“德州扑克”涉赌逾3亿 联众36人被捕

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每经记者 袁 东 每经编辑 贾运可

没想到，曾经的国内棋牌游戏“老大哥”联众，会以这样一种方式重归公众视野。公安部日前通报，近期成功指挥侦破北京联众公司棋牌事业部利用下属“德州扑克”项目开设赌场案，涉赌资金收入累计达3.35亿元。目前，已经抓获联众公司执行副总裁秦某等36名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金6500余万元。

“联众游戏，聚众赌博”成了一种绝妙的讽刺。《每日经济新闻》记者注意到，在港股上市的联众（06899，HK）昨日上午开盘前宣布公司股票从5月9日上午9时起停止买卖。记者随即致电联众公司，但电话未能接通。值得一提的是，让联众陷入窘境的，除了涉赌外，还有跌跌不休的股价以及日趋激烈的竞争环境。

涉赌收入高达3.35亿

5月8日，公安部通报称，近期公安部督办指导各地连续侦破一大批利用网游平台开设赌场重大案件，成功摧毁多个以合法经营资质为掩护，通过棋牌、娱乐游戏设赌牟利的网络游戏平台。

其中，今年4月，公安部指挥河南、北京、广西等地公安机关联合行动，成功侦破北京联众公司棋牌事业部利用网游平台开设赌场案，抓获联众公司执行副总裁秦某、棋牌事业部负责人徐某、大客户部负责人周某及“银商”张某等36名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金6500余万元。经初步审查，2010年以来联众公司棋牌事业部下属“德州扑克”项目涉赌资金收入累计达3.35亿元。

受此影响，在港股上市的联众昨日开盘前宣布停牌。公司随后公告称，“公司短暂停牌，以待于切实可行情况下尽快刊发一份内幕消息公告，内容涉及中国相关媒体发布的宣称有关本公司若干雇员涉嫌从事不合法活动之报导”。就该事件对联众主营业务的影响等问题，《每日经济新闻》记者致电联众公司，但截至发稿仍未收到回应。

值得注意的是，今年2月，央视新闻一篇记者调查以《“小网游”背后的“大赌局”一局输赢十几万》为题，矛头直指联众旗下的德州扑克类游戏涉嫌赌博。文章称：“在广西玉林上班的小刘告诉记者，一场游戏一场梦，这就是他自己的亲身经历。不到三年时间，小刘在联众网络游戏里就输掉了160万元人民币，那是他的全部家产。”

4月19日，联众游戏在官网发布声明称，为积极响应国家号召，净化网络环境，联众游戏于近期针对旗下产品展开自查自纠，自觉抵制和清除不良内容。其中，部分德州扑克产品将进行梳理整顿，以维护健康游戏环境。当日，多家媒体报道称，文化和旅游部市场司对即将出台的“棋牌类网络游戏管理”政策作出重要提示，要求各平台立即停止德州类游戏的下载，并于6月1日前全面终止德洲类游戏的运营。与此同时，文化和旅游部也不再受理德州类游戏的备案及变更。

截至发稿，记者在联众游戏首页显眼处的游戏分类里，已经看不到“牌类游戏”。而在子页面更具体的游戏分类中，“牌类游戏”中也找不到与“德州扑克”相关的字眼。

业绩亏损股价持续下跌

2013年~2016年，联众的业绩还是处于不断增长状态。期间，联众收入分别达到2.36亿元、4.76亿元、7.7亿元和8.71亿元；净利润也稳步上升，分别为4046万元、9764万元、1.12亿元及1.39亿元。不过，进入2017年，公司业绩出现拐点。首先是2017年的收入较2016年同比下滑29.2%，降至6.17亿元，公司净利润也从此前四年的逐步上升变为亏损4296万元。

面对2017年的亏损，联众在公告中指出：“2017年是本公司近年来最具挑战性的一年。在国内棋牌游戏行业，我们遭遇激烈的竞争和挑战，一方面是来自提供线上开房卡功能的新游戏应用的激烈竞争，另一方面是本公司主要移动运营商支付合作伙伴的支付政策发生了不利的变化，对我们的PC和国内移动棋牌游戏业务产生了负面的影响。”

从各项业务运作情况看，联众2017年的PC游戏收入为2.68亿元，同比下滑了30.6%；移动游戏收入为2.61亿元，同比下滑了30.8%；其他收入为8822万元，同比下滑18.1%。

联众虽然是国内互联网行业的元老，但是直到2014年才在港交所上市。在上市后，联众股价也曾一度辉煌过。2015年伴随当年的大牛市，联众股价一度暴涨并创出历史最高纪录9.48港元。不过，此后联众股价便一路震荡向下。特别是进入2018年，年初至今已经累计下跌44.44%。今年5月3日，联众股价盘中更是触及了历史低点1.36港元。目前，联众市值仅约16亿港元。

《每日经济新闻》记者注意到，股价的下跌及市值的缩水，也让联众的关注度持续走低。今年以来，券商机构对联众的研究报告只有寥寥几篇。此外，联众2018年以来的平均每日成交金额仅有约423万港元，总换手率为13.81%。