或电视剧少则有数万评价，多则有几十万评价。

　　在国内，豆瓣电影评分被业内及普通观众所看重。一位电影学界教师表示，“豆瓣电影对业界来说是很重要的。”一位影视公司负责推广的工作人员告诉北青报记者，“我们很看重豆瓣分数，不过与其说是看重口碑，不如说是提前对影片质量做一个预期，然后在宣传的时候做预期值管理和口碑引导。”多位观众也表示很信任豆瓣评分，“豆瓣高分榜的电影我都看了一遍”、“同档期有很多电影时先查查豆瓣评分，高的我会先看”。

　　调查

　　豆瓣刷一条长短评价格是40元

　　一位水军公司老总告诉北青报记者，基本上每部影片或电视剧在推广期都有安排豆瓣（刷分），不过豆瓣方面一直查得很严，“豆瓣是最不可控的”。虽然不可控，但豆瓣对影视产品来说还是非常重要，因此大量公司还是会去做。

　　具体怎么做？该老总说，要具体影片、电视剧具体分析：电影相对于电视剧来说难度更大，“电影评论比较集中，一上映评论、打分就蜂拥进来，基本是当天就开分（显示评分）。”未上映的新剧和新片“还没开分”，操作空间比较大；而已经上映的，就要做搜集数据、技术分析了。具体价格也要根据客户需求来看，较为小众的，较好操作，5000-20000元左右即可；而类似《后来的我们》这种级别的，“可能要几十万元”。“该影片目前有十几万人评论、打分，操作难度是相当大。该片刚上映时评分6.5，现在勉强维持在5.8分。”

　　他说，一般刷分不能单纯刷，还要和长短评论、点赞、讨论区搭配起来做，而这个价格通常是比较高的，“长短评、讨论区、点赞都有单价，就看项目需要多少量。具体是，长短评 40元/条，讨论区40元/条，点赞2元/个。做这些项目都会附加四五星打分。”

　　声音

　　业内人士：“我知道很多人会去刷”

　　在一位影视公司营销人员看来，一条有效刷分的成本40元起，“还是有点高”。她说，“豆瓣刷分很难操作，一般外包人员（指水军公司）都不承诺结果。我知道很多人会去刷，但我们不怎么会在上面投入。”

　　另一业内人士表示：“刷分意义不大，对于我们来说基本是浪费钱。电影是大众产品，一旦看的人多了，评分基数就会变大，水军就会被淹没。刷分的号得是养了比较久的号，总是有限的。”

　　一位专做电视剧营销的工作人员告诉北青报记者，“电视剧相对好操作，刷分可以长线维持，一般刷到6分就是不错的了。”此前一份调查显示，“只有低于3%的数据能被录入存活一天，照此计算，就算是大量水军，其对分数的影响力也只有零点几，或零点零几。

　　有业内人士称，目前刷豆瓣的主要方式是“刷评论”，也就是先撰写有趣的对电影的好评，再利用水军点赞，点赞数量高的评论会显示在前面。

　　回应

　　豆瓣：反刷分是日常工作一部分

　　针对水军刷分问题，豆瓣方面对北青报记者回应表示，“刷分没用，豆瓣有完整的反刷分机制。具体机制是程序和人工结合的方式。反刷分是豆瓣电影日常工作的一部分。所有非正常评分都会被排除掉，不计入总分。”

　　实际上，豆瓣创始人兼CEO阿北早在2015年就对“豆瓣刷分”的说法进行过具体解释。阿北说，豆瓣电影评分在过去十年里一直中立地还原观影大众的平均看法，“水军是有的，但豆瓣评分很难刷得动。”阿北说，豆瓣的用户在打分算法上，每个人都是一票。“一人一票”唯一的例外，是豆瓣的程序判断是“非正常打分”的账号。这些打分会被排除在外。“非正常评分”的主要目的是直接干预分数，他们中有相关利益方，也有明星粉丝，有刷高分的，也有刷低分的。不过他们“对豆瓣评分的影响其实没那么大，小影响还是短暂和个别的。因为正常打分的人实在太多了，也因为反刷分早已经是豆瓣电影日常工作的一部分，不少同事借助更多的程序一直默默在做。”

　　他表示，豆瓣这两年的原则是“所有能判断属于非正常评分的一概不算”，不过这件事不容易，魔高一尺道高一丈。他还说“现在门槛已经很高，声称能刷分的基本是在骗人。”

　　文/本报记者  温婧

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