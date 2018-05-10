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《旅行青蛙》中文版上线 阿里种下摇钱树

《旅行青蛙》中文版上线 阿里种下摇钱树
2018年05月10日 01:03 新浪科技综合
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　　来源：北京商报

　　北京商报讯（记者 卢扬 实习记者 金延娣）继4月2日阿里巴巴集团（以下简称“阿里”）宣布与日本游戏公司HIT-POINT达成战略合作一个月后，《旅行青蛙》中文版于5月9日正式上线。相比日文版，《旅行青蛙》中文版植入了大量的中国元素，如屋内的装潢、明信片、中国特产、锦鲤玉佩和江南纸伞等道具。

　　事实上，在今年初掀起一轮热潮后，如今《旅行青蛙》在国内的热度已在一定程度上出现降温，这种背景之下，阿里究竟如何实现“二次吸睛”？阿里游戏方面对此表示，截止到5月8日，《旅行青蛙》中文版在淘宝预约已达百万。此前，很多玩家在操作《旅行青蛙》时，由于语言和文化的原因，其实很难体会到游戏的内核，可能是玩法层面的，也可能是文化层面的。中国化与中文化的改造，可以成为大众玩家一个重新认识《旅行青蛙》的契机。《旅行青蛙》中文版更容易激发玩家的共鸣和情感，使玩家得到不一样的情感体验。

　　然而，在从业者看来，此次阿里推出《旅行青蛙》中文版，似乎还有着些许“醉翁之意不在酒”的意味。据悉，4月1日，阿里鱼拿下中国地区《旅行青蛙》商业化合作独家授权，一个月时间确定意向合作商家数量近26个。合作品类涉及毛绒玩具、数码3C、食品、美妆、母婴、智能产品、家居百货、旅行收纳、箱包、明信片等，计划商品5月19日开售，届时将有12个商家开始首轮预售和现货售卖。阿里鱼方面表示，现阶段除了游戏开发和宣发、手淘的联合推广运营，未来，阿里鱼还会借助商业化授权做IP的孵化与培育。值得注意的是，北京商报记者调查发现，早在《旅行青蛙》中文版上线前，各种游戏周边早已开始在淘宝及天猫上出现。

　　北京市社会科学院首都文化发展研究中心副主任沈望舒表示，阿里上线《旅行青蛙》中文版最重要的是要增加文化附加值，从而创造新价值。一款游戏就相当于一个IP，这个IP本身拥有多元化的价值，而这部分价值不仅局限在游戏中，也涉及生活中衣、食、住、行、用的各个领域。

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