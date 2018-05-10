央行欲封杀网络平台黄金交易 百余家平台面临整改

来源：北京商报

互联网黄金业务自诞生以来，解决了民间沉淀黄金流动性差的问题，但也存在较大的风险隐患。5月9日，北京商报记者从上海黄金交易所官网获悉，央行金融市场司近日起草的《互联网黄金业务暂行管理办法（征求意见稿）》（以下简称“征求意见稿”）中明确表示，在互联网黄金业务中，由金融机构提供黄金账户服务，互联网机构不得提供任何形式的黄金账户服务。分析人士认为，监管此次动作或将引起一轮互联网黄金机构的洗牌，百余家平台将面临整改的命运。

百余家平台面临整改

国金证券数据显示，目前互联网黄金平台参与者按股东背景可分为四类：互联网系、传统黄金企业、企业跨界系以及主流风投系。早在2014年，支付宝就与博时基金联合上线“存金宝”，2016年9月，京东金融与黄金管家联合推出“京生金”黄金业务平台，为用户提供买金、卖金、存金、提金服务平台。2017年春节，腾讯旗下财付通和工商银行合作上线“腾讯微黄金”，可领取黄金份额，存入微黄金账户。主流风投系平台黄金钱包，也主要为普通消费者和投资者提供“低价买黄金”、“存金生息”和“黄金结构化产品”等一站式服务。

据北京商报记者不完全统计，市面上一共有百余家互联网黄金理财平台在为投资者提供买卖黄金、黄金生息的产品。麻袋研究院研究总监路南分析认为，这些平台都不同程度涉及到金融牌照的获取、代销平台的备案、产品展示方式的调整等整改问题。

一位互联网黄金平台相关负责人向北京商报记者坦言，监管文件的下发，对追求正规发展的互联网黄金平台（包括相关金融机构）来说都是好事，只要平台自身能力强，有资质的金融机构愿意合作，就能正常合规化运营，但对于自身获客能力有限的平台而言将很难经营下去。

对于监管此次的动作，盈灿咨询高级研究员张叶霞表示，随着互联网金融风险专项整治工作的推进和互联网金融监管的深入，央行此次发布的征求意见稿将规范互联网黄金业务，加强黄金市场的监督管理，或将引起一轮互联网黄金机构的洗牌。

多位业内人士向北京商报记者表示，央行此次新规是金融强监管的体现，在黄金钱包CEO杨㟀罡看来，互联网黄金征求意见稿的下达，对于一直倡导合规发展的众多互联网机构、互联网黄金业态发展都是利好。黄金钱包目前已经在积极推动与金融机构合作，不日将正式签署战略合作协议。

除对互联网机构注册资本提出要求外，征求意见稿还提到，互联网机构对其代理销售金融机构的黄金产品不得提供清算、结算、交割等服务，不得提供黄金产品转让服务；互联网机构不得提供任何形式的黄金账户服务等、不得将代理的产品转给其他机构进行二级或多级代理。

违规性风险引关注

央行指出，互联网机构代理销售金融机构的黄金产品，应由产品开发的金融机构一级法人主体向央行总行备案，包括合作产品的具体描述与委托代理销售黄金产品的互联网机构资质、投资者保护等方面的评估报告等。

对于持牌经营，2017年9月，时任央行副行长的易纲在“2017中国普惠金融国际论坛”上表示，凡是搞金融的都要持牌经营，纳入监管，要实现监管全覆盖。同时他强调，要警惕打着普惠金融旗号的违规欺诈行为，提高公众的风险意识，区分合法金融和非法集资。

根据4月初互金整治办下发的29号文指出，通过互联网开展资产管理业务的本质是资产管理业务，而资产管理业务作为金融业务，属于特许经营业务，须纳入金融监管；未经许可，不得依托互联网公开发行、销售资产管理产品。

据不完全统计，目前行业有20多家黄金理财平台。在网贷之家研究员苏筱芮看来，29号文的发布堵住了网贷平台绕道资管产品，但互联网黄金理财平台还处于监管真空状态，这就为违规资产的嫁接和风险转移提供了通道。一些黄金平台采取混业经营的方式发布债权标的，却没有纳入监管体系。

北京寻真律师事务所律师王德怡指出，此类黄金理财平台玩的是一个黄金的出售与回购的游戏，与黄金交易平台并无实质区别。而这类黄金理财平台没有获得合法经营资质，交易品种、交易规则自行设置，此外，该类交易的交易资金未依法办理第三方存管，存在客户资金被挪用，投资者交易安全无法得到有效保证。这类黄金平台，本质上是以黄金的物理属性，结合黄金产品的市场特征而设计出来的金融产品，其运作应当在监管范围内进行。

代销黄金抬高门槛

对金融机构而言，征求意见稿明确，“黄金账户作为黄金产品的簿记系统，在互联网黄金业务中，由金融机构提供黄金账户服务，互联网机构不得提供任何形式的黄金账户服务。”征求意见稿指出，委托互联网机构代理销售其开发黄金产品的金融机构，应具备上海黄金交易所银行间黄金询价市场做市商资格（含尝试做市商）。金融机构应在各项风险可控的范围内选择互联网机构，并对互联网机构的资质负责。互联网机构注册资本应不低于3000万元，且必须为实缴货币资本，同时应具备熟悉黄金业务的工作人员。

在投资者方面，征求意见稿指出，金融机构和互联网机构在向投资者推介黄金产品时，要向投资者说明产品特性，并提示产品相关风险。要做好投资者适当性管理，建立有效的投资者保护机制和风险承受能力评估体系，在开展业务前要充分评估投资者的风险承受能力，不得向风险承受能力不足的投资者销售黄金产品。

路南向北京商报记者介绍，目前互联网黄金理财平台根据业务模式的不同大致分为三类：一是代销黄金产品，二是配置实物黄金和货币基金，三是黄金托管。目前有些黄金平台缺失投资者保护机制和风险评估。根据央行新规，只有第一类业务可以继续开展，但前提是平台必须持有相应的代销牌照，满足实缴资本3000万元的要求，黄金产品代销以后只能代销标准化产品，互联网机构就是引流，不过账户、不碰钱、不碰黄金，按销售金额收费。

据上海黄金交易所2017年7月公布的银行间黄金询价市场正式做市商名单，共有10家银行成为银行间黄金询价市场正式做市商，6家成为银行间黄金询价市场尝试做市商。分析人士认为，投资者在投资时应认准有资格机构发售的产品。

北京商报记者 崔启斌 宋亦桐