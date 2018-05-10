新浪科技> 互联网 > 正文

深交所致函乐视网 要求就年报答33问

深交所致函乐视网 要求就年报答33问
2018年05月10日 01:03 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：北京商报

　　北京商报讯（记者 石飞月）5月9日，乐视网收到年报问询函，函件显示深交所要求该公司就年报补充回答33个问题。

　　问询函中，深交所要求乐视网逐项列出截至2017年度，公司融资借款、经营性往来等各类负债情况，包括负债主体、负债金额、到期日、利率、利息负担、融资用途等，是否存在未清偿的到期债务；要结合公司的资产状况和现金流情况，说明公司的偿债计划、资金来源及筹措安排，是否存在偿债风险以及应对措施；结合各项业务的开展情况、现金流情况，说明公司持续经营是否存在重大不确定性；结合公司当前生产经营情况和财务状况，说明公司是否可能触发净资产为负导致暂停上市的情形；说明“贾跃亭已委托甘薇、贾跃民全权代理行使公司股东权利和履行股东责任”是否导致公司实控人发生变更。

　　4月27日，乐视网发布的2017年年报显示，乐视网营业收入为70.25亿元，同比降低68%，归属于上市公司股东的净利润为亏损138.78亿元，同比减少2601.63%，成为A股公司2017年“亏损王”。子公司在过去一年同样危机重重，子公司乐视云计算有限公司、乐视网（天津）信息技术有限公司2017年度净利润分别为-16.72亿元、-18.35亿元，与2016年相比均大幅下降；净资产分别为-1.77亿元、-10.58亿元，而2016年末净资产均为正。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有