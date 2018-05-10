深交所致函乐视网 要求就年报答33问

来源：北京商报

北京商报讯（记者 石飞月）5月9日，乐视网收到年报问询函，函件显示深交所要求该公司就年报补充回答33个问题。

问询函中，深交所要求乐视网逐项列出截至2017年度，公司融资借款、经营性往来等各类负债情况，包括负债主体、负债金额、到期日、利率、利息负担、融资用途等，是否存在未清偿的到期债务；要结合公司的资产状况和现金流情况，说明公司的偿债计划、资金来源及筹措安排，是否存在偿债风险以及应对措施；结合各项业务的开展情况、现金流情况，说明公司持续经营是否存在重大不确定性；结合公司当前生产经营情况和财务状况，说明公司是否可能触发净资产为负导致暂停上市的情形；说明“贾跃亭已委托甘薇、贾跃民全权代理行使公司股东权利和履行股东责任”是否导致公司实控人发生变更。

4月27日，乐视网发布的2017年年报显示，乐视网营业收入为70.25亿元，同比降低68%，归属于上市公司股东的净利润为亏损138.78亿元，同比减少2601.63%，成为A股公司2017年“亏损王”。子公司在过去一年同样危机重重，子公司乐视云计算有限公司、乐视网（天津）信息技术有限公司2017年度净利润分别为-16.72亿元、-18.35亿元，与2016年相比均大幅下降；净资产分别为-1.77亿元、-10.58亿元，而2016年末净资产均为正。