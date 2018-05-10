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银行否认“互联网信贷记录导致拒贷”

银行否认“互联网信贷记录导致拒贷”
2018年05月10日 01:05 北京青年报
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　　本报讯（记者    程婕）日前，外地有消息称某银行拒绝向半年内两次使用互联网贷款的客户放贷，不论客户是否还清互联网贷款。这让不少习惯使用蚂蚁借呗、京东白条等互联网消费贷款的客户担忧不已。事实证明这只是虚惊一场，这家银行昨天正式对媒体澄清表示，没有这样的贷款政策。北京青年报记者昨天询问多家银行，也都表示没有这样的政策。

　　不过，业内人士强调，使用这些互联网贷款也应该与使用银行贷款一样，按约定还款，维护个人信用。近年来，蚂蚁借呗、微粒贷、百度金融的有钱花等不少互联网借贷产品已经接入央行征信系统。如果这些网络贷款的借款人出现逾期还款，会在央行个人信用报告上留下负面信息。各家银行在做贷前审查时，也都会查询申请者的个人信用报告。有逾期的人被拒贷的可能性显然比信用正常的人高很多。至于逾期的欠款究竟是欠银行的还是欠互联网金融机构的，目前来看并没有什么区别。

　　有关人士还透露，部分银行此前在贷前审查时会参考个人征信平台的征信查询次数。苏宁金融研究院高级研究员赵卿对此分析表示，如果查询次数过多，特别是网贷平台的查询次数多，说明借款人的资金需求比较大，短期内流动性可能比较紧张。同时，网贷平台相对于银行，门槛较低，很多网贷的借款人本身从银行借款难度相对更大。所以，银行出于流动性以及信用资质考虑，对一定期限内网贷平台借款次数较多的用户，会比较谨慎。

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