瀚叶股份拟38亿收购量子云 标的公众号粉丝身价涨7倍

每经编辑 祝裕

每经记者 曾 剑 每经编辑 任芷霓

在流量经济之下，当你关注一个微信公众号后，你也就成了公众号背后运营公司的资产之一。那么，作为一个公众号粉丝，你的价值是几块钱呢？

主营农药、兽药、游戏的瀚叶股份（600226，SH）4月27日发布了重大资产重组预案。据预案披露，公司拟作价38亿元收购量子云100%股权。5月8日公司披露，本次资产重组预案及相关文件需进行事后审核，公司股票将继续停牌。量子云主要运营微信公众号，旗下运营的公众号数量多达981个，这些公众号累计粉丝2.4亿人（不考虑去重）。

2016年，量子云资产包股权转让时，曾明确一个粉丝价值2元（当时粉丝为1.5亿人）。本次收购虽是以未来收益法评估，而不是直接按粉丝数计价。但若以38亿元的初定价格平均下来，则这981个公众号粉丝的平均身价可说涨到了15.83元，增加了近7倍。

如今粉丝身价涨到近16元/人

根据瀚叶股份重组预案所述，公司拟向纪卫宁、张超等7位自然人和公司发行股份及支付现金，购买其合计持有的量子云100%股权，并募集不超过10亿元配套资金。截至评估基准日2017年12月31日，量子云100%股权的预估值为38亿元，其100%股权暂时作价38亿元。

据悉，量子云成立于2014年，注册资本500万元。量子云的控股股东为宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙）（以下简称浆果晨曦），实际控制人为喻策及其一致行动人纪卫宁。公司主要从事微信公众号运营和基于微信公众号的互联网推广业务，也就是俗称的微信公众号运营。

合计算来，量子云运营的微信公众号共981个，粉丝数量合计超过2.4亿（不考虑去重）。记者注意到，其中只有1个公众号粉丝超过千万，超过100万粉丝数量的公众号有约86个。其它895个公众号合计的粉丝数量为9099万人。

值得一提的是，在2.4亿个粉丝中，女性粉丝占比近70%。这或许与量子云的公众号涵盖领域有关系，公司公众号主要涉及情感、生活、时尚、亲子、文化、旅游等领域。

在不考虑粉丝去重的情况下，这2.4亿粉丝的单个价值约15.83元。《每日经济新闻》记者注意到，量子云的粉丝单价在短时间内经历了一个大涨的过程。

2016年9月~11月，李炯、郑红燕通过多米投资将量子云资产包85%股权转让给浆果晨曦，整体估值为3亿元。据称，浆果晨曦看好当时量子云资产包内4家公司名下的155个微信公众号合计拥有的1.5亿粉丝的商业价值及发展潜力，转让价格系双方在考虑量子云资产包粉丝数量、质量的基础上，根据当时行业平均2元/粉的单价协商确定。

“正式评估结果还未出炉”

量子云预估基准日2017年12月31日账面净资产为1.3亿元，预估值约为38亿元，较其净资产账面值（合并口径）增值36.7亿元，预估增值率2818.96%。

对于量子云估值溢价率超高的问题，《每日经济新闻》记者5月9日致电瀚叶股份证券部，公司相关人士表示，目前量子云100%股权38亿元只是一个预估值，正式的评估结果还没有出炉。公司会根据正式的评估报告发布最新的情况。

财务数据显示，量子云2016年营收1.32亿元，净利润为8713.21万元；2017年，该公司营收为2.35亿元，净利润为1.53亿元。

《每日经济新闻》记者注意到，在此次重组中，据本次预估，量子云2018~2022年的预测净利润数分别为2.66亿元、4.13亿元、5.19亿元、6.01亿元和6.59亿元。相较于公司目前的盈利水平，这份盈利预测无疑有点“猛”。

但目前国内微信公众号的运营环境也发生了一定变化。根据微信营销及CRM（Customer Relationship Manage-ment，客户关系管理）平台侯斯特发布的数据显示，公众号2018年1月、2月的图文打开率分别为2.27%、2.07%；图文分享率分别为3.58%、3.30%；原文打开率分别为1.23%、1.46%。而在2017年度，公众号的平均打开率为3.04%、平均分享率为3.94%、原文打开率为1.35%。在一定程度上，这似乎反映出读者对公众号的关注热度存在一定降温。

事实上，瀚叶股份在重组预案中也表示，目前，量子云主要依托微信社交平台开展业务，所运营的自媒体矩阵的价值容易受到微信的用户规模和活跃度的影响。若未来出现新的社交平台超越并取代微信社交平台的主流地位，则量子云现有自媒体矩阵的商业价值将大打折扣，而其现有商业模式能否顺利延续至新平台存在一定不确定性。

既然如此，量子云是否值得公司花费38亿元巨资，无疑要打一个问号。

资料显示，瀚叶股份原主营业务为农药原料药及制品、兽药和饲料添加剂产品的生产与销售以及锆系列产品制造与销售。2017年3月，公司并购炎龙科技100%股权，介入网络游戏研发领域。

经济学家宋清辉向记者表示，当前，观察到不少上市公司通过跨界收购谋求转型，开拓新的利润增长点。但这很考验管理层的管理能力，从过往的案例来看，业务不相关的跨界并购存在太多不确定风险，无异于一次“豪赌”。